Hrvati pripremite se na ‘fenski efekt’: Stigla dugoročna vremenska prognoza za zimu

Autor: Dnevno.hr

Prognoza za petak uoči vikenda u kojem nas očekuje Badnjak je ta će biti pretežno oblačno, u unutrašnjosti prijepodne ponegdje kiša, a na Jadranu česta sunčana razdoblja. Vjetar će biti umjeren zapadni i sjeverozapadni, na otvorenom moru i jak, na jugu i jugo. Najviša temperatura od 8 do 12, duž obale i na otocima između 13 i 16 Celzijevih stupnjeva, javlja to DHMZ.

Meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić–Topić donio je dugoročnu prognozu za zimu. Prema svim pokazateljima i prognostičkim materijalima, pred nama je još jedna blaga zima. Prosinac za sada prolazi toplo i tako ostaje do kraja mjeseca. San o bijelom Božiću se otopio prije nekoliko dana. Za nizinske kopnene krajeve to je 16. godina zaredom bez snježnog pokrivača na Božić.

Što se tiče dočeka Nove Godine – bit će hladnije nego za Božić, moguće i za pet do osam stupnjeva, no to će još uvijek biti temperature koje su više nego prosječne za ovo doba godine. Siječanj, koji je u više od 60 posto godina najhladniji mjesec, ove će zime biti znatno topliji od prosjeka, a i kišovitiji. Ipak, zbog čestih prolazaka ciklona, vjerojatno će na kopnu biti manje dugotrajnih magli koje se inače javljaju desetak dana mjesečno. Nadalje, signal topline upućuje na veću vjerojatnost za jugo na obali, a manju za buru.

U 04:27 sati stigla nam je zima, no jutrošnje vrijednosti temperature nam i nisu baš zimske, a neće biti niti idućih dana. https://t.co/hR0G3MXPP0 pic.twitter.com/eoa2PowH4F — DHMZ (@DHMZ_HR) December 22, 2023

Toplije od prosjeka

Ovaj meteorolog predviđa da će i veljača biti toplija od prosjeka, ali ne toliko kao siječanj. Ponovno je izgledna poznata prevrtljivost, odnosno izmjena toplih i hladnih razdoblja. U veljači je ove zime i najveća mogućnost za buru, snijeg i hladne epizode, kojih će vjerojatno biti samo jedna do dvije ozbiljnije.









A u 6 sati u Zagrebu 10 °C zahvaljujući fenskom efektu #fen 🌬📈🌡kod strujanja umjerenog svejerozapadnjaka #NW preko prepreke Medvednice. https://t.co/fumj1JpxO1 — Izidor Pelajić (@izidor_pelajic) December 22, 2023









Klimatološki gledano, prvi hladni prodor je obično između 5. i 10., a drugi između 10. i 15. veljače. U svakom slučaju, imat ćemo blagu zimu, vjerojatno i topliju nego lani.

Na objavu o ne baš jakoj zimi nadovezao se i HRT-ov prognostičar Izidor Pelajić koji je napomenuo kako je “u 6 sati u Zagrebu 10 °C zahvaljujući fenskom efektu kod strujanja umjerenog svejerozapadnjaka preko prepreke Medvednice.”

Toplije od prosjeka

Podsjećamo, ranije ovog mjeseca prognostičari su najavljivali da će zima biti blaga, no neki upozoravaju da može biti i oštra te treba biti spreman na moguće scenarije.

Ovu godinu znanstvenici inače smatraju topliju od prosječnih, a Hrvatska se nekoliko puta suočila i s ekstremnim vremenskim (ne)prilikama.

Zagreb i okolicu pogodila je strašna oluja koje je nosila sve pred sobom, a meteorolozi su tada govorili da se radi o superćelijskim olujama koje su sve češća pojava.

Zima je inače stigla danas, 22.12…