Hrvati, niste ni svjesni kakav vremenski kaos dolazi sljedeći tjedan: Šefica DHMZ-a nema dobre vijesti

Autor: Dnevno.hr

Ljeto je u punom jeku, a s njime i topliji dani i česte ljetne oluje.

Ravnateljica DHMZ-a Branka Ivančan-Picek komentirala je za HRT jučerašnji požar kod Šibenika te je iznijela svoje predviđanje za ostatak požarne sezone.

“Na sreću, prvi je to veliki požar. Rezultat je to dosta kišnog proljeća. Svibanj je posebno, pa sve do sredine lipnja, bio izuzetno kišan. To je sve pogodovalo velikom raslinju u Dalmaciji i uz obalu. Nakon toga je uslijedilo ovo sušno i vruće razdoblje, koje je osušilo ovu gorivu masu.





Nažalost, naše prognoze ukazuju da će ostatak ljeta, a sad se približavamo upravo sredini ljeta, biti topliji od prosjeka, sušniji od prosjeka, što sve ukazuje na to da treba biti oprezan i da su mogućnosti pojava ovakvih šumskih požara veliki”, rekla je Ivančan-Picek.

Afrički zrak

Komentirajući velike vrućine, ravnateljica DHMZ-a rekla je kako su južna Europa i Sredozemlje izloženi izuzetno toplom zraku sa sjevera Afrike.

“Taj zrak prolazi kroz Sredozemlje, skuplja vlagu i nad europskim kopnom, pogotovo nad dizanjem tog zraka nad Alpama, dolazi do ovakvih konvektivnih oluja i velikih vrućina. Svjedoci smo da pogotovo Španjolska, Italija, Grčka ovih dana upozoravaju svoje stanovništvo na temperature od 40°C pa i više.

Hrvatska je za sada, moramo reći, još uvijek blaže prošla od ostatka Sredozemlja, bez obzira na to što smo bili suočeni i s velikim toplotnim valovima, u dva navrata i prošlih dana, ali isto tako i protekla dva dana ovih velikih konvektivnim olujama”, rekla je.

“Ono što mi sa sigurnošću možemo reći je to da pred nama predstoji idući tjedan izuzetno toplog vremena. Moramo najaviti temperature u Hrvatskoj također vrlo blizu 40°C, ako ne prelazi možda u Dalmatinskoj zagori i koji stupanj više, ali približit ćemo se sigurno onim rekordima koji su u Hrvatskoj bilježeni i prije.

U svakom slučaju takva vremenska situacija, pri nailasku malo hladnijeg, nestabilnijeg zraka sa sjevera, sjeverozapada, doprinosi nestabilnosti atmosfere, velikim konvektivnim energijama, razvoju velikih olujnih oblaka, što smo bili svjedoci u protekla dva dana, i bojim se da ćemo ovog ljeta doživljavati još pokoju ovakvu epizodu kakvu smo imali u protekla dva dana”, istaknula je Ivančan-Picek.









Bilo kako bilo, tko je na obali imat će lijepo vrijeme za sunčanje i brčkanje u moru.