Hrvati u nevjerici zbog vijesti iz legendarne firme: ‘Ledo je hrvatski koliko i Tesla’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Ledo linija za proizvodnju tijesta seli iz Zagreba na novu lokaciju u Srbiju, potvrdili su nam danas iz te tvrtke.

Konkretnije, proizvodnja seli na proizvodnu lokaciju Nomad Foodsa u Srbiji, točnije, u Frikom.





Kažu nam, razlog premještaja je kako bi napravili mjesta za još jednu liniju sladoleda. Ova vijest odjeknula je hrvatskim medijskim prostorom s obzirom na to da se štrukli, poznati kao tradicionalni hrvatski, odnosno zagorski proizvod, nastavljaju praviti u Srbiji.

Na Redditu se sprdaju: Kevice su štruke pekle

Mnogi Hrvati su na Redditu komentirali ovu vijest, najviše u šaljivom tonu.

“Kevice su štrukle pekle”, “Tko jede te smrznute štrukle ionako nije pravi Zagorec”, zezaju se ljudi.

Neki su podsjetili da, iako mnoge još drži nostalgija za poznatim proizvođačem sladoleda, ta tvrtka više nije u hrvatskom vlasništvu.

“Niti je Ledo hrvatski, a niti je Frikom srpski. Ledo je prodan 2021, zajedno sa Frikom”, “Ledo je hrvatski koliko i Tesla”, ističu u komentarima.

Ledo odavno nije u hrvatskom vlasništvu: Naslijeđeno razmišljanje iz Juge

Naime, Ledo je d.d. koji je nekada bio u sastavu Agrokora je ugašen i sve je prebačeno na Ledo plus d.o.o koji je u vlasništvu NOMAD FOODS EUROPE LIMITED iz Ujedinjenog kraljevstva.

Ledo plus d.o.o. ima središte u Hrvatskoj i obvezni su plaćati poreze.









“Vlasnici su stranci, a proizvodnja vjerojatno dobrim dijelom nije u Hrvatskoj, no to veliki broj firmi radi na takav način. Ništa strano za zapad i ništa kontroverzno. Problem je u glavama dosta ljudi koji misle da je jedino bitno da su vlasnici firme rođeni u zemlji u kojoj se nalazi središte firme i da tvornice također moraju biti u toj zemlji, valjda je to naslijeđeno razmišljanje iz Juge”, zaključuje jedan komentator.

Zašto sele dio proizvodnje u Srbiju?

Iz tvrtke Ledo detaljno su nam objasnili zašto se linija za proizvodnju tijesta seli u Srbiju.

“Nova linija za King sladoled vrijedna više od 4 milijuna eura koja će sljedeće godine biti instalirana u Zagrebu bit će smještena u pogon koji je do sad proizvodio Ledo tijesta. Ledo tijesta nastaviti će se proizvoditi na novoj lokaciji u prvom kvartalu 2024. po istim recepturama, te potrošači mogu očekivati isti izvrstan okus i vrhunsku kvalitetu”, odgovorili su nam iz Leda.









Što će biti s radnicima?

U pogonu tijesta zaposleno je 45 radnika. Što će biti s njima?

“S obzirom na novu investiciju koja dolazi u Zagreb, interes kompanije je da ih zadržimo i da oni prihvate nova radna mjesta. Gdje god je to moguće, nudi im se premještaj s istim uvjetima, u drugim odjelima. Sa svakim od zaposlenika pojedinačno razgovaramo o njihovim željama i planovima, i nadamo se i vjerujemo da će veći dio njih odlučiti nastaviti raditi u Ledu na radnim mjestima vezanim za sladoled”, glasi u odgovoru iz Leda.