Hrvatica odbila ‘svetinju’ pa je bijesna obitelj gotovo prekrižila: ‘Uvijek su mi išle na živce’

Autor: Dnevno.hr

Vremena se mijenjaju, no dio našeg društva i dalje ne može prihvatiti da tradicija kod određenih sugrađana “više nije u modi”. Recimo 1995. godine je u Lijepoj našoj samo sedam posto djece rođeno izvan bračne zajednice. Danas je pak situacija potpuno drugačija pa gotovo četvrtina djece rođene u Hrvatskoj dolazi na svijet u izvanbračnim zajednicama.

Zagrepčanka Hana ispričala je kako je njezin odabir da se ne udaje i ne organizira veliku svadbu uzrokovala popriličnu svađu s njezinim roditeljima koji su podrijetlom Slavonci.





“Uvijek su mi išle na živce te svadbe, ili kako ja to zovem parade za susjedstvo, nekako željela sam biti svoja i imati neki svoji ‘đir’. Mislim da je partnerski život nešto najintimnije i najvjerodostojnije i nikada nisam imala osjećaj da bih se trebala negdje potpisati da bih dobila dozvolu za zajednički život. To je jednostavno moj odabir. Kao što je i moj odabir da i danas, nakon 15 godina zajedničkog života, nosim svoje djevojačko prezime, jer smatram da je to dio mog identiteta i mog života”, rekla je 41-godišnjakinja iz Zagreba s Knežije za Zagreb.info.

A nakon što je “eliminirala” veliko vjenčanje, u život Hane i njezina supruga ušlo je dvoje djece. Roditelji su uskoro krenuli s pitanjem: “Kad će više ta svadba?”, što je dovelo do kaosa.

Dobar primjer djeci

“Zbog pritiska okoline, pogotovo naših roditelja, nekada smo partner i ja razmišljali da bi se mogli vjenčati zbog djece, ali kada smo se sjetili koju to organizaciju iziskuje, odustali smo. Moju odluku roditelji i rodbina nisu baš dobro prihvatili, to je bilo vrlo teško razdoblje, svi smo bili u svađi”, priznaje Hana koja ne žali zbog svojih odluka, već poručuje da je cijela situacija dobar primjer djeci da čovjek uvijek treba biti svoj.

Inače, još uvijek nema dovoljno istraživanja koja bi dokazala dolazi li do porasta izvanbračne djece zbog odbacivanja tradicionalnih vrijednosti prožetih kršćanskim naukom o braku ili obitelji ili zbog nepovoljnog socioekonomskog i obrazovnog statusa osoba koje su odlučile imati dijete, prenosi Zagreb.info.

Postoji i mogućnost da i dob majke utječe na odabir. Naime, prije su žene rađale s 25 godina, a danas se ta dob pomaknula na 31 godinu. Starije djevojke uglavnom se odlučuju za jedno dijete i ne ulaze u brak. Također, zanimljiva je činjenica kako u Hrvatskoj 64 djeteta žive u zajednicama istospolnih parova, a najveći broj takvih slučajeva je u Zagrebu.









