HRVATI POKAZALI VELIKO SRCE! Muškarcu koji je gladovao dali dovoljno hrane za tri mjeseca, otplatili su mu i kredit

Autor: Dnevno.hr/I.G.

Udruga Empatija u Splitu dobila je nedavno poziv muškarca koji je tražio pomoć jer nije imao hrane, a do naknade za bolovanje trebalo je proći još 15 dana. Muškarac je osoba s invaliditetom, bez automobila, koji se nalazio u nezavidnoj situaciji i nije imao što jesti.

“Dobar dan, neugodno mi pitati. Imate li nekakve hrane, paštete ili salame da izdržim idućih 15 dana, dok mi ne dođe naknada za bolovanje?”, bio je nedavni poziv muškarca Jagodi Laco, osnivačici Empatije. Kako su ranije objasnili, radi se o osobi s invaliditetom koja nema automobil.

Prema izjavama volontera, ne samo da je muškarcu riješena hrana za iduća tri mjeseca, nego su mu neki od njih osobno dostavili hranu i pomoć.





Osnivačica udruge Empatija također je izjavila da je muškarcu riješen i ostatak kredita. U ovom slučaju, građani Splita pokazali su svoju humanost i solidarnost prema čovjeku u nevolji, te su se pobrinuli da mu bude pružena pomoć u trenutku kada mu je bila najpotrebnija.

“Jedno veliko hvala svima. U kontaktu sam s našim članom koji se obratio za pomoć. Ne samo da mu je riješena hrana za iduća tri mjeseca, neki su i osobno išli kod njega. Riješen mu je i ostatak kredita koji nije mogao otplatiti do kraja, a time će mu se ukinuti i ovrha koju je imao. Oduševio me zamolbom da ljudi ne doniraju više hranu jer nema gdje s njom te da je dobio i više od očekivanog. Dio hrane podijelio je i s našom članicom, koja također nije u bajnoj situaciji. Predivna gesta, zna on kako je kad se nema! Veliko hvala svima do neke nove priče. A nažalost ima ih, svakim danom inboks mi je pretrpan apelima za pomoć! Bez vas ne bismo uspjeli”, navela je Jagoda Laco, a hrana koju su građani poslali u velikim količinama upućena je i drugima u potrebi.