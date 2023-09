Hrvati u istraživanju rekli koju stranku i političara najviše vole

Autor: N.K

Stiglo je novo istraživanje CRO Demoskop koje ispituje političko bilo naroda. Kako se čini, Hrvatima je i dalje najomiljenija stranka HDZ.

Vladajući vladaju i ovaj mjeseca na ljestvici rejtinga stranaka. HDZ je prvi izbor za više od četvrtine ispitanika (rujan 25,4 posto – kolovoz 25,2). SDP ostaje drugi izbor, s rastom u odnosu na kolovoz (rujan 15,5 posto – kolovoz 14,7) MOŽEMO! je treći s 11 posto potpore (rujan 11,0 posto – kolovoz 11,2 posto).

Slijede dvije desne opcije: prvo MOST (rujan 8,6 posto – kolovoz 8,8 posto), onda Domovinski pokret (rujan 7,8 posto – kolovoz 7,7 posto).





Ostali su daleko; CENTAR čiji je predsjednik jučer proglasio SDP strankom na zalasku, ispod 2 i pol posto (rujan 2,3 posto – kolovoz 2,5 posto).

Ostali još niže: HSS (rujan 1,3 posto – kolovoz 1,4 posto), Radnička fronta (rujan 1,2 posto – kolovoz 1,4 posto) Fokus (rujan 1,1 posto – kolovoz 1,0 posto), HNS (rujan 1,1 posto – kolovoz 0,8 posto).

Još niže su Hrvatski suverenisti (rujan 1,0 posto – kolovoz 0,9 posto), IDS (rujan 1,0 posto – kolovoz 1,0 posto), pa stranka Karoline Vidović Krišto (rujan 1,0 posto – kolovoz 1,1 posto)

Značajan je postotak neodlučnih za čije je glasove politička borba već krenula (rujan 16,9 posto – kolovoz 16,6, posto).









Najpozitivniji političar je Milanović

Vrh ljestvice najpozitivaca već dvije i pol godine drži predsjednik Zoran Milanović (rujan 17,0 posto – kolovoz 16,0 posto), a drugi je izbor i dalje premijer Andrej Plenković (rujan 14,1 posto – kolovoz 14,4 posto). Onda dugo nitko, pa zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji bilježi pad u odnosu na kolovoz (rujan 3,9 posto – kolovoz 4,7 posto).

Pao je rejting i Tomaševićevoj kolegici Sandri Benčić (rujan 2,7 posto – kolovoz 3,9 posto) koja je zadržala četvrtu poziciju. Slijedi gradonačelnik Vukovara Ivan Penava (rujan 2,3 posto – kolovoz 2,8 posto), pa Peđa Grbin koji je jučer dobio jednoglasnu potporu stranke da bude njihov premijerski kandidat (rujan 2,2 posto – kolovoz 2,1 posto).

U top deset su još Oleg Butković (rujan 1,5 posto – 0,3 posto), pa Dalija Orešković (rujan 1,4 posto – kolovoz 0,8 posto), Božo Petrov (rujan 1,4 posto – kolovoz 1,2 posto) i Biljana Borzan (rujan 1,0 posto – kolovoz 0,6 posto).

Nitko – to je izbor gotovo 29 posto građana (rujan 28,5 posto) i poruka koja bi trebala posramiti baš sve političare. Ako srama imaju.

Plenković je najnegativniji političar. Drugi je Milanović, treći Banožić. Tomašević skočio na četvrto mjesto najnegativnijih

Na ljestvici najnegativaca nitko ne želi biti, a vrh drži isti posvađani duo. Prvi je premijer Andrej Plenković s gotovo 30 posto (rujan 29,1 posto – kolovoz 31,2 posto), drugi predsjednik Republike Zoran Milanović (rujan 14,3 posto – kolovoz 16,5 posto), a ministar obrane Mario Banožić probio se do trećeg, neslavnog mjesta (rujan 3,8 posto – kolovoz 3,0 posto).

Pet puta češće nego u kolovozu građani su negativno ocijenili predsjednika SDP-a koji je sinoć u studiju RTL-a izjavio kako je siguran da je on, eto, najbolji mogući premijer na političkoj sceni (rujan 2,7 posto – kolovoz 0,5 posto).

Rast negativnog doživljaja bilježi i Tomislav Tomašević (rujan 2,5 posto – kolovoz 0,6 posto), a u neslavnih top deset su još Milorad Pupovac (rujan 2,2 posto – kolovoz 1,8 posto), Hrvoje Zekanović (rujan 1,5 posto – kolovoz 3,2 posto). Zatim Ivan Pernar (rujan 1,4 posto – kolovoz 0,7, posto), pa Gordan Jandroković (rujan 1,3 posto – kolovoz 1,3, posto), a stigla je i Željka Markić koja je, prema pisanju Indexa, sa suprugom u zadnjih godinu i pol kupila šest nekretnina (rujan 1,1, posto – kolovoz 0,6 posto) i to unatoč inflaciji!

Da su negativni svi političari stav je više od 15 posto građana (15,4 posto).

Ocjena Pantovčaka, Banskih dvora i sabora

Tu su i ocjene Ureda Predsjednika, Vlade i Parlamenta. Svima je prosjek nešto bolji, ali ostaje dobar – 3 za Pantovčak (rujan 2,83 – kolovoz 2,79) i dvije dvojke za Markov Trg. Sabor (rujan 2,13 – kolovoz 2,05) i Vladu (rujan 2,27 – kolovoz 2,16).

Smjer kretanja zemlje

Tražili smo društveni optimizam, a našli ga gotovo u tragovima. Tek nešto više od 17 posto građana smatra da idemo u dobrom smjeru, (rujan 17,4 posto – kolovoz 14,8 posto), a da je smjer loš zaključak je gotovo 70 posto ispitanika (rujan 69,3 posto – kolovoz 75,0 posto)!

Očekivano glasači oporbenih političara su negativniji, ali i trećina HDZ-ovih birača smatra da idemo u pogrešnom smjeru ( 33,5 posto)!

Napomena: Istraživanje je provela agencija Promocija plus na uzorku od 1300 ispitanika od 4. do 7. rujna uz standardnu grešku uzorka plus, minus 2,7 posto i uz razinu pouzdanosti od 95 posto.