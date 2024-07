Hrvati primijetili nešto jako zabrinjavajuće: ‘Kažu da su premladi, pitaju se što će im to’

Autor: M.P.

Jedan je Hrvat podijelio svoje iskustvo nakon što je s bivšim kolegama iz razreda obilježio deset godina mature. Pohađali su jednu zagrebačku opću gimnaziju, a od 28 ljudi iz razreda, njih 27 i dalje živi u Zagrebu i okolici. Samo jedna osoba je otišla u inozemstvo, konkretnije u Dansku gdje još uvijek živi. Od ukupnog broja učenika u razredu, 25 ih je završilo fakultet.

Kaže, neke stvari su ga jako pozitivno iznenadile. “Svi su s lakoćom našli prvi posao i imaju mogućnost napredovanja te su relativno zadovoljni primanjima. Imamo četiri poduzetnika, dva obrtnika, jedan ima ozbiljnu firmu s petnaestak zaposlenih i prometom od dva milijuna eura, ostalima su firme s do pet zaposlenih”, piše na Redditu.

No, istaknuo je i jedan negativan i dosta zabrinjavajući trend: “Samo šest osoba je oženjeno, rođeno je troje djece”, kaže. Na kraju dodaje da situacija nije tako loša po pitanju odlazaka mladih.

Mladi se sve kasnije odlučuju na djecu: Ona želi, njemu je prerano

Neki mu u odgovorima poručuju da Zagreb možda ne bi trebalo uzimati kao mjerilo hrvatskog realiteta. “Dođi na 10 godina mature vinkovačke ili vukovarske gimnazije pa donosi zaključke o stanju u državi”.

Drugi kažu, ljudima je pun kufer politike, korupcije, stanja u zdravstvu i sudstvu, a mladima je dosta nemogućnosti rješavanja stambenog pitanja. “Problemi su realni, nije preuveličavanje”.

No, rasprava se povela oko negativnog trenda koji je ovaj Zagrepčanin izdvojio u objavi, a radi se o malom broju sklopljenih brakova i rođene djece među bivšim kolegama iz gimnazije. Mnogi su prepoznali sličan trend.

“Imao sam 10 godina mature prošle godine, 80 posto cura je udato i imaju djecu. Od momaka nitko nije oženjen i nema djecu. Svi kažu da su premladi i pitaju se što će im to. Sve o čemu su pričali je opijanje i bježanje od policije. Mislim da su muškarci puno veći problem po pitanju neimanja djece nego žene. Kada pogledam svoju grupu prijatelja, užu i širu, od 30 muškaraca njih petero se vjenčalo i imaju djecu. Svi drugi nemaju ni curu. To su ljudi koji će uskoro napuniti 30 godina. Sve je to lijepo dok su mama i tata živi i plaćaju račune. Prijatelj i prijateljica, on ima 34, a ona 26. Ona se silno želi udati i imati djecu, njemu je prerano. Čovječe, moja baka je imala 40 kada je postala baka”, svjedoči jedan Redditor u odgovoru.









‘Imali smo 10. obljetnicu mature, od 33 dečka samo trojica su u braku’

Drugi se slaže, ove godine su imali 10. obljetnicu mature. U razredu ih je bilo 33, sve muški. “Mislim da je dvoje otišlo u Zagreb, jedan je u SAD-u i možda jedan u Italiji. Ostali svi smo u Istri. Ako se ne varam, troje ih je oženjeno, mislim da je rođeno troje djece”.

Jedan komentator ne želi svu krivicu svaliti na muškarce. “Pola cura koje upoznam uopće ne želi djecu, ili maksimalno dvoje”. Iako su ovo pojedinačna iskustva i ne treba ih generalizirati na cijelu Hrvatsku, s obzirom na to da je demografija ključno pitanje za opstanak hrvatskog naroda, nad ovim pričama se itekako treba zamisliti.