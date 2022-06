‘HRVATSKA JE PROKOCKALA OGROMNU ŠANSU!’ Kajat ćemo se, Milanović upozorio narod: Vidio je kako rade, ‘svjedočio sam pompi tih beskorisnih sastanaka’

Autor: N.K

Predsjednik Zoran Milanović održat će danas konferenciju za medije na Pantovačku

Press konferenciju pratite na portalu Dnevno.

Kazao je kako je Hrvatska propustila šansu dobiti status kandidata za ulazak u EU.





“Moralna obaveza mi je i vjerujem da se isplati boriti za to. Ne brojim dane od kada sam tražio sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost. Meni se čini da to nije razlog zbog kojeg se trenutno saziva taj sasastanak. Ali situacija u BiH, smatram da je to nešto što je hrvatski vitalni nacionalni interes. Ne mislim na opstanak, ali previše je Hrvatska u 30 godina napravila i platila, mi želimo samo sređivanje stanja u BiH. Jedno uredno stanje. BiH mora postati članica EU, drugačije neide. Teško da će to biti skoro, ali na tome trebamo raditi. I sada se prije nekoliko dana ukazuje prilika koju smo mogli iskoristi. Prošli tjedan svjedočimo odlasku trojice EU lidera Macrona, Berlina, tu je bio i u Rumunjski predsjednik, i u ime svih čujemo da će Ukrajina dobiti status kandidata. I Moldova pride. O tome se odmah govorilo na početku rata, na prijedlog Dude. I odjednom se govori da te države dobivaju status kandidata.

Tome se protivila cijela garnitura država prije 3 mjeseca. Kažu nema tu mjesta politici. Ili je pak sve politika. Da li biti za to, pa u redu. Neka dobije. Ali Ukrajina je kao i Moldova koja ima ogromne probleme. Sigurnosne probleme koji su geopolitičke naravi. I baš eto, probudili su se veseli i razdragani. I Europska komisija koja ima presudni značaj za tu inicijativu, odjednom su i oni za. I oni pišu preporuku. I pripremaju se dokumenti za EU vijeće. Znam nešto o tome jer sam tamo bio. Svjedočio sam svoj pompi i beskorisnosti takvih sastanaka, uvijek. U sastancima iza vrata ne sudjeluje Hrvatska, a niti puno veće zemlje. To je bio trenutak da iskoristimo šansu da se BiH da samo status kandidata. Samo to. Tamo se ne želi donijeti izborni zakon”, rekao je Milanović.

Rade sve uz podršku dementora. To su oni koji srču energiju, to je ona trećepozivska, nesposbna uprava, Međunarodna zajednica”, rekao je predsjednik.