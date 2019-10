Hrvati preostali u Hrvatskoj će učiti o Hrvatima koji su iselili: Otvoren studij za demografiju i iseljeništvo!

Autor: M.J.

Jedan od glavnih problema u Hrvatskoj je sve manji broj stanovnika. Prema najnovijem izvješću UN-a Hrvatska je među tri najgore europske zemlje po negativnoj stopi prirodnog prirasta – gori od nas su samo Bugari i Ukrajinci.

Srećom, Hrvatska će za pet godina imati 37 novih demografa pa će oni proučavati crne statistike.

Hrvatski studiji pokrenuli su Odsjek za demografiju i hrvatsko iseljeništvo i odmah izazvali polemike: je li taj studij uopće potreban, treba li Hrvatskoj toliko demografa i što će oni ondje naučiti i gdje će to uopće primijeniti, piše RTL.hr.

Poseban predmet o Hrvatima u Bosni i Hercegovini

Danas su studenti imali predavanje o osnovama demografije. Čeka ih statistika, matematika, ali i umjetnost u dijaspori, poseban predmet o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, čak i o ženama u iseljeništvu.

“Ja znam da mnogi odlaze van živjeti i studirati, možda bi i nama bilo lakše da smo otišli van i ostvarili bolju budućnosti, ali ja smatram da je ova zemlja borbe vrijedna i da mi nešto trebamo pokrenuti”, rekla je studentica Manuela Čukušić za RTL.hr.





“To je gorući problem naše države, volio sam geografiju, a prvenstveno taj dio. Demografska slika nije baš najbolja, možemo se nadati i dati sve od sebe da bude bolje. Definitvno ćemo dati sve od sebe da bude bolje”, kazao je pak student Drago Tolić.

Belgija, Francuska, Engleska, Irska, a sada i Hrvatska ima fakultet koji obrazuje buduće demografe.

Od samog početka studij je naišao na niz kritika, e neke od njih su: treba li Hrvatskoj toliko demografa te gdje će oni raditi.

“Krivo se shvaćalo da mi ovdje njih učimo čistoj demografiji, oni nama nisu potrebni kao čisti demografi. Nego oni kombiniraju s drugim predmetima. Mogu raditi koliko ih treba kao demografi jer se pokazalo da nepoznavanje demografije ne daje dobre rezultate”, kazao je sveučilišni profesor i demograf Anđelko Akrap.

Demografiju mogu studirati primjerice u kombinaciji sa sociologijom, poviješću, komunikologijom ili s nekim drugim smjerom na Hrvatskim studijima.

Demografijom se bave i na Ekonomskom fakultetu

Ovaj studij odobren je tek u jesenskom roku i to baš na fakultetu o čijem ukidanju slušamo već godinama.

“Ovaj studij bio je posebno važan. On je jedini i nažalost tek sada osnovan, ali bolje ikad nego nikad. Ovo je studij koji je najbitniji za ovu zemlju i bilo je krajnje vrijeme da se o tome prestane pričati i da se podigne na jednu akademsku razinu”, kazao je Petar Marija Radelj, pročelnik savjetnika Hrvatskih studija, navodi RTL.hr.

Na akademskoj razini s ovim problemom se bavi i Katedra za demografiju na Ekonomskom fakultetu – na kojem su studirali brojni današnji demografi. No, oni sami kažu to nije isto. Ovaj studij bio je nužan.

“Gledajte, to je katedra njezin predmetni interes je demografija i ekonomski interes, a mi smo to ovdje proširili na još jednu problematiku, a to je bogatstvo i potencijal koji ima naše iseljeništvo. Dakle, potencijal našeg iseljeništva je da oni šalju samo na razini doznaka više nego što je u Hrvatskoj stranih investicija”, za RTL.hr je rekao voditelj Odjela za demografiju i hrvatsko iseljeništvo na Hrvatskim studijima – Stjepan Šerc.

Ono što se gotovo sa sigurnošću može reći je to da ćemo za pet godina imati još manje stanovnika, ali i 37 demografa više.