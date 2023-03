HRVATICA POSVOJILA DIJETE IZ AFRIKE! ‘Rekla sam mu, to je kupovina djece, ja se u to ne petljam! Nudio je djevojčicu bez znanja majke!’

Autor: Dnevno.hr

Križevčanka Tamara Kontrec Prica posvojila je prvo dijete iz Liberije, a u velikoj ispovijesti za HRT-ovu emisiju Labirint progovorila je o deset mjeseci dugoj borbi do posvojenja djevojčice iz Afrike.

Kaže, o posvojenju je razmišljala jer ne može imati svoju biološku djecu, a preko Facebooka je upoznala muškarca iz Liberije, države u zapadnoj Africi, koji joj je ponudio da donira novac za neku nevladinu organizaciju. Odbila je.

“Radije bi posvojila dijete i spasila jednu dušu, nego tebi dala novce za tenisice, evo točno tako sam odgovorila. I on je mene na to pitao – stvarno bi posvojila iz Liberije? Rekla sam da, a on je kazao da mi može pomoći u tome. Hajdemo reći da sam mu vjerovala. Znači, uvijek sam držala nekakvu distancu od svega, ali vjerovala sam, zašto ne? Drugi dan rekla sam mu da bi posvojila djevojčicu do dvije godine”, prisjeća se Tamara.





Prisjeća se da joj je muškarac na to rekao da njegova susjeda ima djevojčicu koju je našla kada je išla na tržnicu, bila je odbačena. Susjeda ju je odvela u bolnicu i nakon toga se upisala kao njezin skrbnik. Rekao je da ima tu djevojčicu te da će joj je pokazati. Dodao je, zove se Grace.

“Rekla sam mu – meni to djeluje kao kupovanje djece”

Zatim joj je taj isti muškarac poslao poruku da se odjednom pojavila majka tog djeteta i traži 500 dolara kako bi joj potpisala papire za posvojenje te 500 dolara kako bi sudjelovala u samom procesu.

“Meni je to bio rez totalni. Ja sam osobno njemu otvoreno rekla, meni to djeluje kao kupovanje djece, ja u to neću prste pačati”, poručila je Križevčanka i rekla da je djevojčica najednom ‘nestala iz igre’ zbog tih novaca, a ista muška osoba poručila je da će joj potražiti drugo dijete u zabačenim selima. Pokazao joj je neku ženu s dvoje djece koja je živjela u nekoj šupi, jedno je bila mala djevojčica. U vremenu kada joj je muškarac pokazivao to dijete, iz Liberije joj je sa zahtjevom za prijateljstvo na Facebooku javila jedna žena koja je ponudila za pomoć.

Muškarac nudio dijete bez pristanka majke: “Makni se od njega, on je kriminalac”

Križevčanka joj je odgovorila da već ima čovjeka koji joj pomaže. No žena iz Liberije pitala je želi li da za nju provjeri tog muškarca jer ima dosta kriminalaca koji prodaju djecu. I zaista, nakon potrage za ženom koja je živjela u šupi, nova ženska poznanica iz Liberije Tamari javlja kako dotična uopće nije znala da joj nepoznati muškarac želi uzeti dijete i dati na posvajanje.

On se još jednom javio, ovaj puta je rekao da ima djevojčicu od dvije i pol godine te da želi da ima bolje uvjete u životu, poslao joj je video koji je odmah proslijedila Sonji, ženi iz Liberije koja joj se ponudila za pomoć.

Iste sekunde ju je nazvala i rekla:









“Prekidaj sve, makni se od njega, on je kriminalac”, prisjeća se Tamara i navodi da je tada s navedenim muškarcem ‘posrednikom’ prekinula sve kontakte. Tamara je odmah poslala upit Centru za socijalnu skrb u Križevcima i ušla u postupak za posvojenje.

“Oni su uzeli moju psiho anamnezu, znači tko sam, što sam, zašto sam, poslije toga sam išla na psihotestove koje sam rješavala, poslije toga sam išla na razgovor kod psihologinje”, kazala je Tamara koja je upisana u Registar posvojitelja i zakonski ima pravo posvojiti dijete.

“Odmah sam napomenula da ću posvojiti djevojčicu iz Liberije, znači ja sam specificirala i zemlju”, dodala je. Sonja, žena iz Liberije, rekla je da će joj naći dijete te da ima prijatelja koji je politički aktivan.









“Ne znam kako bi to objasnila. Možda je on, nešto tipa župan tamo. I onda je ona prenijela njemu cijelu tu priču i on nas je poslao na Ministarstvo za djecu”, kazala je Križevčanka.

Početkom kolovoza 2021. Tamara je stigla na aerodrom u Monroviu – glavni grad. Sonja ju je čekala. Već idući dan otišle su u Ministarstvo za djecu gdje se sve rješava – Centra za socijalnu skrb u Liberiji nema.

“I tamo smo našli socijalnog radnika koji radi sa samohranim majkama i koji radi s napuštenom djecom. Meni su socijalni radnici dovodili djecu i te žene na moj balkon. Imala sam balkon, jer nisam smjela izlaziti iz sobe kao bjelkinja, nije mi bilo uopće dozvoljeno. Moram priznati da mi je to bilo najgore iskustvo u životu. Znači, žene su dolazile s djecom, na moj balkon i te curice su uglavnom bile pet, šest, čak i sedam godina i bile su obučene valjda u najljepšu haljinu koju je ona imala doma. Frizurice su bile složene s onim perlicama. Od mene su tražili da uzmem njihovo dijete, jer su znali ako uzmem njihovo dijete, da će njima biti bolje u životu, u smislu i zdravlja i općenito svega. Znači oni su mene doslovce molili, rekla je Tamara.

“Preko mutne slike sam rekla, to je moje dijete”

“Emmu smo tražili tri tjedna. Znači, mutna slika, djed njezin ju je tu držao, to je bilo tak malo dijete, u pravilu samo joj se glava vidjela i one bubice je imala složene na kosi. Znači to je mene odrezalo, to je bilo to. Preko slike, mutne slike sam ja rekla, to je to, to je moje dijete”, prisjeća se Tamara.

Sa Sonjom, socijalnim radnikom, i političarom Josephom, istog dana otišla je vidjeti dijete. Dočekali su ih osamnaestogodišnja majka Giftee i devetnaestogodišnji otac Obedian koji je morao dati privolu za posvojenje iako s majkom više nije bio u vezi – njihove obitelji, i dvomjesečna djevojčica. Tamara je rekla da je počela plakati kada je vidjela to malo dijete.

“E sad mi trebamo vijećati tu. Znači tko sam ja, zašto sam ja, imam li dobre namjere s tim djetetom, imam milijun pitanja. Giftee je kćer jedinica i oni su za Giftee imali plan da će se ona školovati, jedan dan, eventualno početi raditi, što je vrlo teško uopće naći posao u Liberiji. I zato su oni htjeli dati dijete na posvojenje”, rekla je Tamara.

18-godišnja majka potpisala da se odriče djeteta

Nakon toga – kod odvjetnika. Osamnaestogodišnja majka potpisala je da se odriče djeteta, Tamara – da ga preuzima. Zauzvrat, majka i njezina obitelj nisu tražili apsolutno ništa. No Tamara je željela pomoći dugoročno.

“Ona je završila 11. razred a oni imaju 12 razreda, oni imaju sistem školovanja kao u Americi. U školu ideš ako je platiš. Platila sam 12. razred, dala sam joj 240 dolara za školarinu”, dodala je Tamara.

Nakon potpisivanja početnih dokumenata o posvojenju, Giftee je donijela dijete.

“Taj prizor neću nikad zaboraviti. Ona je doslovce ušla u sobu, mala je bila zamotana u ovu dekicu. I ona je meni rekla – eto ti je na, sad je tvoja, sad se ti brini za nju”, poručila je.

“Ona nije niti disala u tom trenutku, kad je ona nju dopeljala, ona je hroptala, znači nije čisto lijepo disala, nego je hroptala, ona je bila toliko jadna i toliko malecka, imala je dva i pol mjeseca i oko dva kilograma. Strašno je bila mala. Imala je i 41 temperaturu imala, teški oblik malarije i upalu pluća. Uglavnom strašno je bila bolesna”, poručila je Tamara.

Liberijka Sonja kaže, da Tamara nije ušla u život te djevojčice, ne vjeruje da bi preživjela koliko je bila bolesna.

Sve je išlo preko nadležnog ministarstva

A trebalo se izboriti i s liberijskim sustavom za posvojenje djece. Liberija nije potpisnica Haške konvencije. Ima svoja pravila – prevedeni na engleski jezik, svi su Tamarini dokumenti iz Hrvatske otišli u mjerodavno ministarstvo. Kad je sve to stiglo do ministrice za djecu, Tamara je primila – račun.

“Kad vi platite tu taksu znači 1500 dolara i kad vratite račun nazad kod ministrice da ona vidi da ste vi to uplatili, u tom trenutku vaš proces posvojenja počinje. Znači, proces posvojenja u Liberiji traje po zakonu devedeset dana, ja sam bila prva iz Hrvatske koja je posvojila dijete iz Liberije, pa je tu nastalo malih problema. Kada je ministrica za djecu vidjela da sam ja iz Hrvatske i da sam tu prva, e onda sam morala ići na Ministarstvo vanjskih poslova”, istaknula je Križevčanka.

A Ministarstvo je trebalo utvrditi da su Liberija i Hrvatska u prijateljskim odnosima. Sve je to trajalo i trajalo. Tamara je primijetila da se od nje očekuje da daje novac, češće nego što je pretpostavljala. I saznala da se novac daje – “for appreciation”, iz zahvalnosti.

– Dobiti sastanak s ministricom, trebate dati dvadeset, trideset dolara da vam sastanak bude danas, a ne za mjesec dana, pa onda tako četiri puta, rekla je. Ako taj novac ne date, oni će papire samo odložiti na stol i tamo će stajati mjesecima-

“Tako su moji papiri stajali četiri mjeseca kad sam bila doma, četiri mjeseca su moji papiri stajali na mjestu, jer nisam davala ‘for appreciation’. Znači, to su novci od nekakvih dolar do par tisuća dolara se znaju kretati, znači ovisno o kome. I vi ste to prisiljeni dati”, naglasila je. Nakon tri mjeseca morala je otići u Hrvatsku jer se razboljela, a dijete je ostavila kod jedne žene na čuvanju.

‘Emma je bila jako bolesna, to me strgalo skroz’

Četiri mjeseca dok je nije bilo na prijelazu iz 2021. u 2022. godinu – sve se pomicalo puževim korakom. Sonja je u Monroviji zvala i pritiskala socijalnog radnika, a on je odugovlačio.

“Žena koja je čuvala Emmu me nazvala i rekla mi je da ne znam, trebam joj poslati nekakvih 18 dolara za Emmu, da je Emma u bolnici i da ima teški oblik malarije. I ona je meni poslala slike iz bolnice Isuse kad sam ja vidjela Emmu. Žgoljavo, kost i koža, katastrofa, i kanilu je imala, kanila je veća od ruke. Vidjela sam te slike, znači to me strgalo skroz. Otišla sam na internet, kupila sam kartu i za dva dana sam već bila u Monroviji”, istaknula je Križevčanka.

Emma se počela oporavljati a Tamara je krenula u Ministarstvo za djecu. Jer ministrica se vratila s puta i trebala konačno potpisati odluku o posvajanju koju je napisao socijalni radnik na temelju petnaestak intervjua s članovima obitelji. Bio je već ožujak 2022. – gotovo sedam mjeseci borbe za Emmu.

“Došao je do mene i rekao mi digni se, i sad on meni da ruku, čestitam postali ste majka i meni da taj fascikl u ruke. Znači ja sam počela vrištati, plakat. Plakat do te mjere da sam vrištala znači disati nisam mogla, jecala sam”, rekla je Tamara.

“Napadnuta, opljačkana – troje ljudi stavila u zatvor”

Nadala se da je to kraj – ali nije bio. Bilo je potrebno još jedno saslušanje na sudu. Opet je zvala odvjetnika. Saslušanje nje i Emminih roditelja prošlo je glatko, ali za ovjeru sudske presude o posvojenju trebala su još tri potpisa. Odvjetnik joj je lukavo napomenuo da bi proces mogla – ubrzati.

“Hajdemo reći po nekakvom prosjeku ja sam platila 200 do 250 dolara po potpisu. Ja sam platila da se oni meni potpišu na papir danas, odnosno sutra, a ne za šest mjeseci”, rekla je Tamara.

Posljednja postaja – liberijsko ministarstvo vanjskih poslova. Ono je trebalo svojim dokumentom, apostillom, potvrditi da su dokumenti za posvojenje doista napravljeni na liberijskom sudu.

Još jedan korak prije povratka kući – Emma je trebala dobiti hrvatske dokumente. I u svibnju 2022., pet dana prije svog prvog rođendana, Liberijka Emma postala je Hrvatica. Proces posvojenja trajao je deset mjeseci. Došlo je vrijeme za povratak. Na zagrebačkom aerodromu, Tamarin životni partner Matija prvi je put zagrlio Emmu. Na Emminim dokumentima piše da joj je majka Tamara Kontrec Prica.

No Tamara želi da Emma nastavi komunicirati s biološkom majkom, redovito se čuju. Zajedno smo preko interneta nazvale Giftee. I ona Tamaru zove Bella.

Kroz cijeli proces posvojenja i sve te mučne i teške mjesece u Liberiji, Tamara je prolazila sa Sonjom koja joj je postala i prijateljica, i prevoditeljica i zaštitnica. Pazila je da ju netko ne prevari, svaki dan je išla s njom na policiju ili u ministarstvo.

Samo posvojenje, priznaje, financijski je velik zalogaj. Ono što je boljelo bio je novac koji su mnogi očekivali od nje. I ta silna nesigurnost i neprestani strah za život. 26 tisuća dolara je mene koštalo, ali znači sa svime, tu ulaze i avionske karte. Dvjesto dolara za rodni list, koji je besplatan, koji je praktički isti kao i kod nas, vi dođete, trebaju vam ga dati besplatno, a vi morate platiti dvjesto dolara.

“Ja sam tamo bila napadnuta. U samoobrani sam strgala ruku, ovaj prst mi ne ide do kraja. Znači tu je pukla ruka. Opljačkana sam bila. Ukrali su mi 1500 dolara pa su mi ukrali dvjesto dolara iz sobe. Troje ljudi sam stavila u zatvor”, poručila je.

Sve suze, usponi, padovi – sada su iza nje. Emma će uskoro napuniti dvije godine. I iz daleke Liberije, preko fotografija i videopoziva, njezina je biološka majka gleda kako odrasta. “Meni je bitno da mi je Emma tu, bitno mi da mi je zdrava da mi se prilagodila, bitno mi je da sam ja sretna, da je ona sretna i u pravilu da smo svi sretni”, zaključila je Križevčanka.