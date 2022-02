‘HRVATI NE MOGU BEZ SRBA!’ Stručnjak upozorava na plan Bošnjaka: ‘Čovića zovu veleizdajnikom oni koji žele ukinuti entitetsku podjelu’

Autor: N.K

“Vi čuvajte Republiku Srpsku! Toliko ste emocija iznijeli sad ovdje da vam na tome svi mogu zavidjeti za govornicom”, rekao je u utorak za govornicom Skupštine Republike Srpske predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i u dijelu hrvatske javnosti priskrbio sebi etiketu “veleizdajnika”.

Mnogi kritičari primijetili su kako je Čović to izrekao u gradu iz kojeg su sistemski protjerani svi Hrvati koji su tamo živjeli kako bi se uspostavila etnički čista Republika Srpska.

Kako onda Čović može sada govoriti “vi čuvajte Republiku Srpsku”? Za odgovor na to pitanje zamolili smo političkog analitičara Milana Sitarskog iz Mostara s Instituta za društveno-politička istraživanja.

“Treba biti oprezan s takvim kvalifikacijama”

Zamoljen da prokomentira ocjene kako se Čović prometnuo u veleizdajnika, Sitarski upozorava kako se pre olako koristi takva kvalifikacija.

“Veleizdaja je prije svega kazneno djelo i treba biti oprezan sa potezanjem takvih kvalifikacija. Svatko tko ju eter pustio takvu kvalifikaciju otvara mogućnost da se protiv njega pokrene nekakav postupak. To nije mala optužba. Svi koji daju takve izjave trebaju vrlo dobro provjeriti koji su kriteriji da se neko djelo nazove veleizdajom i neka prilože dovoljno dokaza”, rekao je.

“Izjava smeta onima koji žele unitarnu BiH”

Kaže kako su negativno reagirali oni kojima je razumna politika koju vode Bošnjaci.

“Što se tiče merituma onoga što je govorio gospodin Čović, on nije uopće sporio da je nužan povratak pripadnika svih naroda svuda, to je nešto za što se HDZ zalaže. Dio hrvatske javnosti koji ga sad osuđuje općenito je sklon stavu većinskog dijela Bošnjaka u BiH da je dvoentitetsko uređenje moralo biti ukinuto i samo što nije ukinuto već 20 i nešto godina. Prema njima samo je pitanje vremena kada će BiH postati unitarna ili barem regionalna država. Što se tiče posljedica njegovog govora na njegovu politiku karijeru, mislim da su negativno reagirali oni koji obično nisu skloni ostvarivanju politike koju vodi Dragan Čović, a to je politika jednakopravnosti sva tri naroda. Nije mogao ni prije računati na podršku u nizu drugih aspekata te jednakopravnosti kao što je Izborni zakon, tako da vjerujem da neće biti nikakvih posljedica”, rekao nam je Sitarski.

“Hrvati ne mogu bez Srba”

Dodaje kako Hrvati neće dobiti novi Izborni zakon bez pomoći Srba.









“Njegov istup može se objasniti i težnjom da u trenucima kada se vode vrlo intenzivni pregovori s Bošnjacima oko Izbornog zakona, održi dobre i korektne odnose s predstavnicima trećeg naroda u BiH. Ne zaboravimo, ako se i postigne dogovor između Hrvata i Bošnjaka, on mora biti pretočen u Izborni zakon na Parlamentarnoj skupštini BiH. Bez većinske političke strukture u Republici Srpskoj, to jednostavno nije moguće. Mislim da je to pokušaj da se relaksiraju odnosi kako bi se konačno omogućilo izbore koji će omogućiti Hrvatima da imaju jednaka prava i u Federaciji i na nivou cijele BiH”, rekao je.

“Cilj im je opet izabrati Komšića”

Ove godine u Bosni i Hercegovini su na redu opći izbori, a pregovorima o novom Izbornom zakonu kojim Hrvati traže da budu pravednije zastupljeni, ne nazire se kraj. Na pitanje je li realno da se ove godine postigne dogovor, a izbori u BiH održe, Sitarski kaže kako je teško to prognozirati, ali da je posve očigledno kako Bošnjaci pokušavaju minorizirati Hrvate.

“Još je rano za prognoze, imali smo više situacija u posljednjih deset, pa i više godina, da se oko načelnih pitanja postigne dogovor, a da problem nastanke kada to treba pretvoriti u konkretna zakonodavna rješenja. Onda tu neka od strana, u pravilu Bošnjačka, odustane. Njima ove godine još odgovara da se izbori održe po starom sistemu sa rupom u Izbornom zakonu kako bi mogli po četvrti put bošnjački glasovi izglasati Željka Komšića kao hrvatskog člana Predsjedništva BiH. Osim toga cilj je i da se drugi put u deset godina izabere dovoljan broj izaslanika u hrvatskom klubu u Domu naroda Parlamenta Federacije, kako bi se izabrala nova Vlada, predsjednik i dopredsjednik Federacije, a da se pritom potpuno zanemaruje politička volja Hrvata u BiH”, poručio je Milan Sitarski.