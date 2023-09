Hrvatica otkrila svoja iskustva iz svingerskog kluba: ‘Jedna stvar vodi drugoj’

Autor: Ivan Grandov

Swingerski klub Anaconda u Rovinju, gdje posjetitelji prepuštaju seksualnim užicima, u posljednje se vrijeme nalazi u centru medijske pažnje zbog, kako policija sumnja, premlaćivanja i pljačke nekolicine posjetitelja u nekoliko odvojenih slučajeva. Klub se našao pod teškim optužbama nakon što je u javnost procurilo kako su zaštitari pretukli sina odvjetnika Miroslava Pliše te mu ukrali Rolex vrijedan 15 tisuća eura.

Kako bismo uvjerili u razne priče koje kolaju o Anacondi razgovarali smo jednom posjetiteljicom rovinjskog kluba.

‘Maksimalna diskrecija’

“Uputila sam se u taj klub s jednim muškim poznanikom, čisto iz znatiželje. Prva stvar koju sam vidjela je lijepo uređen vrt u kojem gosti ćaskaju i druže se, a iza toga nalaze se stepenice koje vode do soba. U nekim sobama su dvije žene, u nekima muž i žena, a može ih se vidjeti kroz rupicu. Ako ste zainteresirani, možete ući unutra”, rekla je i nadodala: “Atmosfera u klubu odiše sigurnošću i svi se osjećaju kao da se poštuje njihova privatnost. Što god da se tamo dogodi, kao da se uopće nije dogodilo, maksimalna diskrecija”, rekla nam je Dorotea, djevojka čiji su podaci poznati redakciji.





Većina su oni u najboljim godinama

Rekla nam je kako u klubu obitava klijentela u “najboljim godinama”, dok su mlađi posjetitelji tamo rijedak prizor. “Većina gostiju stariji su od 50 pa nadalje”, kaže.

Neugodnih iskustava sama nije imala, no i ona je svjedočila trzavicama. “Vidjela sam jednu scenu u kojoj se jedan tip malo prenaglio. Htio je od tuđe žene dobiti analni seks, na što je njen muž protestirao i zaustavio ga. ‘Dogovorili smo se da toga nema’, rekao im je. Cijela scena je bila dosta glasna i odvila se pred puno ljudi.

Ispričala je kako se u klubu nalazi i bar, gdje gosti dolaze odabrati potencijalne seksualne partnere za nove avanture.

“Bio je tamo jedan par od 60 godina, promatrali su me. Tako to funkcionira. Ako ti netko namigne, ti možeš uzvratiti i onda jedna stvar vodi drugoj. Ipak, neke granice se moraju poštivati. Vidjela sam i prizor kako izbacivač jednog gosta izbacuje jer je žena s kojom je bio tvrdila da ju je udario za vrijeme seksa. Ona ga je upozorila da to ne može raditi, a on je nastavio. Nakon dvije sekunde izbacivači su došli, pribili ga uza zid i rekli mu da ne znači ne. Primio ga je za vrat i izbacio van”, rekla je.









U klubu postoji i separe, gdje parovi dolaze voditi ljubav pred publikom, a u istoj prostoriji nalazi se i kino platno, na kojem se puštaju razni pornografski filmovi.

“Kada sam ja bila tamo puštali su nekakav hardcore pornić u kojem je bila trudna žena. Malo degutantno, moram priznati. S desne strane toga nalazi prostorija u kojoj se nalazi zid s rupom. Muškarci kroz tu rupu mogu staviti svoj penis, nakon čega netko može doći i dati mu oralan seks. Tamo može doći muško ili žensko, nikada ne znaš”, rekla je o konceptu koji se u svingerskom slengu naziva “gloryhole”.

Objasnila nam je kako u klubu postoje određena pravila. Jedno od njih je da gosti ne smiju biti pijani, a kazna za takvo kršenje pravila je instantno izbacivanje iz kluba.

“Kada sam bila tamo, jednog čovjeka nisu pustili u klub jer je bio pripit. U klubu služe piće, ali jako im je važno da se gosti ne napiju. Zaštitari imaju i određene kriterije oko toga koga će pustiti u klub, a koga ne. Ako procijene da ste došli tamo samo razgledavati ili da to nije za vas, neće vas pustiti unutra”, rekla nam je.

Glasine o slučaju Plišo

Rekla nam je kako nije bila prisutna u noći kada je Plišo prebijen, no Rovinjem se šire zanimljivi detalji o razlogu njegovog premlaćivanja. “Ne mogu reći ništa o tom slučaju, ali Rovinjem kruži priča da je dobio batina jer je izvadio mobitel i počeo snimati“, rekla nam je.

Podsjetimo, Plišo je, prema neslužbenim informacijama, zadobio prijelom rebara, kontuziju jetre i slomljene zube. Osmero okrivljenih tereti se za sudjelovanje u napadu te za krađu vrijedne opreme. Vozačica taksija koja je svjedočila događaju također je bila žrtva, a njezin pokušaj pomoći je okončan nasiljem. Počela je vikati da će ga ubiti i da ga puste na miru. Leo M. i Kristijan Č. došli su do nje i nokautirali je šakom.

Tu je i optužnica za napad na 61-godišnjeg Talijana Maurizija P., koji se odvio 20. srpnja. Incident je započeo nakon što je talijanski gost prigovorio na ponašanje jednog od djelatnika kluba. Maurizio je zatražio liječničku pomoć u Rovinju, no tek naknadno je utvrđeno da su mu nanijeli teške ozljede, zbog koje su mu liječnici morali ugraditi metalnu pločicu u glavu.