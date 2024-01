Hrvati rekli kako će bez cijena u kunama: Odgovor jednog čovjeka oduševio, ‘kuna se vraća’

Autor: I.G.

Od 1. siječnja 2024. godine, zakonska obveza dvojnog iskazivanja cijena službeno je istekla, čime je i službeno završila era hrvatske kune. Budući da trgovci više nisu obvezni jasno istaknuti cijene u kunama, potrošači su odlučili izraziti svoja mišljenja o ovoj promjeni.

U jednoj od trgovina novinari Slobodne Dalmacije sreli su gospođu Anu, koja kaže da bi joj bilo draže da uz cijenu u eurima ostane navedena i cijena u kunama.

“Bilo bi bolje da ostave i cijenu u kunama, ali šta ćeš sad. Svakako ću nastavit preračunavat cijenu u kune, kao šta san to radila i do sada”, rekla je.

‘Sve je otišlo u nebesa’

I jedna druga gospođa koja se našla u istoj trgovini ima slično mišljenje. Cijene su, kaže, previsoke.

“Ajme majko! Sve je otišlo u nebesa otkad je doša euro! Svakako ću nastaviti preračunavati u kune, ali ne pomaže to puno kad je sve skupo”, priznala je.

Mnogo je onih kojima se čini da je sve puno skuplje otkad je euro postao službena valuta, što je rekla i Viktorija:

Međutim, postoje i oni koji smatraju da je uvođenje eura bila pogreška. Jedan gospodin vjeruje da će se kuna vratiti za nekoliko godina te krivi EU i premijera Andreja Plenkovića.

Gospodin uvjeren da se vraća kuna

“Ma vraća nam se kuna za nekoliko godina! Osobno se i dalje držim kuna, mislim da će se euro svakako ubrzo ukinit. Za sve krivim EU i Plenkovića, kojem oni sve dirigiraju”, ispričao je gospodin koji se neće mučiti s preračunavanjem jer smatra da su euru dani odbrojani.

Neće mi ukidanje stvarati probleme

“Odavno ne gledan to, samo me zbunjuje i bolje mi je da to skroz maknu. Mislin da uglavnom neću preračunavat, možda u iznimnim situacijama”, rekla je studentica Gabriela.

Sličnog mišljenja je i Melina, ona kaže da je na početku mislila da se nikada neće naviknuti na euro, ali sad joj je već ušlo u naviku.

“Prestala san i ja preračunavat, a mislila san da se nikad neću naviknit. Neće mi ukidanje stvarat probleme, bolje mi je da je istaknuto ili jedno ili drugo”, priznala je.