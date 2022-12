‘HRVATI NEMAJU NEKIH ZNANJA KOJE MOGU PONUDITI UKRAJINCIMA!’ Analitičar raskrinkao farsu oko obuke vojnika: ‘Mi nismo važni kao Poljska, niti će Rusija ići nekog napadati’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

“Kocka je bačena”, tim riječima saborski zastupnici ovih dana komentiraju raspravu u Saboru oko sudjelovanja hrvatske vojske u pomoći Ukrajini, odnosno obuci ukrajinskih vojnika na hrvatskome tlu.

Naši sugovornici iz saborskih hodnika smatraju da je ova igra na relaciji Pantovčak – Banski dvori otišla predaleko te na koncu sve bacila na njihova leđa.

“Mi se sad bavimo takvim stvarima, dok iza zavjese prolazi štetan proračun, inače prvi u eurima. Što se same zavrzlame oko ukrajinske vojske tiče, nazad više nema. Mi ćemo, mislim 5.12., morati dati svoj glas jesmo li za to ili nismo.





Plenkovićev manevar

Premijer je to ‘super’ zapakirao tako da onaj tko glasa protiv je proglašen rusofilom, bez obzira što se mi svi više manje zalažemo za pomoć Ukrajini, no ne na ovaj način. Ovo je opasan način. Evo ni sam ne znam kako ću glasati, bojim se da bi moglo biti stradalih. Ovdje se radi da mali opet pomažu velikima, a ne vidim puno potrebe za time”, rekao je naš sugovornik iz oporbenih redova.

Geopolitički stručnjak Branimir Vidmarović iz svojeg je kuta prokomentirao ovu pat poziciju, a on smatra da za nas nije preopasno prihvatiti ukrajinsku vojsku u Hrvatskoj.

Ipak, upozorio je na potencijalne posljedice:

“Mi nismo važni kao Poljska, niti će Rusija ići nekog napadati. Druga stvar, je li to relevantno u sklopu solidarnosti NATO-a, vjerojatno je. Hoće li Hrvatska radikalno promijeniti nešto u ukrajinskoj taktici, vjerojatno ne. Mi nemamo nekih posebnih znanja koje možemo ponuditi Ukrajincima. Radi se o nečem simboličnom. Čini mi se s obzirom na to da se ipak radi o suradnji sa stranom državom koja nije članica NATO-a da bi to trebalo ići na izglasavanje Sabora.

Nekako mi se čini da je to najpravilnije”, smatra ovaj stručnjak i zaključuje kako je sve zaista otišlo predaleko i da na ovaj način možemo previše pažnje skrenuti na Hrvatsku.

A obuka ukrajinskih vojnika na tlu Hrvatske jest prerasla u glavnu temu u političkom i medijskom prostoru te sukob na liniji Pantovčak – Banski dvori dovela na još veću razinu.









Sve su oči uprte u njih

Ukoliko se, ne daj Bože, dogodi da Hrvatska danas ispadne sa Svjetskog prvenstva u Kataru, saznajemo da će iz HDZ-a još jače pustiti krakove u javnosti i prokazivati one koji ne žele dići ruku za obuku tuđinske vojske u Hrvatskoj.

Premijer Plenković i njegova vladajuća koalicija ne odustaju tako od jasnog stava da je pomoć Ukrajini u vidu obuke vojnika ili čak i slanjem hrvatskih trupa na daleki istočni front neminovna i prikaz solidarnosti s napaćenim ukrajinskim narodom, dok se predsjednik Zoran Milanović čvrsto protivi toj ideji te je već jednom odbio ministra Marija Banožića i Ministarstvo obrane s njihovim prijedlogom.

Podsjećamo, dok se počelo činiti kako Milanović uzima sve uzde u svoje ruke i da će na ovoj priči politički poentirati, premijer i veliki stranački oci okrenuli su sada pilu naopako i pokušavaju zapapriti Milanoviću prebacujući ovu potencijalno vrlo riskantnu odluku na Hrvatski sabor čime bi u vrlo nezavidnu situaciju bacili saborske zastupnike.









Najavio je to i sam Plenković rekavši da su oni koji će biti kontra odluke o obuci ukrajinskih vojnika na strani Rusije pa se ide do te mjere da ih se proziva i “putinistima” te se tako diskreditira neistomišljenike.

Vrlo je to nezgodna situacija za narodne predstavnike u parlamentu koji se na ovaj način ni krivi ni dužni stavljaju na vjetrometrinu i pred oči javnosti s odlukom koja prema brojnim stručnjacima uopće nije u njihovoj ingerenciji, niti bi se o ovakvom sukobu svjetskih sila i miješanju Hrvatske u isti trebalo odlučivati u nezgodnom trenutku.

Predsjednik s karakterom

Milanović pak s druge strane igra na kartu ustavnosti što i jest jedna od malobrojnih ovlasti i zadaća institucije Predsjednika, a to je očuvanje ustava. Predsjednik smatra da je takav način kakav premijer Plenković želi progurati protuustavan i nije u skladu s interesima hrvatske države.

Saznali smo kako se sve moglo izbjeći i poslati na drugu adresu, onu Ministarstva unutarnjih poslova gdje imamo i važnu sekciju u ATJ Lučko koja bi bila adekvatna za obuku ukrajinskih jedinica, ili za bilo kakvu pomoć njihovim snagama.

“ATJ Lučko je jedna od najcjenjenijih takvih postrojbi u svijetu. Oni mogu obučiti malu, a efikasnu postrojbu koja bi zaista imala svrhu i mogućnost pomoći Ukrajini. Sve drugo je populizam”, rekao nam je naš sugovornik iz Ministarstva.

Bilo kako bilo, oko ove drame još će se lomiti koplja i vrlo brzo će se vidjeti je li takva ideja pogubna za Hrvatsku, ili samo čin solidarnosti i dobre volje.