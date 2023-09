Hrvati se svađaju oko djece, iznijeli su sulude teorije: ‘Znate kakvi su ljudi koji ne žele klince?’

Autor: Dnevno.hr

Sve više ljudi ne želi djecu i to je činjenica. Pokazuju to vrlo jasno “poražavajući” demografski podaci, ali o ovoj temi sve glasnije progovaraju i pojedinci koji su se za to odlučili i kojima je dosta osude obitelji, prijatelja pa čak i poznanika koji ih uporno pitaju kada će postati roditelji. Jedna takva rasprava povela se i na Redditu, i pogađate, komentara nije nedostajalo.

“Navodno sam sebičan što ne želim imati djecu. Rekao bih da mi to smeta, ali mi je smiješno gledat njihove reakcije kad im kažem da ih ne planiram imati ikad uskoro. Jedna je baba skoro srčani dobila kad me čula da sam to rekao”, napisao je mladić koji je pokrenuo temu.

“Reci ti njima da su oni sebični jer su napravili djecu da se brinu o njima kad budu stari”, komentar je koji je prikupio najviše “lajkova”.

‘Meni to ne treba u životu’

A lajkova nije nedostajalo ni na analizi jedne Dalmatinke koja je smatra da život nije promašen ako se izbjegne roditeljstvo.

“Sve je više ljudi koji ne žele imati djecu. To je u nas još uvijek čudno i babe iz sela se zgražaju kad im rečeš da ti djeca nisu u planu. Moje je mišljenje da svatko u životu ima svoj izbor. Gdje to piše da se djeca moraju imati i da ti je život promašen ako ih nemaš? Ja isto ne želim imati djecu, to mi nije prioritet, već skroz nešto drugo želim postići u životu. Čemu onda komentari tipa ‘nisu djeca za svakoga’? To je upravo zbog nesavjesnih i nesposobnih roditelja da se brinu i odgajaju djecu, koju su napravili jer eto, da ih naprave…. Dok s druge strane, savjesne i prisebne ljude koji su svjesni da ih ne žele, osuđujete. Bolje vlastitom odlukom bez djece i sretan, nego zbog pritisaka imat djecu, bit loš roditelj, i ti i djeca nesretni. Uostalom, ima nas dovoljno na svitu koji rade na produljenju vrste”, pojasnila je.

Spomenuo se u raspravi i “klasični arhaični balkanski mentalitet” pa jedna osoba piše kako je najbitnije živjeti kako želiš, “bez obzira na to koliko će te balkanske babe osuđivati”.

“Super mi je kada si drugi uzimaju za pravo sudjelovati u odlučivanju o nečemu za što ćeš samo ti i tvoj partner/partnerica snositi posljedice”, istaknula je jedna žena, dok je druga pitala kako točno može biti sebično kada se nešto ne želi imati.

Djecu ne žele depresivci?

Naravno, bilo je i nekih neobičnih teorija.

“Nije da ljudi koji nemaju djecu nisu sretni, ali ljudi koji baš ne žele djecu su najčešće neki depresivci“, zaključio je jedan tip. Drugi je pak napisao da je “razmnožavanje jedina i najosnovnija zadaća ljudskog bića”.

“Jesi, sebičan si. Razmnožavanje je zapravo tvoja jedina i najosnovnija zadaća kao ljudskog bića i ako ju ne možeš ispuniti onda si zakazao kao čovjek. Da se spominjem da kada umreš svi će te polako zaboravljati, jedino što ostavljaš je svoju djecu, svoju krv”, veli on.

Neki su potom upozorili na lošu demografsku sliku Hrvatske.

“Mi smo 13. najstarija zemlja na svijetu! I broj novorođene djece strahovito pada. Mislite da je slučajnost što su starački domovi puni a stranci nam rade sezonske i građevinske poslove? Mislite da će vaša mirovina biti veća nego sad vaših baki i djedova? Mislite li da će te vi moći platiti starački dom i njegovatelja kad se ne budete više mogli brinuti za sebe? Hoće li uopće biti mladih ljudi da rade kao njegovatelji kada mi budemo stari? Možda vam je sad lakše što nemate djecu i možda vam je život ljepši jer imate vremena za sebe i za putovanja i sve lijepe stvari u životu. Ali kao i sve u životu, jednog dana dođe na naplatu.

Život je težak, imati djecu je teško, ali tko god može pružiti normalne uvjete i dobar život djetetu, zašto ne bi to napravio? Ovim ne želim nikoga napasti niti prozvati sebičnim, prirodan je strah i od toga da se ima djecu i svi se mi pitamo možemo li toj djeci pružiti sve što im treba. Ali za dobre stvari u životu se uvijek treba žrtvovati. A nema ljepšeg osjećaja nego trenutci koje provedete s svojom djecom, koliko god teško nekad bilo”, poručio je jedan otac.

‘Doći će vrijeme…’

Naravno bilo je i onih koji smatraju da će ovaj momak u budućnosti promijeniti mišljenje.

“Doći će vrijeme kada ćeš željeti i vjerojatno imati djecu. Kada dijete prvi put kaže ta-ta ili nešto približno, to je epifanija, vjeruj. A doći će i vrijeme kada će ti slika sa unučetom biti nešto najvrjednije što postoji. To ti je logika nastavka vrste. Geni, ako su dobri za nasljeđivanje, nađu način za nasljeđivanje. Ako nisu, nikome ništa, ima tko će napučiti raspoloživi habitat. Sve to ne ovisi puno o tome što ti trenutno misliš”, uvjeren je jedan ta-ta.

Rasprava naravno nije prošla bez spominjana žrtve.

“Nisi spreman na žrtvu kako bi napravio nešto što je neupitno vrijedno rada (jer da nije, ne bi ljudi to radili već 2 milijuna godina). Kaže se da je prostitucija najstariji zanat, ali nije, roditeljstvo je. Tako da da…. Ispada da iz sebičnih razloga nisi spreman na djecu”, pojasnila je jedna mama pa zaključila: “Žrtvovati 20 godina prihoda kako bi odgojio živo ljudsko biće koje može toliko toga napraviti i sebe ostvariti u životu je puno vrjednija investicija nego dvadeset godina a ulagati u kuću ili putovanja koja će na kraju nestati pod zubom vremena”.

U svakom slučaju, čini se da se ova dva tabora nikad neće usuglasiti.