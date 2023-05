HRVATI U GROTLU BAHMUTA, ‘TO JE MLINAC ZA MESO’! Neiskusnu brigadu Rusi poslali ravno u ralje Azovu, Prigožin izgara od bijesa: ‘Naša vojska bježi’

Na samom početku Putinove ‘specijalne vojne operacije’ nitko nije mislio da će rat u Ukrajini trajati niti upola koliko sada već traje, štoviše, prognoze, osobito one ruske, bile su pregaziti Ukrajinu u nekoliko dana ili tjedana. Međutim, Ukrajina se pokazala kao tvrd orah tada, baš kao i ukrajinski grad Bahmut na kojem Putinova vojska ovih dana lomi zube.

Tako je jučerašnji dan, prema mnogim izvorima, bio iznimno krvav za Ruse. Ukrajinska vojska objavila je da je nanijela teške gubitke ruskoj brigadi koja je tek nedavno formirana i uvježbana za sudjelovanje u ofenzivi na Ukrajinu. Jedinica o kojoj je riječ je ruska 72. samostalna motorizirana streljačka brigada, relativno nedavno obučena i odmah upućena u Ukrajinu, pojašnjava ugledni vojni portal The War Zone.

Glasnogovornik ukrajinskih oružanih snaga na istoku zemlje Sergej Čerevatji javno je kazao da su jučer ruske postrojbe u Bahmutu ozbiljno oštećene te dodao kako, “nažalost, ipak nije uništena cijela brigada”. No, poseban problem za Ruse je skupina koja im se nalazi na nišanu, budući da Bahmut brani postrojba nastala iz obnovljene pukovnije Azov, slavne po obrani Mariupolja. Navodno se među borcima Treće jurišne brigade Ukrajine nalaze i neki hrvatski dragovoljci iz Osijeka, ali takve je tvrdnje nemoguće pouzdano provjeriti.

No, da se radi o iznimno teškim borbama u Bahmutu govori i izjava američkog marinca Troya Offenbeckera , koji se borio u Međunarodnoj legiji, a njegovo izvješće odražava ono što ponavljaju drugi zapadni dragovoljaci od početka sukoba. On je stanje opisao ovim riječima: “Mnogi gubici. Očekivano trajanje života na prvoj crti je oko četiri sata.”

Borbe u Bakhmutu smatraju se jednima od najkrvavijih od početka rusko-ukrajinskog sukoba u veljači 2022. Ukrajinci su ovu kaotičnu bitku zbog golemih gubitaka u ljudstvu nazvali “mlinac za meso”.

Od početka rata u Ukrajini poznato je da su se neke Hrvatice i Hrvati borili – uglavnom na strani napadnutih Ukrajinaca. U prvoj polovici 2022. privatne tv-postaje su emitirale intervjue s više desetaka osoba, koje su se priključile ukrajinskoj vojsci ili su bili na putu prema Ukrajini kako bi to učinili. Neslužbeno se govorilo o 70 do 80 ukrajinskih boraca s hrvatskim državljanstvom.

U intervjuima i drugim medijskim izvještajima se moglo naslutiti da se radi o istim ljudima koji su se tako angažirali već početkom ukrajinske krize 2014. godine. Službenih podataka o tomu koliko je hrvatskih dragovoljaca otišlo u Ukrajinu nikad nije bilo.

Prema ruskim navodima, od kraja veljače 2022. oko 200 Hrvata je otišlo u Ukrajinu, a većina se priključila Pukovniji Azov. Međutim, takve tvrdnje opovrgnuo je Denis Šeler, bivši šef navijačke organizacije nogometnog kluba Dinamo iz Zagreba, koji se od 2014. godinama borio na strani Ukrajinaca, a kojega je Moskva označila “organizatorom hrvatskih plaćenika”.

Hrvatske vlasti nisu ni na koji način poticale ljude da sudjeluju u ratu u Ukrajini. Naprotiv, uvijek se upozoravalo da je to ekstremno rizičan pothvat na vlastitu odgovornost. Shodno tomu su diskretno vođeni pregovori o oslobađanju Vjekoslava Prebega, koji je kao ukrajinski borac zarobljen u blizini Mariupolja i izveden pred ruski sud. U rujnu 2022. on se mogao vratiti u Hrvatsku.

No, što se tiče ruske vojske, malobrojni hrvatski državljani su joj se priključili. U javnosti se čulo jedino za Mirelu Jakupanec koja se angažirala na ruskoj strani u sanitetu. Neki izvori govore da je medicinska sestra, drugi da je liječnica. Njezine pro-ruske izjave prenijeli su uglavnom portali koji šire fake news i propagandu Kremlja, piše Deutsche Welle.

“Ima Hrvata u pukovniji Azov koja se bori u Mariupolju. Znamo da su veterani Azova organizirali regrutaciju još 2014. i tamo jest bilo Hrvata. Možda je pretjerano reći da su bili grupa, ali ih je bilo”, kazao je Kacper Rekawek iz Centra za istraživanje ekstremizma C-REX na Sveučilištu u Oslu za Deutsche Welle.

Baš zato, težinu sukoba u Bahmutu ovih dana mnogi nazivaju i osvetom Mariupolja, a koliko su ruske jedinice desetkovane tamo govore i izjave šefa Wagnerovaca, Jevgenija Prigožina koji nije propustio niti ovu priliku kako bi sasuo ‘paljbu’ te optužio rusku 72. brigadu za dezerterstvo u Bahmutu.

“Naša vojska bježi. 72. brigada popišala je tri četvorna kilometra, gdje sam (prethodno) izgubio više od 500 ljudi (boraca Wagnera)”, optužio je za nesposobnost Putinove regularne postrojbe Prigožin. Osim toga, bio je zaprijetio i da će posve povući svoju paravojsku iz Bahmuta ako im Moskva hitno ne isporuči više streljiva.

Prema izvješću Suspilne, ukrajinske državne televizije na službenom Telegram kanalu, u Bahmutu su borci 3. brigade Oružanih snaga Ukrajine (koja je formirana od nekadašnje pukovnije Azov) napredovali oko 2,6 kilometara po dubini tijekom dvodnevnih napada na ruske položaje. Potpuno su porazili dvije satnije 72. brigade Ruske Federacije,kao i jednu od Wagnerovih jurišnih jedinica, prenio je putem Twittera ukrajinski desni političar i prvi zapovjednik pukovnije Azov Andrij Bilecki.

