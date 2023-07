Hrvatica iz Njemačke i njezina kći proživljavaju horor: ‘Hrvati katolici upiru prstom, a ljube oltare’

Autor: Dnevno.hr

Ljubi, ljubi, ali glavu ne gubi, riječi su to koje se često mogu čuti u narodu dok se prepričavaju nečije ljubavne zavrzlame ili nesretne sudbine.

Na svojoj je koži to spoznala jedna Hrvatica u Njemačkoj koja je bila izložena na stup srama, i to od drugih Hrvata koji žive u njezinom gradu, a tvrdi da se danas boji da će njezina kćer proći isto.

“Moja 19-godišnja kćer danas prolazi isto što sam i ja prolazila kad sam imala 18 godina i kad sam ostala trudna. Iako živimo u Njemačkoj, a ne u nekom selu u Hrvatskoj ili BiH, naši iseljeni Hrvati u nju upiru prstom jer je ostala trudna, a mladić i otac njezinog djeteta ju je napustio. K tome je taj mladić bio stranac, bio je Albanac, pa je njezin križ još veći”, rekla je jedna Hrvatica za ugledni portal hrvatske dijaspore u Njemačkoj fenix-magazin.





Kako je sve počelo?

“Imala sam 18 godina kad sam ostala trudna. Moj tadašnji mladić je bio Talijan i ostavio me čim je doznao da sam trudna. Nakon nekoliko godina sam ušla u vezu s Hrvatom, ostala po drugi put trudna, ali kako njegovi roditelji nisu mogli podnijeti da se oženi sa ženom koja već ima izvanbračno dijete, nismo se oženili. Ostali smo živjeti odvojeno, ali u stalnom kontaktu zbog zajedničkog nam djeteta. Nije, doduše puno sudjelovao u odgoju našeg djeteta, ali bio joj je otac koliko toliko. No, ja sam za cijeli život obilježena jer sam majka dvije kćeri koje imaju različitog oca, a niti jednom nije bila u braku”, otkriva 37-godišnja Hrvatica.

Inače, ona sa svojim kćerima živi u jednom njemačkom gradu u kojem djeluje veća hrvatska katolička zajednica. Kaže, kako se manje-više svi koji nedjeljom dolaze na svetu misu međusobno poznaju.

“Prošla sam težak put kad sam ostala trudna s prvom kćeri, a još gori kad sam rodila i drugu kćer, a nisam imala supruga. Mnoge naše Hrvatice koje „ljube oltare“ su me ogovarale, osuđivale. Iako me nisu osobno poznavale. Mnoge su me izbjegavale, čak me neke nisu htjele niti pozdraviti kad bi me srele u crkvi. A najteže mi je bilo kad su moje djevojčice to počele shvaćati. No, još mi je teže danas kad se to isto sada događa mojoj kćeri”, opisala je.

Njezina kćer ima 19 godina. Ostala je trudna s mladićem koji isto ima 19 godina, ali on ju je ostavio.

“Oni su bili zajedno nekoliko mjeseci. Upoznali su se u nekom klubu u kojeg zalaze mladi iz svih zemalja bivše države. Protiv toga u Njemačkoj ne možeš ništa jer većina ih odlazi u te narodnjačke klubove. A i oni koji ne bi možda tamo išli, idu jer im tamo ide većina društva. No, taj mladić nije loš, ali kad se u našoj zajednici doznalo da je Albanac, počele su osude. A kad je ostala trudna, a on ju je ostavio samo tjedan dana prije nego je doznala da je trudna, počele su priče i osude. Iza leđa nam govore kako je moja kći ista ja”, prepričala je između ostalog svoju tužnu sudbinu i brigu za sudbinu svoje kćeri…