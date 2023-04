HRVATICA I SRBIN U DILEMI! ‘Otići iz Australije u divnu Srbiju?’ Pljušte odgovori: ‘Hrvatska je bolesna, osvanut će Oluja 2 pa ideš u kamion za pogubljenje’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Mnogo se piše o ljudima koji su iz svoje zemlje otišli trbuhom za kruhom u potrazi za boljim sutra, ali sve više se govori i o onima koji razmišljaju o povratku.

Na Redditu se jedna korisnica ove društvene platforme obratila sa zanimljivim pitanjem. Naime, kako piše, njezin muž je Srbin, ona je Hrvatica i trenutno žive u Australiji.

Objašnjava, on je tamo odrastao, a ona se prije pet godina doselila iz poslovnih razloga. On radi kao programer na daljinu, a i njezin posao je takav da bi se mogla prebaciti na rad od kuće, no već neko vrijeme razmišljaju bi li radije ostali i Australiji ili se vratili ‘doma’.





Muž je Srbin, ja Hrvatica, naslijedio je zemljište: Da preselimo u Srbiju?

“On je dobio u nasljedstvo građevinsko zemljište u jednom gradu na sat vremena od Beograda, i jedna od opcija nam je da tamo izgradimo kuću i živimo rent i mortgage free (bez najamnine ili hipoteke). Ovdje u Australiji, ako kupimo nekretninu, ne gine nam hipoteka od 15+ godina. Meni sve teže pada udaljenost od moje familije u Hrvatskoj i kako oni stare, to mi je bitnije da sam im bliže. Fali nam (pogotovo meni) europski stil života, kultura, povijest, naša hrana i nekako neposredniji, srčaniji međuljudski odnosi”, piše uvodno.

No, kako kaže, postoji i druga strana medalje. U Australiji su se naviknuli na uređen sustav i skoro pa nikakvu birokraciju, multikulturalno okruženje, čist zrak i zaštićenu prirodu.

“Ne puši se, ne baca smeće po prirodi, korupcije i nepotizma (barem kakve su kod nas) skoro pa i nema. Ljudi ne zabijaju nos u tvoja posla, makar je i puno teže izgraditi bliskost. Ja sam odrasla u Hrvatskoj, a suprug je živio u Srbiji u nekoliko navrata po par mjeseci, tako da imamo prilično jasnu sliku što na ovim prostorima valja, a što ne.

Ne znamo je li ludost vratiti se na Balkan kad toliko ljudi bježi glavom bez obzira, uključujući i u prošlosti nas same. Mentalitet, zagađenost, politički sistem… Bojimo se da ćemo se vratiti i nakon dva dana lupiti po glavi, “što je ovo nama trebalo”. Planiramo djecu za koju godinu i zaista ne znamo što bi za njih bilo bolje – Srbija je u jednu ruku puno zdravije okruženje, a u drugu je sve samo ne to.

Novac je faktor, naravno – da zadržimo strana primanja, u Srbiji bismo materijalno živjeli kao bubreg u loju. Ovdje u Australiji su troškovi života abnormalni i brzo pogrickaju čak i iznadprosječna primanja, a sasvim obične kuće koštaju u prosjeku milijun $. Svijet se strašno brzo mijenja, a nama se sve više sviđa ideja da živimo na svom komadu zemlje daleko od grada i uzgajamo ponešto svoje hrane.

Preseljenje negdje drugdje u Europi nam trenutno nema smisla; ako je u pitanju razvijena zemlja, troškovi života će biti jednaki kao i ovdje u Australiji, a i ako izuzmemo Irsku ili UK, ne uči nam se novi jezik. I Hrvatska je opcija, ali eto nekako zbog tog zemljišta u Šumadiji i suprugove nostalgije, trenutno gravitiramo ka Srbiji.









Kako odvagnuti? Ima li nekog ovdje tko se iz ‘bijelog svijeta’ vratio? Mislite li da je ludost odbaciti siguran i relativno komforan, ali opet nekako bezdušan i kapitalistički život u Australiji za nesređenu, ali opet divnu i nama bliskiju Srbiju?”, pitanje je koje je postavila na Redditu.

Zaredali su se razni odgovori, naravno, bilo je tu svega, od onih koji smatraju da se u Srbiji može pristojno živjeti do onih koji nikako ne bi savjetovali povratak.

Očekivano, našlo se tu i neprimjerenih komentara vezanih za hrvatsko-srpske odnose, ali, zaista takvi su u manjini.









‘Nije tako loše u Srbiji’

Slobodnom procjenom odgovora, kojih je u trenutku pisanja teksta bilo oko 200, podjednak je broj onih koji smatraju da povratak nije loša opcija, posebno s ‘australskom plaćom’, kao i onih koji smatraju da bi to bila greška.

“Ja živim na selu sa stranom plaćom. Porez dere kožu s leđa ako je freelance posao, ali može se proći relativno jeftino s paušalom. Ima mnogo mjesta gdje postoji sva infrastruktura za život i gdje je priroda čista. Svakako, ljudi u Srbiji misle da smo septička jama za smeće i otpad. Nije toliko loše”.

“Evo ja sam se vratio. Radim i dalje za strance, samo ovaj put remote. Sad tamo štedim duplo više novca, nego gdje sam živio, da ne spominjem ljepšu klimu, manje kiše i magle. Ovdje također imam obitelj, prijatelje, odličan društveni život i sve prateće aktivnosti. Evo primjera – kada je lijepo vrijeme, vozim se brodićem po Savi i Dunavu, šetam planinama, a more je sat ili dva avionom odavde. Dobar dio europskih gradova je također jako blizu. Ovdje ne plaćam 2000 eura samo na rentu za stan, a o drugim troškovima koje sam imao ne želim ni početi. Imam svoje nekretnine, stabilna primanja, drugo mi ne treba. Proputovao sam 50 i više zemalja, živio u tri i odlučio da je ovdje najbolje”.

‘Ako brineš što si Hrvatica…’

“Mi smo se vratili prije dvadeset godina iz Južne Afrike gdje smo odrasli i jako smo zadovoljni. Prvo, tamo je mnogo gore nego u Australiji po brojnim pitanjima. Nama je odlično, zarađujemo dobro, kupili smo kući na odličnom mjestu što bismo teško u Londonu ili Sydneyu. Kriminala skoro nema, ne moramo autom okolo ako nećemo. Ako se slučajno brineš što si Hrvatica, to zaboravi. Bit ćeš potpuno integrirana i nitko te neće dirati. Bila sam godinu dana u Hrvatskoj na projektu i ja sam se u Zagrebu osjećala domaće, isto kao i Hrvati koji su se preselili u Srbiju, a koje poznajem”, napisala je jedna korisnica.

Obitelj je bitna: Kad budeš umirala, mislit ćeš o onima koje voliš

Mnogi su u odgovorima istaknuli kako je jedan od važnih faktora obitelj. To se često može čuti kod onih koji su otišli ili ostali, ta nostalgija za bližnjima.

“Ljudi bježe iz materijalnih razloga, malih plaća, sve ostalo mislim da im je ipak draže ovdje. Naravno i blizina dragih ljudi i obitelji je jako bitna stavka”.

“Mislim da su u životu najbitniji ljudi. Kad budeš umirala, nećeš misliti o otpadu, zagađenju, korupciji i o tome što si pobrojala, već najviše o ljudima koje voliš. Rekla si da ti nedostaju tvoji. U Srbiji nije toliko loše kao što se priča, ovaj forum nije mjerodavan. Život u svakoj državi ima svoje prednosti i mane, vi biste ovdje bili materijalno osigurani. Izaberi srce, gdje se bolje osjećaš”.

‘Povratak u Srbiju će vam biti najveća greška’

Kao što smo ranije napomenuli, mnogo je onih koji ni pod koju cijenu ne bi savjetovali preseljenje u Srbiju. Razlozi su brojni – birokracija, korupcija, niska primanja, zagađenje.

“Dolazak u Srbiju će vam biti najveća greška u životu, ako je vi ne osjetite nekim čudom, vaša djeca će sigurno”.

“Nikako nazad”.

“Kao netko tko se preselio u Australiju prije malo više od dva mjeseca, mogu vam reći da biste napravili ogromnu grešku “povratkom” u domovinu. Upoznat sam s nekretninskom krizom koja vlada ovdje, cijene stanova i kuća idu u nebesa, najam je još godi, ali ima drugih stvari koje daju plus Australiji. Meni je neshvatljivo i dalje da grana u restoranu ili sirove namirnice koštaju identično kao u Srbiji. Navela si i sama da zrak u Australiji nije zagađen, dok u Beogradu u sezoni grijanja dostižemo Mumbai po zagađenosti svaki drugi dan. Birokracija se tu rješava jednim pozivom, dok je to u Srbiji noćna mora. Ovdje sam promijenio adresu stanovanja u dva klika, u Srbiji to nisam uspio u tri dana, šetali bi me tamo-vamo, pa onda pauza, pa šalteri ne rade, pa dođi sutra i onda ti fali jedan papir”.

‘Fale samo rikše, kao u indijskoj provinciji’

Zaredalo se par komentara korisnika koji su baš izrazito negativno nastrojeni prema životu u Srbiji.

“Ma nije dobro ovdje, što ti znaš. I ti prijatelji koje imaš će kad-tad da te za*ebu, ljudi su govna”.

“Iznenadit ćete se ako mislite da život u Srbiji nije bezdušan ili kapitalistički”.

“Ni u ludilu, živim vani, posjećujem Srbiju jer mi je obitelj tamo i taman kad pomisliš da ne može biti gore, Srbija nađe način da te iznenadi. Još na aerodromu ćete sresti ljude koji svake minute zasluže da budu nabodeni glavom. Zračna luka najgora u Europi, fale samo rikše da zaista osjetiš kao da si u nekoj indijskoj provinciji. Napaljenost na desnicu, crkvu i teorije zavjere koliko hoćeš”.

‘Preselite u Istru’

Najmanje je ljudi u komentarima ovom paru savjetovalo preseljenje u Hrvatsku, prije svega u Istru.

“Da sam na vašem mjestu, prije bih izabrao preseljenje u Hrvatsku i to prije svega u Istru, mada su i tamo cijene nekretnina visoke. To je ipak multikulturalan sredina, puno stranaca dolazi i u EU ste, što u Srbiji neće biti slučaj još tko zna koliko desetljeća”.

Javila se još jedna osoba koja savjetuje preseljenje u Istru.

“Ja bih u vašem slučaju preselio u Hrvatsku, po mogućnosti u Istru. Srbija ima lijepu prirodu, ali Hrvatska ima ljepšu i bolje brinu o njoj, sređenija su zemlja. Sustav bolje funkcionira. Živio sam i tamo i u Srbiji pa znam. Jedino što u Hrvatskoj tvoj suprug može doživjeti nacionalističke ispade, dok ti ovdje nećeš”.

‘Hrvatska je bolesna država, osvanut će Oluja 2’

Naravno, uvijek ima onih koji će, s obzirom da se radi o Hrvatici i Srbinu, naći povoda za nacionalističke ispade.

“Ja nikad ne bih išao tamo, bolesna država koja se temelji na nacističkom genocidu i samo čekaš dan kad će osvanuti Oluja 2 ili Jasenovac 3 i tebe spakirati u kamion na pogubljenje jer, eto piše, ti u matičnim knjigama da nisi ustaša”, piše jedan komentator koji je, srećom, ipak u manjini.