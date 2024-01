Hrvati rekli što doista misle o štrajku sudaca: Odgovori su brutalni

Autor: Dnevno.hr

Suci su jučer krenuli u tzv. bijeli štrajk, a njihovi zahtjevi su jasni. Sve dok Vlada ne ispuni obećanja dana prošle godine, uključujući izradu jedinstvenog zakona o indeksaciji, usklađivanje osnovice s prosječnom bruto plaćom te uspostavu sustava platnih razreda, oni će štrajkati.

“Njihove su početne plaće od 2200 eura neto mjesečno pa do 3500 eura, što je zapravo i 1000 eura više od prosječne plaće u Hrvatskoj i sad smo ponovno predložili novo povećanje i oni su to odbili. Da je Udruga hrvatskih sudaca prihvatila prijedlog, to bi bilo najveće povećanje plaća sudaca u proteklih nekoliko godina.

Aktualna Vlada dva puta je povećala osnovicu za izračun plaća sudaca, 2019. godine za 6 posto i 2023. godine za 13 posto”, istaknuli su iz Ministarstva pravosuđa i uprave za Jutarnji i ponovili da se u ozračju ultimatuma i prijetnji ne može postići dogovor.

‘Trebalo bi im uzeti, a ne dati’

A podržavati li ovaj potez sudaca pitali smo i vas, naše čitatelje. U anketi koju smo objavili na Facebooku, gotovo svi su napisali jedno veliko ne.

“Štrajk sudaca nikako, ali zdravstvo, školstvo, državi službenici i namještenici, policija to podržavam. Ti ljudi su podcijenjeni i treba im povećati placu bar 50%. Kad smo u Europi i imamo europske cijene trebaju i plaće biti Europske”, poručila je Lidija. “Upravo tako, oni traže povišicu 700€, a poštari imaju toliku plaću”, dodala je Katica.

Čitateljica Vesna navodi kako sudovi predugo odugovlače s nekim slučajevima. “Kako kod nas sudovi rade i koliko se odugovlače pojedini slučajevi trebalo bi im uzeti, a ne dati povišicu”, piše ona. S njom se slaže i Marijana koja pita po čemu je njihov rad vrjedniji od liječničkog.

“Čast iznimkama kojih ima i koji rade posao časno i odgovorno, ali nisu svi takvi. Neka krenu raditi kako treba pa neće biti toliko zaostataka i nagomilanih predmeta, hrpe neodržanih ročišta i sl. S druge strane, moraju biti realni i svjesni da je njihova plaća ipak viša od većine zanimanja u državnim i javnim službama. U Hrvatskoj živimo pa neka pogledaju prosječne i medijalne plaće”, piše Darko.

“Po njihovom radu više kriminalaca je vani nego u zatvoru”, dodaje Goran. “Pa oni štrajkaju već 30 godina…mjesec više ili manje meni ne smeta”, piše Željko.