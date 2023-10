Hrvatica u tajnosti organizirala spašavanje prvo dvoje taoca Hamasa: ‘Nastavljamo’

Predsjednica Međunarodnog odbora Crvenoga križa rođena u Ludbregu, švicarska Hrvatica Mirjana Špoljarić Egger, prva je u Ženevi primila članove obitelji taoca u rukama Hamasa.

Potom je u tajnosti organizirala spašavanje prvih dvoje – američkih državljanki Natalie i Judith. Cijelu operaciju spašavanja, transporta taoca uspješno je izveo Crveni križ.

“Oslobađanje dvije taokinje u Gazi je tračak nade. Sretni smo da se članovi obitelji mogu ponovno spojiti nakon dva tjedna agonije. Nastavit ćemo činiti sve što možemo da bismo olakšali patnje civila u ovom užasnom sukobu. Posredovali smo kao neutralna strana, naša uloga je bila da transportiramo dvije oslobođene taokinje iz Gaze u Izrael.

Nastavit ćemo inzistirati na oslobađanju svih taoca i pomagati njima i njihovim obiteljima na svaki mogući način. Također, pozivamo sve sukobljene strane na pauzu u sukobima jer situacija u Gazi je očajna. Spremni smo dostaviti ljudima humanitarnu pomoć odmah. Molimo vas da pustite naše ljude u Gazu”, rekla je u svom obraćanju na službenom X kanalu Crvenog križa Mirjana Špoljarić Egger.

The release of the two hostages today is a sliver of hope.

⁰Remaining hostages must be immediately released. We are ready to help.

⁰We urgently call for a pause in the fighting in Gaza.

People cannot be kept waiting for desperately needed aid. pic.twitter.com/8sIqlb5XAq

— Mirjana Spoljaric (@ICRCPresident) October 20, 2023