Hrvatska bi uskoro mogla dobiti novog vladara pravosuđa: ‘Naš dečko’ kreće u obračun s kriminalom

Autor: Jasenka Kovač/7dnevno

Sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić u posljednjih nekoliko dana prometnuo se u glavnog kandidata za novog šefa Državnog odvjetništva. Iako smo već pisali kako je i dosad iznimno visoko kotirao na listi onih koje bi HDZ želio vidjeti kao nasljednika Zlate Hrvoj Šipek, sada se čini da se upravo on dogovorio s vladajućima o preuzimanju DORH-a. Lako je moguće da je dogovor o ovom imenovanju već postignut tijekom sastanaka koji su u Vladi održavani s potencijalnim kandidatima za čelnika DORH-a.

A to bi značilo da će Turudić najmanje iduće četiri godine biti glavni državni odvjetnik, odnosno glavni operativac za kazneni progon kriminala i korupcije u Hrvatskoj. Naslijedio bi golemi sustav prepun problema, ali i stekao golem utjecaj na sudbinu hrvatskog društva u cjelini. Podčinio bi sebi cijelu DORH-ovu hijerarhiju i praktično postao vladar pravosuđa.

Imao bi utjecaj još veći nego što ga ima trenutno kao sudac Visokog kaznenog suda te nego što ga je imao ranije kao predsjednik Županijskog suda u Zagrebu. No ne treba zaboraviti da nedavno nije prošao za predsjednika Visokog kaznenog suda, već je odabran njegov kolega Željko Horvatović prema kojem mnogi nisu blagonakloni, dok s druge strane oni koji poznaju Turudića napominju kako je on u sudstvu prošao sve stepenice te da mu ne nedostaje iskustva za vođenje DORH-a.

Povezivan s Mamićem

U svom zadnjem broju tjednik Nacional objavio je salve hvalospjeva o Turudiću koji je uspio proći tri SOA-ine sigurnosne provjere dok je bio uskočki sudac. No, prema informacijama do kojih smo došli, u SOA-i su ga zaštitili i omogućili mu da provjeru prođe bez problema iako ih je mogao imati zbog poznanstva sa Zdravkom Mamićem, bivšim savjetnikom u Dinamu kojem se sudi zbog milijunskih muljaža s transferima igrača iz Maksimirske. Turudićeva bliskost s Mamićem bila je razlog što je sudski postupak premješten sa Županijskog suda u Zagrebu na Županijski sud u Osijeku.

Doduše, još dvoje sudaca blisko je nogometnom savezu pa je zaključeno da bi mogli biti pristrani u odnosu na Mamića i suoptužene. Da je Mamićev utjecaj na Turudićev sud doista bio značajan, potvrdio je i Vrhovni sud koji je prihvatio zahtjev ondašnjega glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana da proces bude preseljen u Osijek. Kada je Turudić prešao na Visoki kazneni sud, odbijen je zahtjev Mamićevih suoptuženika da se suđenje ipak iz Osijeka vrati u Zagreb. Utjecaj je i dalje bio prevelik.









Dakle, sada bi glavni državni odvjetnik mogao postati čovjek koji je pod utjecajem jednog od najtraženijih bjegunaca i jednog od najvažnijih USKOK-ovih optuženika kojem suđenje još nije okončano. Kao sudac se još može izuzeti iz sudskog postupka, no kao glavni državni odvjetnik to ne može učiniti, iako nije izravno uključen u suđenje. Izravno je zato Turudić bio uključen u suđenje bivšem premijeru Sanaderu kojega je, bez obzira na to što su bili u dobrim odnosima, pospremio iza rešetaka na deset godina, dok je nedavno vještačenje u slučaju Agrokor proglasio nezakonitim dokazom zbog sukoba interesa vještaka, čime je navodno izazvao veliko nezadovoljstvo i kod Plenkovića, ali i u DORH-u jer se smatralo da je time izašao u susret Ivici Todoriću.

Povezivan s Josipom Rimac

Može li si Andrej Plenković priuštiti takvog glavnog državnog odvjetnika? Turudić je blizak i s Josipom Rimac, bivšom HDZ-ovom državnom tajnicom, s kojom je, kako je lani ispričao u HRT-ovoj emisiji “Nedjeljom u 2”, razmjenjivao poruke dok je ona bila pod tajnim mjerama praćenja. Otkrio je i da ju je u to vrijeme, kada je još bio na Županijskom sudu u Zagrebu, jedanput primio u svoj ured.

“Josipa Rimac me zamolila i ja sam je primio na pet minuta. I to je bilo uredno registrirano na porti. Rimac kao i svaki drugi građanin”, rekao je Turudić i dodao kako se ne sjeća što je tražila, ali da je bila riječ o požurivanju nekog predmeta te da joj je rekao kako joj ne može pomoći. Turudić je tvrdio da je to bio jedini njihov susret na sudu, dok je ranije uvjeravao da su se samo jedanput sreli u kafiću, gdje su i fotografirani. Kasnije se ipak ispostavilo da je tih kontakata bilo više, odnosno da su se i dopisivali.









Tada je govorio i o svojoj povezanosti s HDZ-om. Naglasio je da nikada nije bio član stranke, ali da se “kod nas HDZ često povezuje s oslobodilačkim ratom i stvaranjem hrvatske države, pa ako je to veza, onda je to veza koja je bila snažna devedesetih godina”, što je Turudiću, s obzirom na iskustvo u ratu, dosta značajno.

Povezan s HDZ-om?

Nešto konkretniju povezanost sa strankom priznao je u kontekstu svog dolaska na mjesto pomoćnika ministra pravosuđa. Iako tvrdi da je imao sve reference za tu poziciju, potvrdio je da je pokojni general Đuro Dečak, tada utjecajni HDZ-ovac, bio ključan za njegovo imenovanje. Na izravno pitanje je li mu on pomogao, Turudić odgovara da je netko morao.

“Mjesto pomoćnika ministra politička je funkcija, pokojni general Dečak bio je važna i politički utjecajna osoba u Hrvatskoj”, istaknuo je.

Sada bi se moglo dogoditi da mu novu političku funkciju sredi Plenković, kod kojeg za njega snažno lobira Vladimir Šeks, ali i struja Vice Vukojevića. Ovdje još treba podsjetiti da Turudić ne taji da mu je Miro Vrlja, poduzetnik blizak Nikici Jelaviću i Zoranu Pripuzu, bratić. Vrlji se trenutno sudi na Županijskom sudu u Zagrebu zbog sumnji u zloporabu položaja. Sam Turudić je, kako je također otkriveno, tjednima držao u ladici spis svoga bratića iako se odmah morao iz tog postupka izuzeti.

Javno je dostupan podatak i da je na Turudićevu rođendanu prije desetak godina gost bio poduzetnik Igor Mlinar, koji je nedavno priznao krivnju za sudjelovanje u trgovanju tajnim informacijama iz USKOK-ovih istraga. Vesna Škare Ožbolt u jednom od medijskih istupa otkrila je kako HDZ-ovci Turudića zovu “naš dečko”. Hoće li “naš dečko” doista postati glavni državni odvjetnik koji mora zastupati sve Hrvate?