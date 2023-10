Hrvati stali na žulj Srbima, digla se buka: ‘Nesretnici, što vam je Stepinac, ustaštvo na sve strane’

Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova oštro je kritiziralo Srbiju zbog otvaranja muzeja sa spomenikom četničkom vojvodi Dragoljubu Draži Mihailoviću u Beogradu, navodeći da je glorifikacija ratnih zločinaca protivna europskim vrijednostima.

“Nažalost, ovaj događaj samo je zadnji u nizu onoga što u Srbiji traje već godinama – proces rehabilitacije četničkog pokreta pa i samog njegovog vođe Draže Mihailovića. Hrvatska osuđuje ovaj čin te izražava očekivanje od Republike Srbije i njezinih institucija da odbace politiku relativiziranja i veličanja zločina. Prekrajanje prošlosti, kao i glorifikacija ratnih zločinaca suprotno je europskim vrijednostima, predstavlja vrijeđanje žrtava i kao i svih pripadnika naroda koji su bili žrtve onih koji se sada rehabilitiraju. Naglašavamo kako se odnosi mogu graditi samo na iskrenom odnosu prema prošlosti, pomirenju i rješavanju otvorenih pitanja”, piše među ostalim hrvatsko MVEP.





Naglasili su i kako Hrvatska očekuje konkretne poteze Srbije u rješavanju sudbine nestalih, pitanju nadležnosti za procesuiranje ratnih zločina i svim drugim otvorenim pitanjima.

Pljušte reakcije iz Srbije

No, reakcije ne jenjavaju ni sa srpske strane, u tamošnjim medijima ova je tema izazvala brojne komentare. Na portalu B92 ima ih gotovo 200, u njima je većinom iskazana kritika hrvatskoj reakciji.

Neki su prilično žestoki.

“Potpuno podržavam Hrvate u traženju procesuiranja ratnih zločina! Za početak da procesuiraju sve svoje “građane” koji su počinili zločine nad Srbima, da vrate svu oduzetu imovinu Srbima”,









“Zašto Dinamo igra u potpuno crnim dresovima? Molim odgovor Hrvati”.

“Ma oni, nesretnici, bore se s vjetrenjačama. Oni nemaju pojma ni tko su oni sami, a kamoli tko je bio Draža. Oni svoju naciju grade na stupovima mržnje prema Srbima. Ako traže prave naciste, neka ih traže desetljećima prije Jasenovca, zatim za vrijeme Jasenovca i poslije Jasenovca, do danas. To je totalno hibridna nacija. Hibrid je uvijek suprotstavljen originalu, to mu je sudbina koju sam bira”.

“Znanost, svjedoci, britanske, njemačke i američke arhive i dokazi kažu da je Mihailović bio antifašist. Što o tome misle Hrvati je irelevantno. Oni ionako u nedostatku vlastite afirmativne povijesti ili kradu ili negiraju tuđu. Eeeej Hrvati, ni stida ni srama”.









“Hrvati nisu Srbi, Hrvati su pokatoličeni Turci”.

“Reče netko kome je otac domovine Ante Starčević: Srbofob, rasist, antisemit, duhovni vođa i preteča Ante Pavelića. Imate orden Ante Starčevića a na njegove spomenike redovno prinosite cvijeće. Njegujete kulturu zločina i zlodjela”.

“Kakve bre ima veze Draža s Hrvatima. Čovjek čitavo vrijeme Drugog svjetskog rata bio u Srbiji. oni sve što je iz Srbije zovu četničko, to veze s mozgom nema”.

“Hrvati bi sebe pretvorili u žrtve Drugog svjetskog rata, a bili su izdajnici i neprijatelji Jugoslaviji. Ako netko želi podići Draži spomenik, ima na to pravo i ne treba mu dozvola Hrvata čija je povijest znamo kakva. Cijela ta povijest prije rata i za vrijeme rata traži reviziju jer je mnogo miješanja propagande”.

“A spomenik Stepincu? Šta je on? aaa daaaa svetac”.

“U tom slučaju diži još dva spomenika, na primjer na granici s Hrvatskom. Ali veliki da budu, veći od Stefana Nemanje”.

“Hrvati su, nakon Albanaca, narod koji me nimalo ne zanima. Što oni misle je kako vjetar puhne. Najveći fašisti na svijetu”.

“Što je više klevete i laži, Draža nam je miliji i draži”.

“Hrvati nekom drže lekciju, Jasenovac, Oluja, Thompson, ustaštvo na sve strane”.

“Ako se bune Hrvati, pravimo još pet spomenika”.

Rijetki u komentarima osuđuju spomenik Mihailoviću

U moru ovakvih komentara zaredala se nekolicina onih koji ipak osuđuju postavljane spomenika četničkom vojvodi.

“U pravu su, dizanje spomenika izdajniku može se dogoditi samo uz reviziju povijesti. Nisu ni Hrvati nevini, ista priča, samo s druge strane”.

“Zbog čega je gad strijeljan nego zato što je osuđeni ratni zločinac. Svatko tko ima simpatije prema tom čudovištu nije se dostojan zvati čovjekom”.