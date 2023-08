Hrvati šokirani djecom na Jadranu: ‘Da sam se tako ponašao kao klinac, stari bi me utopio u tom bazenu’

Sunce, more, plaža, lopta, graja i smijeh…nekima savršena slika ljeta, a drugima prava noćna mora.

Naime, mnogima nije lako shvatiti ljude koji zaziru od djece, posebno kada je riječ o godišnjim odmorima, ali i najobičnijem posjetu restoranu. Međutim, više ih je nego što se to čini i vrlo aktivno traže mjesta na kojima se s tuđom djecom neće susretati.

‘Znam da ovo grozno zvuči na prvu…’

“Ekipa, jel zna netko dobra mjesta za ljetovanje kod nas, a da nisu baš child friendly? Našla sam par ‘adults only’ hotela i to je to od sadržaja koji se nudi online.

Znam da ovo grozno zvuči na prvu, dečko i ja nemamo ništa protiv klinaca, ali htjeli bi da nam odmor bude fakat odmor. Ne da nam se više ići na more pa živčaniti jer nas budi dernjava i natjeravanje klinaca prije 7 ujutro po hotelu i slično.

Npr. odemo na Hvaru u bolji restoran na riblju platu koju si priuštimo jednom godišnje i onda se klinci igraju lovice oko našeg stola ili u Rovinju u pola 11 navečer slušamo vikanje iz petnih žila trogodišnje klinke koju je mama dovukla na koktel. Za plaže se nekako snađemo, biramo stjenovite i nepristupačne…

Znači ono, tražimo mjesto za odmor, uživanciju i guštanje. Prijedlozi?

EDIT: Ljudi, hvala na prijedlozima! Već sam proguglala neka mjesta, stvarno ima puno više dobrog sadržaja nego sam na prvu mislila, sad se samo trebamo dogovoriti gdje ćemo 🙂

p.s. Ne mogu vam reći koliko ste me pozitivno iznenadili komentarima!!”, napisala je korisnica Reddita.









‘Reakcije uživo bile su otprilike kao da sam ubila nekog’

“Adults only, prvo sam mislio da tražite mjesta di ćete snimat onlyfans”, dobacio je jedan komentator.









No, onda se javila korisnica koja je i objavila post, iznenađena reakcijama na ovu temu: “Hvala ti, potežem ovo pitanje s ‘throwaway accounta’ jer su reakcije na ovu temu uživo bile otprilike kao da sam ubila nekog, tako da mi je drago da nekome nije grozno.

“Ne zvuči uopće grozno. Ne znam za takva mjesta, ali svakako imaš moju (beznačajnu) podršku”, glasio je jedan od komentara.

“Ne moraš se uopće opravdavat, totalno razumijem. Odem na skijanje u jedan od boljih hotela u gradu i očekujem određenu razinu mira. Nope, ne možeš odspavat popodne jer se dječurlija igra lovice po hodnicima i vrište non stop a roditelje živo boli kurac a hotel ima veliku dječju zonu s igrama, playstationom, stolnim tenisom itd ali je valjda zabavnije trčat po hodniku. Odeš chillat na bazen, nope jebeni ear rape djece koja non stop vrište. Dobro je bilo šta je uz taj bazen bila jedna wellnes zona di je klincima zabranjen ulaz pa je barem tamo mir, ali jebote dajte ljudi malo smirite tu djecu. Da sam se ja tako ponašao kao klinac stari bi me utopio u tom bazenu”, stoji u komentaru ogorčenog korisnika.

‘Debili su ljudi koji misle da svatko treba trpiti svačiju djecu’

Uslijedio je nastavak podrške mladoj korisnici.

“Zašto zvuči krivo? Ja ne volim djecu. To jest loše sam se izrazila, djeca nisu kriva već njihovi roditelji koji ne rade s njima i ne sluša mi se vriska po restoranima ili bazenu hotela. Jednom smo bili u jednom viškom restoranu u pol sezone gdje se dijete vozalo oko stolova na terasi na romobilu i vristi, konobari se gledaju da vrat ne slome, a roditelji se fino zabavljaju i cugaju. Nažalost mislim da se kod nas s time baš nećeš usrećiti, nisam još čula da je otvoren takav hotel/restoran osim na Rabu”, jedan je od komentara.

“Kao roditelj dvoje djece: totalno razumijem i debili su ljudi koji misle da svatko treba trpiti svačiju djecu na svakom mjestu u svako vrijeme… savjeta nemam, jer me ne puštaju u mjesta gdje ne smiju djeca zbog gore navedenog. Di god da odete dobar provod”, poručio im je jedan komentator.

Drugi se pak pita zašto bi to bilo grozno, pa naglašava i problem s letovima:

“Zašto bi to bilo grozno. Sve bih dao da postoje adult only letovi i da nema kmečanja na letovima. Iz kojeg razloga bi ti ili bilo tko imao obvezu voliti djecu? Nećeš ih mlatiti nego izbjegavati.”

Na koncu, u jednom komentaru je zaključeno kako je po ovom, situacija puno bolja nego prijašnjih godina:

“Sjećam se kak me ekipa pljuvala prije tri, četiri godine jer sam imao takvo/slično razmišljanje , ali drago mi je što je veći i veći krug ljudi.”