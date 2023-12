Hrvati preuzeli vrlo jeftin trik od Srba: Evo kako kupuju glasove za nadolazeće izbore

Autor: Tomislav Fumić/7dnevno

Pobjeda Aleksandra Vučića, koji i nije bio kandidat na izborima u Srbiji, pomno se pratila i u Hrvatskoj. Iako je svaka usporedba s Vučićem pogrešna, neukusna i štetna, ipak mnogo toga što je prethodilo trijumfu srpskog vožda lebdi i nad glavama hrvatskih političara. I to i vladajućem HDZ-u, kao i razjedinjenoj oporbi koja se nada da će Plenkovićeva vlast šaptom pasti.

Za razliku od Hrvatske, gdje je oporba siromašna i nema podršku moćnih financijskih centara u svijetu, u Srbiju je ubačeno mnogo novca, prije svega od medija koje vodi Dragan Šolak. Vlasnik Telemacha i tko zna kojih medija zdušno je financirao one koji su i na medijskom planu podržavali oporbu, ali to svejedno nije dalo rezultate. U Hrvatskoj oporba nema ni novca za buduću kampanju, pa to ukazuje da će i uspjeh na budućim izborima biti siromašan.

Vlast nad medijima

S druge strane, i Plenković i oni koji kreiraju predizbornu kampanju vladajućih moraju izvući neke zaključke iz srpskih izbora. Prije svega, da su mediji izuzetno važni i da nisu nimalo izgubili na značaju, koliko god su naklade novina pale, a televizija je sve više. Dosad je Plenković znao s medijima, puno državnog novca završava u vodećim medijima pod krinkom raznih konferencija na kojima sudjeluju ministri, oni koji su “prognani” iz Banskih dvora i oni koji su ondje ostali.

Premijerova taktika puno je suptilnija, naravno, od Vučićeve, koji izravno “uređuje” mnoge medije, prije svega tabloide kojih u Srbiji ima napretek. U Hrvatskoj ih, nasreću, nema, a utjecaj na “normalne medije” manje je agresivan, ali svakako toga ima. Medijska bitka i za hrvatsku oporbu unaprijed je izgubljena. Iako će i svi iz oporbe dobiti priliku da kažu neku riječ i na javnoj televiziji i u intervjuima za novine, to neće mnogo izmijeniti medijsku scenu.

Plenković je medijski favorit i mediji se i nakon sedam godina njegove vlasti i brojnih ministarskih afera njegove vlade nisu umorili u podršci. Ako ne u izravnom navijanju za premijera, onda u stvaranju slike da je sadašnji premijer i jedini koji u Hrvatskoj to može dobro obavljati.









Ta teza, koja se suptilno provlači kroz hrvatske medije, zaista je i istinita. I posljednje afere u Hrvatskoj pokazale su da je Andrej Plenković suveren na političkoj sceni i da nema pravog konkurenta. Dok oporbeni političari stalno papagajski ponavljaju stare fraze o korupcionaškom HDZ-u, popularnost HDZ-a ne pada, a oporbi ne raste. HDZ je zacementirao vodstvo u anketama, koje će se najvjerojatnije potvrditi i na dan izbora. Oporba, gotovo je nevjerojatno, nije iskoristila tisuće prilika kada je mogla matirati Plenkovića, a on je nakon svega bio jači i jači.

I to je realnost. Nema baš primjera ni u svijetu da oporbeni političar ima podršku samo nekoliko posto birača, kao Peđa Grbin, i da nakon toga postane premijer. U Grbina ne vjeruju ni članovi njegove stranke, od kojih mnogi očekuju samo njegov pad i novo odmjeravanje snaga u stranci koja već dugo nije ni živa ni kreativna.

Oporba bez šanse

Za razliku od Srbije, gdje se oporba okupljala s jasnom platformom, toga u Hrvatskoj nema ni sada, nekoliko mjeseci prije izbora. Dobrim dijelom Vučić je uspio u Srbiji jer je posljednjih mjeseci davao šakom i kapom novac umirovljenicima, medicinskim sestrama, studentima, a na kraju i srednjoškolcima. Istu taktiku sada primjenjuju i naši vladajući, koji su stvorili uvjete za rast plaća u javnim službama, a spremaju i neku vrstu godišnjeg dodatka svim umirovljenicima. Kada to napokon bude i službeno najavljeno i isplaćeno, znat ćemo da su izbori pred vratima.

U vremenima u kojima mnogi predviđaju dolazak nove krize, ne samo kod nas nego i u cijeloj Europi, predizborno dijeljenje novca može dugoročno biti i opasno. Kako će to izdržati proračun u Srbiji, nije potpuno jasno jer je nejasno kako uopće plovi Vučićev brod, a za Hrvatsku postoje različite procjene. Jedni tvrde da dobro stojimo i da plaće i mirovine ionako trebamo povisiti jer su na samom dnu u Europskoj uniji, drugi su opet skeptični, smatraju da stampedo kupovanja birača može ugroziti ekonomsku stabilnost.









Bilo kako bilo, božićno darivanje premijera će se nastaviti i u prvim mjesecima sljedeće godine, a imat će bez sumnje odjeka na izborima. Hrvati još najviše cijene “darove”, bilo da su ih zaslužili ili su im samo pali u krilo. Kupovna moć će se odraziti i na brojke kojima će premijer moći mahati pred očima oporbe, a ni oporbeni političari neće moći ništa reći. Jer bilo bi krajnje nepopularno da veće plaće i mirovine kritiziraju oni koji žele doći na vlast i privući neopredijeljene glasače. A od obećanja se ne dobivaju izbori, ako se opet izuzme Vučić koji je dan prije glasanja poslao Srbima glavnu poruku da će za koju godinu imati prosjek plaća od 1400 eura.

Veliki vođa

Ostavimo sada izbore kod susjeda koji dokazuju da se “narod”, kako se to ondje voli reći, nije zasitio vođe koji vlada već punih jedanaest godina. Očito, ni Hrvati se nisu zasitili političara koji je označio posljednjih sedam godina. Andrej Plenković se već sada može pohvaliti ne samo da je najdugovječniji hrvatski premijer nego i da je favorit za treći mandat. A ako tako uspješno zaobiđe moguće prepreke prije izbora i ostvari zapravo nemoguće, bit će bez sumnje jedan od najistaknutijih hrvatskih političara u moderno vrijeme. Ivo Sanader je prokockao tu priliku, iza Stipe Mesića koji je dva puta pobijedio na predsjedničkim izborima ostala su mnoga neodgovorena pitanja, a Zoran Milanović nije u premijerskom i predsjedničkom mandatu pokazao puno više od smisla za svađu i filozofiranje.

Zapravo bi Plenkovićev trijumf realno otvorio šansu premijeru da nastavi europsku karijeru. Summit u Bruxellesu oslabio je antieuropske snage, a Viktor Orban je pokleknuo pred košarom eura koji će spasiti posrnulu ekonomiju. Naš premijer opet je lukavo zaobišao zamke da “padne” prije europskih izbora, pokazavši da je i vrhunski taktičar, što je osobina koja je prijeko potrebna za karijeru europskog birokrata. Razne svinjarije u zemlji za vrijeme njegovih mandata očito neće zasjeniti Plenkovićevu karizmu kada je riječ o mogućoj karijeri u novoj Europskoj komisiji, a on je danas jedan od rijetkih europskih političara koji zdušno vjeruju u budućnost ujedinjene Europe.

I Srbi, a vjerojatno i Hrvati, tako ne daju šansu promjenama, a upravo su promjene glavni generator koji može pogurati oporbene stranke na izborima. Status quo očuvao je Vučića na vlasti, a tko zna kada će oporba dobiti novu priliku. Samo je čudni doktor kaosa, Nestorović, iznenađenje izbora. Nasreću, Nestorovića u Hrvatskoj nema tako mnogo, barem u politici, pa ne postoji mogućnost da se i na hrvatskim izborima slično ponovi.

Nema promjene

Još je jedna sličnost između onih održanih kod susjeda i onih koji nas čekaju. Ekstremna desnica, koliko god je glasna, nasreću ne uživa veliku podršku. Šešelj je neslavno propao, a kod nas nema Šešelja i njemu sličnih. Opet, barem u politici.

Ali, ponovimo, ne treba tražiti sličnosti između Vučića i društva i hrvatskih političara, na vlasti i u oporbi. Hrvatska je danas jedan posve drugi svijet od istočnog susjeda jer je prošla mnoge prepreke koje iz demokracije “u pelenama” vode prema istinskoj demokraciji. Zato su nemoguće usporedbe s bilo kojom zemljom zapadnog Balkana istočnije od Slovenije. Pokazat će to i predizborna kampanja, ali i sami izbori. Što ne znači da se nećemo nagledati prljavog veša, podmetanja, kupovanja ispod stola i svega što vodi do pobjede na izborima.

A ako je suditi po moćnim centrima u svijetu, ovaj put nema pritiska. Europi je svejedno tko će pobijediti, s Plenkovićem barem znaju na čemu su. Amerika vidi i zna da oporba nije sposobna preuzeti vlast pa nema igara i igrica koje su nekoć dovele na vlast Ivicu Račana i Dražena Budišu. Rusi ionako nemaju utjecaj na hrvatsku politiku koji bi se mogao odraziti na izbore, osim što se mogu očekivati hakerske vratolomije. Kinezi su zadovoljni sadašnjom vlašću koja je omogućila da njihove kompanije rade u Hrvatskoj. Tako da će ovi izbori proći bez ikakvog “poguranca” od moćnih i velikih. Bit će to utakmica Andreja Plenkovića i patuljaste oporbe.