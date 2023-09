Hrvatica u šoku nakon sprovoda mladom dečku: ‘Vidjela sam djevojku u vjenčanici, nosila je čudnu stvar’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Zanimljiva tema otvorena je na Redditu, a riječ je o običajima na hrvatskim sprovodima koji su nekim ljudima bizarni, čudni ili nepoznati.

Jedna je Hrvatica podijelila svoje iskustvo.

“Nažalost, nedavno sam bila na sprovodu prijatelja od 23 godine. Na sprovodu je također bila djevojka u vjenčanici s jabukom u ruci, pa me zanima ako itko zna zašto je takav običaj i kakva je pozadina. Prvi put sam vidjela pa me zanima, a Google nije baš od koristi. Molim vas, prosvijetlite”, piše.





U komentarima su se javili neki koji su se već susreli sa sličnim prizorom na sprovodu. Neki tvrde, radi se o običaju kada se pokapa neoženjeni mladić, no postoji toliko raznih tumačenja da je nemoguće pouzdano tvrditi koja je pozadina, osim da se tu i tamo događa.

“Mislim da je to običaj oko granice Hrvatske s BiH. Pročitao sam i da postoji ‘crna svadba”, piše jedan korisnik Reddita u odgovorima.

Stari običaj kada se pokapa neženja?

Zatim su se zaredali oni koji su to i sami vidjeli kada su bili na sprovodima.

“Kada je susjedima umro sin još prije bar tridesetak godina, isto su tražili neku curu da hoda u bijelom, noseći jabuku na bijelom jastučiću. Jer nije bio oženjen, pa običaj je da valjda cura isprati, jer je propustio svadbu. Zaručnica nije mogla na sprovod od sedativa. Bila je neka mlada rođakinja, koju je to naknadno tek šokiralo i pokajala se što je pristala. Čudan običaj, ali tu u ZG viđam to”.

“I u Zagorju je to bio običaj – kad bi se pokapao neoženjeni mladić, obično bi onda neka djevojka isto bila u vjenčanici na sprovodu. Kao nije se oženio nikad u životu pa je ovo kao simbolična svadba, nešto na tu foru”.

“Ako nije imao curu ili zaručnicu, onda to radi neka prijateljica. Jer je to kao neka vrsta poštovanja ili tak nekaj. Ista stvar je i ako mlada cura umre. Onda dečko/zaručnik ili prijatelj to rade”, poručuju ljudi u komentarima.









‘Baka je pokojnom djedu stavila par stotina eura u odijelo’

Netko se prisjetio i čudnog običaja iz vlastite obitelji.









“Još gluplji običaj je stavljati pokojniku pare u odijelo. Moja baka je djedu navodno stavila par stotina eura. Ne kužim stvarno poantu toga”.