Hrvatska je dobila rat, ali gubi ključnu bitku: ‘To se ne može zaustaviti’

Autor: Z.S.

Demografkinja Sanja Klempić Bogadi, državna tajnica Središnjega državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić i Marko Jurčić iz HUP-a gostovali su u HRT-ovoj emisiji ‘U mreži Prvog’ gdje su pokušali odgovoriti na pitanje je li Hrvatska izgubila bitku za povećanje nataliteta. Klempić Bogadi na početku je demantirala to da smo zemlja s najvećim udjelom mlađeg staračkog stanovništva na svijetu i da smo prestigli i Japan.

“Japanci su i dalje u prosjeku najstariji narod na svijetu. Prema medijalnoj starosti Japan je blizu 49 godina, a Hrvatska je prema Eurostatu premašila 45 godina i u vrhu smo Europe. A u Europi su od nas stariji Njemačka, Italija i još neke druge zemlje. No to je jedan od najvažnijih izazova za Hrvatsku”, rekla je i naglasila da starijim osobama treba pristupiti heterogeno jer je starenje jedan od najvećih dosega civilizacije, ali je izazov za zdravstveni i mirovinski sustav.

“U kontingentu starih bitni su nam oni stariji od 80 jer su oni među starijima važna grupa koja se povećava. U tom smislu treba ozbiljno poraditi na skrbi tih ljudi”, istaknula je. Željka Josić pak podsjetila je da je u javno savjetovanje puštena Strategija demografske revitalizacije. Dodala je i to da je Vlada radila i radi na poticajnom okruženju za mlade obitelji, ali i na cjelogodišnjem obrazovanju i pomoći za starije građane.

Nezaustavljiv trend

“Važan cilj Strategije je i mobilnost stanovništva i kvalitetna zdravstvena zaštita. Što se tiče mobilnosti, usmjerili smo se na naše iseljenike, na generacije koje već imaju svoje potomstvo, ali isto tako i na radnu migraciju koja je sve aktivnija u RH”, rekla je.









A prema projekcijama HUP-a, u Hrvatskoj će za sedam godina živjeti između 400.000 i 500.000 stranih radnika. Marko Jurić je povodom toga upitan jesu li poslodavci krivi za određene demografske trendove zbog malih plaća i velikog broja ugovora.

“Trenutno je u Hrvatskoj 150.00 stranih radnika, a do iduće godine bi ih moglo biti 200.000. To se ne može zaustaviti. To je povezano s gospodarstvima u razvoju. S tim se bore i druga eurposka gostovanja, osobito u sektorima građevine i turizma”, rekao je.

Tko je kriv

Ono što se ističe kao ponajveći problem je gubitak domaće radne snage i sve teži dolazak visokokvalificirane strane radne snage. “Najbolja mjera demografske politike je politika kvalitetnog radnog mjesta. Omogućimo tvrtkama da rade slobodno i konkurentno da mogu zadržati ljude”, naglasio je je Jurić .

Odgovorio je i na pitanje jesu li lošim demografskim podacima pridonijeli i poslodavci ugovorima na određeno, niskim plaćama i radnom nesigurnošću za mlade ljude koji planiraju imati djecu. “Tvrtke pokazuju snažan rast plaća, ali zbog poreznog klina i parafiskalnih nameta nisu konkurentne u odnosu na države EU-a”, kazao je.

