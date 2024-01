Hrvatska bi uskoro mogla dobiti novu ministricu, riječ je o poznatoj pjevačici

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Sve upućuje na to da ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek odbrojava dane u Vladi premijera Andreja Plenkovića te da bi mogla biti 31. ministrica kojoj se premijer zahvalio na suradnji, iako on njoj jako vjeruje. Tim se riječima u vladajućoj stranci komentira nastavak afere čija je protagonistica Plenkovićeva prijateljica i najdugovječnija ministrica koja je u Vladu stigla kao premijerova odabranica.

Suzdržana i medijski distancirana, Obuljen Koržinek bila je, kako kažu u HDZ-u, još od prve Plenkovićeve vlade jedna od rijetkih kojima je premijer dao odriješene ruke pa je u svojem resoru praktički radila što je željela, za razliku od mnoštva drugih ministara koji bez Plenkovićeva blagoslova ne mogu dati ni izjavu za medije. Da je dugovječna ministrica na tankom ledu, jasno je iz toga što Plenkoviću na vrata kuca kampanja za cijelu superizbornu godinu, zbog čega se ne smije kockati ni s vlastitom ni s pozicijom stranke kojom rukovodi.

No jasno je to i iz toga što su HDZ-ovci već počeli razgovarati o mogućoj nasljednici ministrice kulture, pri čemu dio kadrova bliskih predsjedniku Vlade kao najizgledniju kandidatkinju prepoznaje aktualnu intendanticu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu Ivu Hraste Sočo.

Nova saznanja

Riječ je o istaknutoj i utjecajnoj članici zagrebačkog HDZ-a, kojoj to, doduše, nije najznačajnija crtica u biografiji. Hraste Sočo poznata je operna pjevačica koja je 1989. primljena u stalni angažman Opere HNK-a Zagreb, i to kao jedna od najmlađih solistica u povijesti Opere. Uz to je interpretirala dvadesetak glavnih uloga sopranskog opernog repertoara, kako u zemlji tako i u inozemstvu.

Kada je politika posrijedi, potencijalna ministrica na posljednjim se lokalnim izborima natjecala za zamjenicu HDZ-ova gradonačelničkog kandidata Davora Filipovića, koji je nedavno prokockao premijerovo povjerenje pa je upitna i njegova sudbina u zagrebačkoj organizaciji stranke, što se za Hraste Sočo ne može reći. Ona se u stranačkoj i političkoj hijerarhiji tek treba popeti, a sve to ovisi o poziciji ministrice Obuljen Koržinek, koja je pala u nemilost predstavnika medija s kojima se sukobila još prije nekoliko tjedana.









Burno je navodno zbog novih saznanja o staroj aferi bilo i na sjednici Predsjedništva HDZ-a, u kojem su zabrinuti za budućnost stranke ako se ova afera nastavi rasplitati u godini parlamentarnih izbora jer bi Obuljen Koržinek za sobom mogla povući i premijera Plenkovića, ako ništa drugo, onda zato što i u stranci i u Vladi vrlo dobro znaju koliko prisan odnos njih dvoje imaju.

Prema novim saznanjima, Obuljen Koržinek je Geodetskom fakultetu isplatila 361.500 kuna za 3D skeniranje Vile Ehrlich-Marić u kojoj se nalazi Hrvatski muzej arhitekture pod upravom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Kada je zgrada tog muzeja išla u obnovu, Ministarstvo kulture nije dostavilo 3D snimke Geodetskog fakulteta pa je HAZU morao naručiti novo 3D skeniranje, koje je na koncu stajalo osam puta manje, odnosno 43.750 kuna.

Modus operandi

Na novinarska pitanja o ovoj temi ministrica je poručila kako nije riječ o novim podacima nego o notornim neistinama, ponovno prozivajući novinarku Telegrama od koje, kako je rekla, nisu dobili dovoljno vremena da odgovore na upit. Uz to je Obuljen u svojem stilu napomenula kako je riječ o veoma opsežnim projektima, kao i da je sve što je ministarstvo radilo i dokumentirano. Na konkretno pitanje je li cijena uistinu bila osam puta veća ministrica je odgovorila kako je puno puta ponovila da podaci kojima se barata nisu cjeloviti.









Prema njezinoj verziji priče, Geodetski fakultet u tom je trenutku bio jedina ustanova koja je mogla obaviti tako složen posao, za većinu zgrada koje su snimane prosječna cijena u konačnici je iznosila oko 20 kuna po kvadratu, a kada se ugovarao posao, dogovoreno je da će ona biti najviše stotinu kuna po kvadratu. Na pitanje znači li to da onda ništa nije preplaćeno, Obuljen Koržinek je poručila kako je baš to bila najgora neistina. “Novinarka je imala uvid u samo dio podataka, mi imamo uvid u cjelinu. Ništa nije preplaćeno”, rekla je Obuljen, koju zasad istražitelji nisu posjetili iako u HDZ-u kažu da je situacija i kad je riječ o istrazi zasad neizvjesna.

Problem je između ostaloga i u tome što bi zbog ovog slučaja na vrata još jedne Plenkovićeve miljenice mogli zakucati europski istražitelji jer su navodno i nedavno privedeni osumnjičenici počeli progovarati i prebacivati krivnju na ministarstvo, pa i na samu Obuljen Koržinek. Riječ je o temi o kojoj Plenković odbija razgovarati, kažu HDZ-ovci te dodaju da će, unatoč tomu, na koncu njegova odluka biti zadnja te da će je svi šutke podržati jer je to modus operandi HDZ-a pod palicom aktualnog šefa.

No ostaje činjenica da će se Plenković riješiti i Obuljen Koržinek ako to bude ugrožavalo kampanju koja mu predstoji, a da mu zbog afere uistinu nije svejedno, govore i premijerovi najbliži suradnici, koji kažu da je Plenković zbog ove priče s Obuljen Koržinek s kojom godinama surađuje iznimno nervozan.

Stara floskula

Plenković je, kako kažu, ministricu kulture i medija posebno cijenio svih ovih godina upravo zbog toga što se sve donedavno u medijskom prostoru s njom nije mogla povezati niti jedna ozbiljnija afera, niti ga je ona ikada svojim javnim nastupima dovodila u neugodnu situaciju, ali je zato ova situacija u kojoj su se sada našli i on i ministrica poprilično nezgodna jer su izbori koji dolaze ujedno i odlučujući za nastavak njegove političke karijere.

Kako kažu u vladajućoj stranci, postoji mogućnost i da Obuljen Koržinek pod medijskim pritiskom sama odstupi s dužnosti, koristeći se onom starom floskulom svojih nekadašnjih kolega koji su ministarske fotelje napuštali tvrdeći da ne žele biti teret stranci i Vladi. Situacija s Obuljen Koržinek složena je i za Plenkovićevu europsku karijeru jer je ovdje riječ o pronevjeri europskog novca pa je nemoguće gurnuti glavu u pijesak premda je Plenković pokušao i ovu aferu kao i brojne druge prije nje pomesti pod tepih pretvarajući se da se tu ništa ne događa. Oko Obuljen se po svemu sudeći ipak nešto događa, i to nešto veoma neugodno, svjesni su toga i oni koji s ministricom surađuju, a koji kažu da bi sve ono o čemu se ovih dana piše mogla biti podmetanja neimenovanih kadrova koji se vide u ministarskoj fotelji.

Dok po HDZ-u kruže različite glasine, realno valja reći kako Obuljen Koržinek zaista posljednjih sedam godina uživa zaštitu premijera Plenkovića, sve to vrijeme ona je i pod svojevrsnom zaštitom oporbenih saborskih zastupnika koji se, kritizirajući Plenkovića, gotovo nikada nisu dohvatili nje i njezinih pogrešnih poteza, osim što ju je s vremena na vrijeme prozivao bivši ministar kulture Zlatko Hasanbegović. Upitno je koliko je i to bilo ozbiljno i glasno. Uživala je ministrica svojevrsnu zaštitu i u dijelu medija, ali je i nju posljednjih tjedana počela gubiti pa se u problemima nije našao samo premijer Plenković nego i ministričin suprug Hrvoje Koržinek, voditelj Službe za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine u njezinu resoru.

Dosadašnja praksa

Kako se nedavno pisalo, gospodin Koržinek kod kuće ju je neformalno mogao upozoriti na ono što se događa na Geodetskom fakultetu pa bi se tako možda i izbjegla još jedna blamaža Hrvatske pred europskim tužiteljima. Dosadašnja praksa s Plenkovićevim bivšim ministrima pokazala je da, kada se previše brane i pjene usred afera u kojima ih se spominje, ne potraju dugo. Hoće li se to potvrditi i na ovom primjeru tek ćemo vidjeti.

No, kako vrijeme odmiče, to je jasnije da premijer Plenković ima problema s vlastitim kadrovima. Osim Obuljen Koržinek, u kontekstu afera nedavno se spominjao i Vladin glasnogovornik Marko Milić, ali i premijerov prijatelj iz djetinjstva te glavni tajnik vladajuće stranke Krunoslav Katičić. Protagonist ozbiljne afere bio je i Zvonimir Frka Petešić. Stoga ostaje pitanje kako premijer Plenković misli provoditi reforme i realizirati svoje najave o borbi s korupcijom kada se ni u svojem najbližem krugu nije ozbiljno pozabavio tom problematikom koja se sasvim opravdano naziva rak-ranom hrvatskog društva, od koje prije svega boluje hrvatska politička elita.