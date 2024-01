Hrvatska je možda dobila problematičnog ministra: Ne privlači ljude i strahuje se od blamaže

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Iz jedne krize u drugu, princip je to po kojem posljednjih godina funkcionira Vlada na čijem je čelu premijer Andrej Plenković, koji unatoč tim krizama uspijeva ostati i zadržati rejting svoje stranke. U takvom ozračju Plenković odlučno priprema borbu za još jedan, treći uzastopni mandat, koji će nastojati izboriti na nadolazećim parlamentarnim izborima. Kada god se parlamentarni izbori održali, već je sada prilično jednostavno zaključiti da će Plenković i ovu kampanju koja mu predstoji iznijeti na svojim plećima, uvjeren u to da ni u stranačkim ni u izvanstranačkim redovima nema konkurenciju.

Bez obzira na to, Plenković je svjestan kako je politička kampanja na terenu timski posao pa je za taj dio priče ipak bio prisiljen odabrati konkretne saveznike, među kojima se posljednjih tjedana posebno ističe novi ministar obrane Ivan Anušić. Poznato je da je bivši osječko-baranjski župan na tu poziciju došao nedugo nakon prometne nesreće koju je prouzročio njegov prethodnik Mario Banožić, koji je ionako stalno bio na meti kritika kako iz oporbe i s Pantovčaka tako i iz samog HDZ-a u kojemu su s oduševljenjem prigrlili Anušića na čelu kompleksnog resora obrane, laskajući mu zbog toga što je, za razliku od Banožića, bio sudionik Domovinskog rata, što je za HDZ-ovce jedan od najvažnijih preduvjeta za upravljanje ovim sektorom.

No da Anušić doista ima potencijala i za vođenje ovog resora, ali i za ozbiljniju politiku od one lokalne, pokazalo se u samo nekoliko tjedana, u kojima je i Plenkoviću dokazao da može računati na njega, bez obzira na glasine o njihovim sukobima koji su se odvijali dok je Anušić bio župan i dok ga se nazivalo predvodnikom HDZ-ova desnog krila koje je željelo eliminirati Plenkovića s čela stranke.

Alfa i omega

Anušić je na poziciju ministra, istini za volju, došao kao jedan od najutjecajnijih članova vladajuće stranke, što uz Plenkovića nije bilo lako postići, međutim, upućeni tvrde kako on svoj utjecaj crpi iz broja preferencijskih glasova koje je osvojio i na posljednjim parlamentarnim, ali i na lokalnim izborima, zahvaljujući kojima i jest postao alfa i omega politike u Slavoniji. Kako Plenković u politici djeluje i kao strateg, tako je strateški promislio da mu je bolje Anušića držati uza se sve i da mu uistinu jest neprijatelj, pa je tako ovaj, ulazeći u Vladu, postao Plenkovićev stup za Slavoniju za iduće parlamentarne izbore na kojima će privlačiti desno biračko tijelo i braniteljsku populaciju koja o ministru obrane govori s poštovanjem iako dio njih nije zadovoljan načinom na koji se Anušić priklonio Plenkoviću.

Na početku Anušićeva mandata u resoru obrane dio oporbenih zastupnika spočitavao mu je manjak obrazovanja, no on je na to samo odmahnuo rukom i prihvatio se posla pa se sastao s Tomislavom Debeljakom i napravio prve konkretne korake u pogledu dovršetka gradnje brodova. “Zajednički cilj nam je završiti taj projekt. Sastanak je prošao u afirmativnom tonu. Bio je više nego konkretan i kvalitetan. Otvoreni su komunikacijski kanali, nastavljamo pregovore. Ovo je bio tek inicijalni sastanak. Na raspolaganju nam je cijeli Brodosplit i DIV grupa”, poručio je Anušić nakon susreta s Debeljakom, kojega susret s ministrom nije ostavio ravnodušnim, pa je poručio kako se tijekom njega nekoliko puta naježio jer mu je bila iznimna čast sjediti s Anušićem.

“Zaključili smo da je ovaj projekt na korist Hrvatske i obrambenog sustava. Dat ćemo sve od sebe da što prije, što kvalitetnije i što jeftinije napravimo brodove na ponos svih nas skupa. Jako pozitivno, svi skupa smo sretni”, rekao je Debeljak neizravno dajući do znanja da je s Anušićem na jednom sastanku uspio postići dogovore kakve s Banožićem nije mogao postići tijekom cijelog njegova ministarskog mandata.

Potpuno drukčiji

Kao što je postigao dogovore o brodovima, tako je Anušić nedavno posjetio i Zrakoplovno-tehnički centar te je tijekom tog posjeta otkrio kako je njegovo ministarstvo već poduzelo određene korake s ciljem da se povećaju sredstva za rad toga centra, čiji je sindikat prije nekoliko tjedana progovorio o lošem upravljanju koje će ugroziti pripreme za protupožarnu sezonu. Za razliku od Banožića, po čijim se uputama renovirao državni stan od stotinjak četvornih metara u središtu metropole uz opravdanje da ima troje djece koja mu povremeno dolaze u posjet, što ga nije spriječilo da uzme naknadu za odvojeni život, Anušić se nastanio u MORH-ovu neboderu na zapadu Zagreba, gdje živi u apartmanu od pedesetak četvornih za koji izdvaja pedesetak eura mjesečno.









Mnogi to smatraju jednim od njegovih najboljih poteza jer time nije pokazao samo skromnost nego je odlučio biti s ljudima čiji resor vodi. Tako su Anušićevi susjedi vojnici i časnici s kojima dijeli sudbinu jer su i ti ljudi na isti način riješili svoj privremeni smještaj u glavnom gradu. Iako je u Vladu ušao kao ministar obrane, Anušić je uspio izaći izvan tih okvira pa je izašao i pred nezadovoljne svinjogojce koji su zahvaljujući njemu okončali svoje prosvjede, nazivajući ministra čovjekom sa sela koji je razumio njihove stavove, čime je Anušić porastao i u Plenkovićevim očima.









Ne brani Anušić Plenkovića samo od nezadovoljnih prosvjednika, on je njegov branič i u srazu s predsjednikom Zoranom Milanovićem, kojemu se ministar obratio odmah nakon što mu je u sabornici izglasano povjerenje. Ubrzo nakon toga uslijedio je i prvi susret iz kojeg je sasvim jasno da na Anušića Milanović ni izbliza neće rigati vatru kao na Banožića. I baš kada se pomislilo da HDZ-ovci s Anušićem mogu spokojno krenuti u kampanju za parlamentarne izbore, medijske stupce napunila je afera Mreža zbog koje su stradali ministar gospodarstva Davor Filipović i njegov posebni savjetnik Jurica Lovrinčević.

Nema doticaja

U ispražnjenom HDZ-ovu kadrovskom bazenu Plenković nije imao previše izbora pa je nekoliko mjeseci prije izbora, tragajući za Filipovićevim nasljednikom, donio odluku da Ministarstvo gospodarstva preuzme varaždinski HDZ-ovac, pravnik Damir Habijan, koji je blizak s premijerom, no ni unutar svoje stranke nije najbolje prihvaćen kao rješenje za gospodarski resor, između ostalog i zato što on s tim resorom, objektivno govoreći, nema nikakvog doticaja.

Ono što HDZ-ovce, kada je o Habijanu riječ, ipak tješi jest to što do izbora ima najviše devet mjeseci pa neće ni biti prostora za neke ozbiljnije blamaže, a od njega ne treba imati nikakva očekivanja s obzirom na kratak period u kojem će biti ministar. U vladajućim redovima zasad se samo nadaju da se za Habijana neće prilijepiti nikakva korupcijska afera kao za sve njegove prethodnike u dvjema Plenkovićevim vladama. Dio HDZ-ovaca koji premijeru ne zamjeraju to što je na čelo Ministarstva gospodarstva doveo pravnika tvrdi kako je ministarska funkcija prije svega politička, no tek tu pojedini stranački kritičari nailaze na probleme s Habijanovim imenovanjem.

Naime, Habijan je kao saborski zastupnik primao naknadu za odvojeni život baš kao i Peđa Grbin, i to na temelju prijave prebivališta. Kao što je u Grbinovu slučaju bilo sporno to što je naknadu primao nakon što se s obitelji preselio u Zagreb, u Habijanovu slučaju sporno je to što živi u Varaždinu koji je od Zagreba udaljen manje od sat vremena vožnje, a uz to Habijan i nema obitelj od koje je bio odvojen.

Izgubljeni adut

Ulaskom Habijana u Vladu Plenković je tako, prema tvrdnjama njegovih stranačkih kolega, izgubio jedan od glavnih aduta u srazu s Grbinom, a osim toga, Habijanov je politički habitus vrlo skroman, što je vidljivo na primjeru njegova Varaždina, gdje je novi ministar još od 2016. godine predsjednik Gradskog odbora. Na lokalnim izborima održanima 2013. godine, dakle prije nego što je Habijan preuzeo varaždinski HDZ, vladajuća stranka u tom gradu osvojila je 20,59 posto glasova.

Habijan je zatim s HDZ-om na izborima 2017. osvojio 15,22 posto glasova, 2021. HDZ je osvojio 14,58 posto glasova, a 2023. 14,06 posto. Varaždinskoj županiji HDZ se dogodio slučajno, to je greška koja se neće ponoviti. Habijan ne privlači ljude, s njime je stranka u Varaždinu od 2017. izgubila veliki broj glasača – tvrde naši sugovornici iz toga grada koji, istini za volju, nikada nije bio naklonjen HDZ-u, već je ondje kao dominantna politička figura izrastao Radimir Čačić.

Umjesto Čačića, županijom sada rukovodi Habijanov politički otac Anđelko Stričak, a Plenković se pak nada da će s Habijanom uspjeti pokoriti sjever, što je daleko od realnosti. Za razliku od Anušića, koji je do ministarske fotelje stigao s terena, gdje odlično kotira, Habijan je u ministarsku fotelju došao zahvaljujući medijskim istupima u kojima je branio Plenkovića, a to za daljnju i ozbiljniju političku borbu teško da će biti dovoljno.