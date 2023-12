Hrvati na Islandu teško spavaju, nije dobro: ‘Ovo je pogled iz mog dnevnog boravka’

Nakon erupcije vulkana na islandskom poluotoku Reykjanes, koja je rezultirala evakuacijom oko 4000 ljudi iz ribarskog gradića Grindavik, brojni Hrvati trenutno prisutni na Islandu podijelili su svoje dojmove na društvenim mrežama.

“Upravo, erupcija vulkana Grindavik, Island”, napisala je jedna Hrvatica uz fotografiju crvenog neba u daljini.

Posted by Mladenka Šiklić on Monday, 18 December 2023

“Jedan snimak s lica mjesta. Iceland Keflavik”, napisala je na Facebooku jedna Hrvatica uz snimku.

“Pogled iz dnevnog boravka”, napisala je druga čitateljica uz fotografiju na kojoj se u daljini vidi erupcija.

Podsjetimo, vlasti na Islandu zabranile su dronove oko grada Grindavika nakon vulkanske erupcije. Erupcija se dogodila oko četiri kilometra od Grindavika, rekao je Islandski meteorološki ured.Opasnost od visokih valova

Zabrinuti Hrvati su putem društvenih mreža postavljali pitanja onima koji su se javili s Islanda, iskazujući brigu za njihovu sigurnost te im savjetujući da se udalje od područja erupcije.

“Za sad je pod kontrolom. Malo nas potresi tresu. Nije baš ugodno i zaista je teško leći spavati”, napisala je jedna čitateljica s Islanda.

Turisti i lokalno stanovništvo upozoreni su na opasnost od visokih i opasnih valova na plaži Reynisfjara na Islandu u sljedećih nekoliko dana, rekle su vlasti u upozorenju objavljenom na vladinoj web stranici Safe Travel.

The volcano just erupted in Iceland pic.twitter.com/NtdpZXHPRv

— . (@l0rdstanley) December 18, 2023