HRVATSKA ĆE DOBITI NOVO ‘PROMETNO ČUDO’! Gradit će se prvi podmorski tunel, spajat će dva naša otoka: ‘Gradnja će biti složena, zahtjevna i nimalo jeftina’

Autor: L.B.

Izmjene i dopune Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije, usvojene u prosincu prošle godine, promijenile su status projekta podmorskog tunela Šolta – Brač i nakon sedam godina konačno ga svrstale u mrežu državnih cesta koje se namjerava graditi.

Naime, prema planu, na šoltanskoj strani ulaz u tunel bio bi na području Livke, a na bračkoj na punti Milna. Do ulaza bi naravno vodile spojne ceste. Bit će to prvi podmorski tunel u Hrvatskoj i koštat će oko 50 milijuna eura.

“Inicijativa za promjenu došla je od nas”, rekao je Nikola Cecić Karuzić, načelnik Općine Šolta za Slobodnu Dalmaciju, spremno navodeći razloge kojima su se vodili.

Mnogi benefiti tunela

“Interes Šolte je što bi povezivanjem s velikim otokom dobili najkraći pristup bračkom aerodromu i tako se povezali s cijelim svijetom. Ljeti bismo imali trajektne linije cijeli dan, sada ih tijekom sezone imamo šest, a zimi četiri, dok Brač ima najmanje dvostruko više.

Na Braču je i nekoliko srednjih škola, pa bi naša djeca, koja se i sada školuju tamo mahom za zanimanja u ugostiteljstvu, mogla putovati na nastavu svaki dan organiziranim projevozom. Utjecalo bi to i na razvoj poljoprivrede.

Na Šolti se stanovnici ovčarstvom bave uglavnom iz hobija, a na susjednom škoju ovoga trenutka ima 23 tisuće ovaca. Drže ih radi poljoprivrede, zagradili su maslinike, a ovce brste draču.

Pozitivan bi utjecaj bio i na turizam. Ako na Braču ljeti bude do 100 tisuća turista, zamislite koliki bi postotak došao i kod nas, koliki bi to bio protok ljudi i roba, koliko bi se aktivnosti moglo odvijati. Sve su to prednosti povezivanja s otokom koji je razvijeniji od nas”, nabrojio je šoltanski čelnik.

Financiranje gotovo u cijelosti sredstvima EU

Cecić Karuzić je napomenuo i da su o ovom projektu već vođeni razgovori u nadležnim ministarstvima, te najavljuje skori početak ishođenja dokumentacije.









Financijska strana rješavala bi se gotovo u cijelosti sredstvima Europske unije, računa se na udio iz blagajne u Bruxellesu od 85 ili čak 90 posto.

“Zainteresirani smo pomoći u izradi dokumentacije, pa i financijski koliko je to u našoj mogućnosti”, poručuje prvi čovjek šoltanske općine.

Uz Šoltane, podršku budućem projektu daje i čovjek s istočne obale Splitskih vrata Frane Lozić, koji, ističe u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju, nije bio načelnik Milne u trenutku kad se vodila javna rasprava o izmjenama plana.

“Apsolutno podržavam međusobnu povezanost otoka, pa i ovu, ali nisam pobornik povezivanja podmorskim tunelima kopna s otocima, jer bi otoci time izgubili svoju draž”, veli Lozić, dodajući da je poboljšanje cestovne infrastrukture koja bi išla uz izgradnju tunela, stavka koja najviše odgovara Braču.









‘Gradnja će biti složena, zahtjevna i nimalo jeftina’

“Tunel će donijeti i veći interes za gradnju” , predviđa Lozić i upozorava kako je njima “krucijalni problem vodoopskrba, nećemo imati vode za sve turističke kapacitete”, podsjećajući pri tom da imaju i problem turističkih zona. U malom postotku su realizirane, a neke su desetljećima “na čekanju”.

Šoltani i Milnarani su složni, ali, iako je inicijativa za izgradnju važnog infrastrukturnog objekta lokalna, povezivanje dvaju otoka spada u državne prometnice, a to znači da će projekt, u trenutku kad zaživi, biti u nadležnosti Hrvatskih cesta.

Do tada, prema riječima Zorana Botića, stručnog savjetnika u županijskom Zavodu za prostorno planiranje, uključivanje u Prostorni plan znači da je rezerviran koridor da bi se tunel mogao raditi. U svakom slučaju, gradnja će biti složena, zahtjevna i nimalo jeftina.

‘Za samu gradnju trebat će dvije i pol do tri godine’

“Ovakvi tuneli rade se u svijetu, nisu nikakva novina niti tehnička nepoznanica, a s obzirom na koridor, može se reći da bi ovaj šoltansko-brački bio dug oko 900 metara s tim da bi “morski” dio zauzimao oko 750 metara budući da ulazi u tunel počinju još na kopnu.

“Širina bi bila do 18 metara s odvojenim pješačkim i servisnim koridorima, a unutarnja visina za vozila najmanje pet metara. Gradio bi se od predgotovljenih cijevi pojedinačne duljine od 50 do 100 metara koje bi se polagale u planum napravljen na dnu. Dio bi bio ukopan, jer dubina mora iznad tunela treba biti od 12 do 15 metara kako bi i najveći brodovi mogli nesmetano ploviti.

U procjeni vrijednosti investicije, krenuo je s napomenom da je ozgradnja podmorskog tunela dvostruko skuplja od onog na kopnu ili od podizanja mosta:

“Na osnovu cijene gradnje ovakvih projekata u svijetu, ovaj bi koštao između 40 i 50 milijuna eura”, rekao je Botić.

A što se tiče rokova realizacije, Botić kaže ne manje od dvije godine za ishođenje dokumentacije:

“Taj je rok realan pogotovo za projekte koji do sada nisu rađeni, ali i s obzirom na zatjevnu studiju utjecaja na okoliš, dok će za samu gradnju trebati dvije i pol do tri godine”, zaključio je.