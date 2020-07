‘HRVATSKA JE IZDANA’! Penava Šokiran: Čin HDZ-a i SDSS-a nosi strašnu posljedicu! Veličanstvena Oluja u opasnosti!

Autor: Dnevno

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta i vukovarski gradonačelnik Ivana Penava u N1 Studiju komentirao je dogovor premijera Andreja Plenkovića sa zastupnicima SDSS-a o da će na proslavi “Oluje “u Kninu 5. kolovoza sudjelovati potpredsjednik Vlade Boris Milošević, da će na obilježavanju zločina koji je počinjen u Gruborima biti ministar branitelja Tomo Medved.

“Ne pozdravljam taj dogovor, mislim da je dogovor koalicije HDZ – SDSS duboki čin izdaje za svakog tko razmišlja nacionalno, tko voli državu, tko je Hrvat i građanin Hrvatske. Kažem da je čin izdaje jer je postignut dogovor da se ode u Grubore, za to nije bio potreban dogovor jer je civilizacijski pokloniti se bilo kojoj žrtvi koja je nevino stradala u ratnim okolnostima”, smatra Penava i dodaje:

“Čin izdaje krije su u jednoj odluci Vlade Andreja Plenkovića kojom je u kontekst izjednačavanja dovedena jedna pobjednička akcija hrvatske vojske koja predstavlja dugogodišnje ostvarenje sna oslobođenja okupiranih teritorija i ratnog zločina gdje su ubijeni starci u Gruborima”.

Ministar Medved u Grubore ne ide na datum obilježavanja Oluje 5, kolovoza, već na datum kada su civili stradali. Penava, bez obzira na to, i dalje smatra da se radi o izjednačavanju.

“Kako i tko može pomisliti drugačije u situaciji kada na osovini dogovora HDZ i SDSS ‘mi ćemo vama Oluju, vi nama Grubore’, toliko nema takta da se u istoj rečenici izusti pojam veličanstvene akcije i ratnog zločina koji je za svaku osudu”.

Penava kaže, neosporno je da je bilo ratnih zločina nakon Oluje, no ponovno naglašava koliko je mjesta u Hrvatskoj koji po razmjerima zločina u premašuju one u Gruborima.

“Šutimo o 600 izgubljenih života u Republici Srpskoj Krajini, 25 godina vidimo kako se hrvatsku javnost preparira da prihvati princip koji je definirala SANU, Memorandum 2. Premijer priča da je ovo potrebno da bi se svidjelo njegovim prijateljima vani, ne spominje da govorimo o Srbiji kao državi koja ima problem s nepriznavanjem uloge u događajima devedesetih. Plenković neće ništa ružno reći o JNA, spomenuti ratnu odštetu. Je li to korak naprijed?”.

Na pitanje je li došlo vrijeme da predstavnici SDSS-a dođu u Vukovar u kolonu sjećanja, Penava kaže da je u Vukovar dobrodošao svatko tko nešto osjeća.

“Situacije, cirkuse gdje se gleda bilo tko s imenom i prezimenom i što to u simboličnim smislu znači, pa daj te iste osobe daju izjave, poput one da u Kninu nema mjesta za pristojne ljude, ili Miloševića da ima grčeve u želucu, to je odvraćanje pozornosti hrvatskom narodu s veličanstvenih povijesnih priča u cilju da razdrmaju ono što je hrvatska vojska dala”.