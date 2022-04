‘HRVATSKA JE PALA NA ISPITU’ Bartulica bez dlake na jeziku: ‘Jesmo li se 1991. borili protiv crvene zvijezde ili za nju?’

Autor: M.P.

Stjepo Bartulica, predsjednik Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, komentirao je aktualne političke teme.

Osvrnuo se na zahtjev za pomilovanjem Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, za što je već ranije ocijenio da bi bila pljuska svim domoljubima.

“Da mi je netko prije 30 godina rekao da će ovo biti top tema, teško bih to povjerovao. Kada se radi o komunističkim zločinima, Hrvatska nije položila ispit. Hrvatska nije imala političke volje i sposobnosti niti jedan pravni proces privesti kraju”, rekao je Bartulica u jučerašnjem Pressingu na N1.

“Tuđmanova pomirba meni izgleda tako da su ovi s desne strane su bili u rovovima i ratovali, a ovi koji su dolazili iz komunističkih obitelji su imali pristup menadžerskim kreditima, bavili su se pretvorbom i danas imaju poluge moći”, dodao je, rekavši kako smatra da obitelji žrtava komunizma nisu dobile niti minimalnu zadovoljštinu.

‘Zašto smo se borili 1991.?’

Slaže se s generalom Lucićem da je hrvatski narod zaslužan za pobjedu.

“Ne mogu prihvatiti logiku da, ako je netko nešto dobro učinio u danom trenutku, to ga ekskulpira za druga kaznena djela”. Pita se, zašto smo se borili 1991.?

“Protiv crvene zvijezde ili za nju? Imamo danas situaciju, 30 godina nakon demokratizacije, da neki i dalje brane lik i djelo jednog komunističkog diktatora. I dalje imamo zarobljene umove.” Bartulica napominje da izrazito cijeni generala Antu Gotovinu te da uvažava njegovo mišljenje što se tiče pitanja pomilovanja Perkovića i Mustača, no postavlja se pitanje jesu li ta dvojica ikada izrazili žaljenje.

Milanović ne bi smio pomilovati Mustača i Perkovića

“U kršćanskoj nauci, prvo je potrebno da duboko kajanje da bi se nekome moglo oprostiti. Oni nikada nisu to izrazili, a kamoli njihov odvjetnik koji se ponaša kao da tu nema ništa sporno”, rekao je. Smatra i da predsjednik RH Zoran Milanović ne bi smio pomilovati Zdravka Mustača i Josipa Perkovića. Ne slaže se i s tezom da korijeni naše države potječu iz Drugog svjetskog rata, već da je Hrvatska nastala u Domovinskom ratu. Skloniji je tome da se stvari ne zabranjuju, ali ako se već ide u zabrane, treba biti dosljedan.

“Ako ćemo biti dosljedni i zabranjivati neke stvari, treba reći da i crvena zvijezda smeta mnogim ljudima i mnogi zločini su učinjeni u to ime. To su zločinačke ideologije, obje, i više su kao blizanci nego suprotstavljene ideologije. I srpski osvajači Vukovara su nosili crvene zvijezde i to izaziva traume. Iza toga stoji jedna određena doza licemjerja”, smatra Bartulica koji napominje da nema problem s odlaskom na komemoraciju u Jasenovac gdje je, navodi, bio više puta.





“Gdje god su nevini ljudi stradavali, ja ću tamo otići, ne vidim ništa sporno u tome”, poručio je.