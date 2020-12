HRVATSKA JE SUTRA U CRVENOM! VREMENSKA PROGNOZA: Stiže žestoko nevrijeme! Osigurajte imovinu

Autor: V.K

DHMZ je izdao niz upozorenju za nedjelju 6.12. Dok će u sjevernoj Hrvatskoj biti uglavnom suho, na Jadranu se sprema pravo nevrijeme. Jugo je već danas počelo puhati, a očekuje se da će sutra pokazati svu svoju snagu zbog čega je cijeli sjeverni Jadran i jug Hrvatske u crvenom.

Umjereno i pretežno oblačno, a na sjevernom Jadranu, u sjevernoj Dalmaciji i gorskoj Hrvatskoj povremeno s kišom. Oborina će lokalno biti obilna, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje će mjestimične kiše biti uglavnom navečer i u noći na ponedjeljak, a u Slavoniji i Baranji će biti najviše sunčanih razdoblja. Puhat će umjeren i ponegdje jak jugoistočni vjetar, osobito na istoku. Na Jadranu će biti vjetrovito uz jako i olujno te orkansko jugo koje će prema kraju dana na sjevernom dijelu okrenuti na jugozapadni i zapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 2 do 7, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 11 do 15 °C. Najviša dnevna temperatura biti će uglavnom između 9 i 14 na kopnu te od 13 do 18 °C na obali i otocima.

Veći dio dana puhat će jako i olujno jugo, ponegdje i orkansko pa će more biti većinom jače valovito, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana moguće čak i uzburkano, a mjestimice će pasti i obilna kiša. U sjevernijim hrvatskim krajevima za mnoge će biti znatno povoljnije, iako uz južinu ne posvuda tiho i suho.

I u manje toplom novom tjednu povremeno će padati kiša, i dalje češća i obilnija na Jadranu i područjima uz njega, a u gorju će vrlo vjerojatno gdjekad biti i snijega. Na Jadranu će nastaviti prevladavati umjereno i jako jugo, a uz obalu sjevernog dijela istočnjak i bura, piše HRT.