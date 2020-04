Hrvati unatoč popuštanju mjera u strahu: Broj zaraženih koronavirusom će porasti!

Autor: Dnevno

Vlada Republike Hrvatske najavila je prije tjedan dana popuštanje restriktivnih mjera u tri faze, prva od kojih je već krenula i za koju velika većina građana pokazuje podršku. Tako 78 posto građana podržava prvu fazu ublažavanja mjera i sve što ona uključuje, a čak svaki peti građanin to u potpunosti podržava, prenosi RTL.

Iako podržavaju popuštanja mjera, očekivanja više od polovice građana je da će sada biti ili nešto više ili daleko više zaraženih nego zadnjih dana. Da je tempo kojim Vlada donosi nove odluke o ublažavanju mjera pravovremen smatra 60 posto građana, 18 posto smatra da je do ublažavanja mjera trebalo doći puno ranije, dok 22 posto njih nije sigurno jesu li odluke pravovremene ili ne.

Nakon što se pokazalo da su restriktivne mjere Vlade Republike Hrvatske daju rezultate, Vlada je prije tjedan dana najavila postepeno popuštanje mjera koje bi se trebalo odvijati u tri faze. Uz upozorenja vladajućih da situacija još nije normalizirana i da se ne vraćamo na način života prije epidemije, 27. travnja krenula je prva faza popuštanja mjera u kojoj se otvaraju neke trgovine i javni prijevoz, a agencija Valicon je ispitala kakvo je mišljenje javnosti o tome.

Prvom koraku popuštanja mjera podršku je dalo 78 posto građana – gledano po stupnju podrške 58 posto ih uglavnom podržava, dok 21 posto građana u potpunosti podržava. S druge strane 16 posto građana uglavnom ne podržava, a samo šest posto ih ne podržava uopće.

Izvor: RTL Hrvatska

Unatoč iskazanoj podršci, više od pola građana očekuje da će zbog ublažavanja mjera doći do povećanja broja zaraženih u usporedbi s posljednjih nekoliko dana. Da će broj zaraženih narednih dana biti nešto veći smatra gotovo polovica njih, točnije 46 posto, a tek osam posto smatra da će taj broj biti daleko veći.

S druge strane, trećina građana (33 posto) smatra da će broj zaraženih pratiti isti trend stabilizacije kao i posljednjih dana i da neće biti značajnijih promjena, a 13 posto građana ih čak smatra da će se broj zaraženih smanjivati u narednim danima.

Tempo kojim Vlada donosi popuštanje mjera podržava 60 posto građana, koji smatraju da do toga nije trebalo doći puno ranije, dok s druge strane 18 posto građana smatra da je do ublažavanja mjera trebalo već doći. Oni mlađe i srednje dobi značajno više smatraju da je su mjere već trebale biti ublažene od onih starijih. Onih koji nisu sigurni je li trebalo ranije doći do ublažavanja mjera je 22 posto.

Izvor: RTL Hrvatska

Iako velikom većinom građani još uvijek smatraju da situacija ide na bolje i unatoč početku ublažavanja mjera, gotovo polovica građana izrazila je brigu da se ova situacija neće uskoro završiti, što bi mogla biti posljedica informacija o mogućem sezonskom pojavljivanju koronavirusa.

To se očituje i u porastu broja građana koji smatraju da će ova situacija potrajati četiri i više mjeseci, što smatra 29 posto građana, te se izjednačilo s udjelom onih koji smatraju da će situacija završiti za mjesec dana.

Valicon je proveo online anketu na nacionalno reprezentativnom uzorku u razdoblju od 28. i 29. travnja.