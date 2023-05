‘HRVATSKA JAVNOST ĆE KONAČNO SAZNATI ISTINU!’ Pernar nakon svjedočenja: ‘To će ih teško kompromitirati, što će reći, da su djecu besplatno dobili?’

Autor: Dnevno.hr

U petak je na sudu u Zambiji održano još jedno ročište na suđenju osmero Hrvata koji su suočeni s optužbama za trgovanje djecom.

U Ndoli je tako saslušano troje svjedoka optužbe, među kojima je bio policajac koji je uhitio osumnjičene Hrvate, a koji je izjavio da je tijekom istrage vidio poruke koje su preko WhatsAppa razmjenjivali Damir Magić i Steve Mulija, kojeg tužiteljstvo sumnjiči da je bio ‘mozak operacije‘ i koji je optužen zajedno s Hrvatima.

Rekao je i da je Mulija radio s Emmanuelom Kabongom, upraviteljem sirotišta iz kojeg su došla djeca. Policajac tvrdi i da je Mulija uzimao 2040 dolara po djetetu da bi ih doveo.





Svjedočio i Pernar: Napravio dramu u sudnici

Na suđenju je svjedočio i Ivan Pernar, iako se ranije izvještavalo da je skinut s liste svjedoka. Pernar je, prema pisanju medija, sinoć u sudnici napravio dramu, čak je i opomenut zbog neprimjerenog izražavanja, no sve je izglađeno nakon što se ispričao sudu.

Obrana ga je ispitivala o njegovom podcastu u kojem je interes za slučaj pravdao željom da se optužene osudi, a branitelji optuženih optužili su ga da je na svojoj stranici širio govor mržnje, branio robovlasništvo govoreći da su “robovlasnici bičevali svoje robove jer su oni jeli šećernu trsku koja kvari zube”.

Pernar je i tijekom svjedočenja rekao da je jedan od uhićenih Hrvata, Noah, bio poznat kao žena, a kasnije postao muškarac. Na sudu ga je identificirao uperivši u njega prst. Sve su te informacije objavljivali brojni hrvatski mediji, pozvavši se na izvore iz Zambije.

Pernar na Facebooku: Nastao je tajac, prstom sam pokazao na njega

U kasnim večernjim satima svoju je stranu na Facebooku u nekoliko objava ispričao i sam Pernar, rekavši svoju verziju događaja sa suđenja. Tako je potvrdio da je jedan od upečatljivih trenutaka sa suđenja bio kada je rekao da je jedan od optuženika rođen kao žena.

“Nastao je tajac u sudnici i svi su bili u nevjerici. I sad pitaju mene koji je to. I ja prstom pokažem na Kraljevića, i sad i dalje ljudi u šoku i kaže tužitelj, možete li se maknuti s mjesta za svjedoke i doći do tog optuženika i pokazati prstom na njega.

Ja dođem metar ispred Kraljevića i pokažem prstom na njega i kažem – on se rodio kao žena, a danas se smatra muškarcem. Ljudi u sudnici su ostali zatečeni jer nikad to ne bi rekli jer Noah pušta bradu, stvarno liči na muško. Sutkinja je bila iznenađena također, da ne kažem šokirana”, napisao je Pernar i dodao kako je tada objasnio da transrodne osobe ne mogu u DR Kongu posvajati djecu jer članak 653. Obiteljskog zakona DR Konga to jasno govori.









“I to je po mom sudu jedini način na koji se toj Tomaševićevoj ekipi može stat na kraj. Nikakve priče i demagogija, dođeš na sud, upreš prstom, kažeš – zakon kaže to i to, a optuženi je to i to. Prokazivanje je jedina učinkovita metoda u srazu s Možemovcima. Sve drugo je priča i trla baba lan da joj prođe dan”, rekao je o tom dramatičnom trenutku.

‘Pokušali su me diskreditirati kao svjedoka’

Osvrnuo se i na navedeno ispitivanje obrane koja ga je, kako tvrdi, pokušala diskreditirati kao svjedoka.









“Netko je dobro rekao da bi netko neupućen iz medijskog izvještavanja mogao steći dojam da sam ja optuženik jer se mene konstantno ispituje i napada, maltene da se ja branim. Ali realno gledano, od 4 sata mog svjedočenja 3 sata su bila omalovažavanje onoga što sam rekao, pokušaj osporavanja izrečenog i moja diskreditacija kao svjedoka.

Pokušajte zamislit kada vas 4 odvjetnika jedan za drugim masiraju, a svaki je stručnjak za nešto drugo. Npr. bila je odvjetnica koja se uopće ne bavi slučajem nego samo formalnostima vezanim uz to tko kad govori i ako netko govori van okvira koja je predviđena kazna. Pritom citira odluke Vrhovnog suda Zambije i kakve su predviđene kazne za one koji krše proceduru. Drugi odvjetnik vas proziva za homofobiju, rasizam, politikantstvo, samopromociju i sl., pritom se uopće se osvrće na slučaj. Dakle jedina zadaća mu je moja karakterna likvidacija.

Treći i četvrti pokušavaju osporiti vjerodostojnost činjenica koje sam naveo, pritom pokušavajući tražiti kontradiktornosti u mojim izjavama, navesti me da kažem ono što žele čuti, pitaju 3 puta isto sugestivno pitanje očekujući da ću dati odgovor koji oni žele. Pitaju me pitanja čiji odgovor sugerira zaključak suprotan od objektivne stvarnosti.

Dat ću vam primjer – Jeste li pokazali sliku na sudu Noah Kraljević i pravobraniteljice Višnje Ljubičić koja vas je kazneno prijavila. Kad kažete – ne, jer me nitko nije tražio, ali mogu pokazati ako vas zanima, odvjetnik vas odmah prekida i govori ODGOVORITE SAMO S DA ILI NE. Odgovor NE implicirao bi da nisam iznio dokaz za tvrdnju da postoji zajednička slika, odnosno da se radi o rekla kazala priči.

Evo drugi primjer – jeste li bili prisutni na operaciji promjene spola Noah Kraljević. Kad sam odgovorio – Ne, ali sam gledao dokumentarni film o njenoj tranziji i mogu vam ga pokazati ako želite, odvjetnik vas odmah prekida i govori ODGOVORITE S DA ILI NE. Odgovor NE, implicira da ja zapravo nemam neposrednih saznanja o tome da je ona izvršila tranziciju.

Ili npr. odvjetnik me pita – jeste li pokazali na sudu da imate ikakav dokaz da ste bili u ambasadi DR Konga u Beogradu. Odgovor je – Ne, ali sam ponudio da pokažem snimku iz ambasade na kojoj govorim skupa s njihovim djelatnikom. Odmah vas odvjetnik prekida i kaže odgovorite s DA ili NE.

I sad da sam ja pristao bit lutak u njegovoj predstavi samo bi odgovarao s Ne ne ne ne ne ne. I onda bi on na kraju rekao, svjedok nema nikakvih osobnih saznanja o postupku i zato treba odbaciti njegovo svjedočenje. Međutim, ja se nisam dao da me nadmudre i raspravljao sam se s njima. Zato će kasnije mediji reći da sam izveo show na sudu. Ali ono što ne mogu reći je da su uspjeli diskreditirati ono što govorim, a to je meritum stvari cijelog slučaja”, tvrdi Pernar.

‘Scenarij koji žele izbjeći, što mogu reći, da su djecu besplatno dobili?’

U posljednjoj do tih večernjih objava svoje verzije događaja sa suđenja, Pernar piše:

“Ispitivanje optuženika je scenarij kojeg su naši mediji htjeli izbjeći pod svaku cijenu, do jučer su se nadali da do njega neće doći, ali na kraju mislim da je on neizbježan.

Pitanja tužitelja će vjerojatno biti u stilu ‘koliko ste novaca dali za tu djecu’, kome i kako. Kako ste uopće došli do te djece, tko vam ju je doveo… Mislim da su to pitanja koja će ih teško kompromitirat jer je optužba da su pokušali trgovati djecom. Što mogu reći na sudu? Da su djecu besplatno dobili? Da su ih platili? Branit se šutnjom? Nemam pojma, ali siguran sam da će naši mediji uživo izvještavati i da će cijela Hrvatska javnost konačno saznati istinu o cijelom slučaju”, uvjeren je Pernar.

Ročište se nastavlja u ponedjeljak

Sutkinja je zaključila ročište u petak i objavila da će biti nastavljeno u ponedjeljak kada će biti ispitani ostali svjedoci. Četiri para iz Hrvatske su krajem prošle godine uhićena i optužena za trgovinu ljudima nakon što su pokušali napustiti Zambiju s posvojenom djecom iz DR Konga koja su im na kraju oduzeta.