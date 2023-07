Hrvatska jedva da pamti ovakvo dramatično stanje na Jadranu: Pogledajte kolike su temperature mora

Autor: H.B.

Već neko vrijeme u Hrvatskoj i u regiji haraju nesnosne vrućine, pogodile su nas ciklone Lucifer, Kerber i Haron, oborina nema, a temperature zraka zamalo sežu i do 40 stupnjeva Celzijevih. A kako raste temperatura zraka, tako raste i temperatura mora i moguće je da ćemo ove godine možda imati i rekordne temperature.

Broj sunčanih sati ovoga ljeta je velik i more se brže i više zagrijava iz dana u dan. Tako, recimo na današnji dan, 18. srpnja, temperature mora su izrazito visoke. Temperatura mora na jezerima na Mljetu seže do čak 29.3 stupnja Celzijevih. U Crikvenici se mjerilo 28.3 u 11 sati ujutro. Dubrovnik bilježi 27 stupnjeva, Pula čak 29 i to u 8 sati ujutro. U gradu Krku i Malinskoj je izmjereno 28.1 u 11 sati ujutro, a najhladnije more izmjereno je na Hvaru, Komiži i kod Šibenika, u 8 ujutro iznosilo je nemalih 25 stupnjeva.





Padat će i rekordi?

Trenutno, kako vremenske prognoze kažu, nema naznaka da će se vrijeme drastično mijenjati u neko skorije vrijeme. Bit će povremenih pljuskova i nevremena, ali ne očekuje se neko naglo i dugoročno zahlađenje. Ovo ljeto je izuzetno toplo i moglo bi takvo ostati i do kraja sezone, a samim time mogli bi pasti i neki rekordi.

Spomenimo kako je dosadašnja rekordna temperatura izmjerena 30. srpnja 2015. godine u Malom jezeru na Mljetu i iznosila je suludih 31.1 stupnjeva Celzijevih. U Splitu je rekordna temperatura bila 28.7 stupnjeva Celzijevih, a u Puli 29.4, što znači da nedostaje samo 0.4 stupnja da se rekord izjednači. Vrlo blizu je i Krk, gdje je rekord 28.5 stupnjeva Celzijevih, a trenutno je more tamo na 28.