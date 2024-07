Hrvati komentiraju što se krije iza atentata na Trumpa: ‘Sve je namješteno i odglumljeno’

Tijekom predizbornog skupa u Pennsylvaniji, na bivšeg američkog predsjednika i trenutno predsjedničkog kandidata Donalda Trumpa pokušan je atentat. Pet minuta nakon što je započeo govor začuli su se pucnjevi, nakon čega se Trump uhvatio za glavu i legao na tlo.

Tajne službe, ubrzo su ubile napadača. Riječ je o 20-godišnjem Thomasu Matthewu Crooku, registriranom glasaču Republikanske stranke, koji je, kako pišu američki mediji, sitnim donacijama pomagao – Demokrate. Trumpu je ozlijeđeno uho. U razmjeni vatre poginuo je još jedan gledatelj, a dvoje se nalaze u bolnici u teškom stanju.

Svijet je konsterniran ovim činom. Reagirali su demokratski protukandidat i sadašnji predsjednik Joe Biden, papa Franjo, premijer Andrej Plenković, viđeniji europski desničari i njegova suprga Melania Trump. Jasno, ovo je tema dana u cijelom svijetu, pa ne čudi da su se u raspravu upustili i domaći politički analitičari, ali i građani.

‘Poguranac’ prema pobjedi?

Potonji su se na Redditu upustili u ozbiljnu raspravu. “Trump je napucan. Koja su vaša mišljenja o ovom događaju”, glasilo je pitanje na Redditu koje je skupilo velik broj gotovo pa istoznačnih odgovora. Naime, mnogi su uvjereni kako će Trump nakon svega dobiti na popularnosti i izaći kao pobjednik izbora koji će se održati početkom studenog.

“Niš’ posebno, ovo mu samo može pomoći da pobijedi”; “Bojim se da to ne postane ono što će prevagnuti pa da bude izabran, jer on je sad jadna žrtva”; “Povećali su mu prednost”; “Mislim da mu je ovo osvojilo izbore”; “Sad će biti mučenik i na tome dobiti poene”, samo su neki od komentara koji idu u tom smjeru.

Doduše, stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila, kaže da ne vjeruje u takav scenarij. “Mislim da nema nikakve riječi o nekom fingiranju. Gotovo je nemoguće da netko s te udaljenosti puca i rani Trumpa da bi on ispao žrtva i dobio nekoliko postotaka gore. Prije svega, osoba čak i kada samo stoji i priča artikulira s rukama, tu već vjetar može igrati ulogu”, rekao je.

Potencijalni scenariji

Ipak, bilo je onih koji su ovakvu tezu nešto sustavnije argumentirali. Štoviše, išli su toliko daleko pa razrađivali potencijalne scenarije nakon ovog napada. U svakom slučaju, kako je primijetio netko, američki izbori više utječu na Hrvatsku, nego domaći.

“Što ako, ovo je učinjeno namjerno da ga se ozlijedi, ali ne i ubije da mu prikupi više bodova ili što ako je to učinjeno da bi sad postojao razlog ubiti Bidena i okriviti za to Trumpove pristaše, što je jedini način da Demokrati pobijede. Odrastao sam u Americi, imam 20 godina i ne vjerujem ničemu isprve. Nikada ne biste trebali vjerovati nikome na internetu i onome što oni kažu, poput mene, ali nemojte misliti da je američka politika crno-bijela. Puno je korupcije”, javio se čak i jedan Amerikanac na dobrom hrvatskom jeziku.









Uslijedili su slični komentari našeg pučanstva. “Grozno je što su nevini ljudi stradali, nažalost. Jedino to bi trebalo biti bitno, a ne kako je Trump. Postoje tri opcije. Prvo, stvarno je pokušaj atentata nekog poremećenog lika koji djeluje samostalno (10 posto šanse da je ovo). Drugo, Trump je sam narihtao ovo da ga netko okine u uho, razlozi su očiti (tri posto šanse da je ovo). Treće, FBI i Demokrati naručili atentat pa da kasnije mogu koknuti i Bidena i pravdati se da je odmazda za Trumpa od Trumpovih pristaša ili neka slična priča da se makne Biden (86 posto šanse da je ovo). Jedan posto šanse da je nešto drugo”, komentirao je netko.

Amerika bi mogla gorjeti

No, gotovo svi su uvjereni da nakon ovoga Amerika neće mirovati. Nije zgorega spomenuti kako su Amerikanci najnaoružaniji narod na svijetu. U prosjeku na 100 građana dođe 120 komada oružja. Česta su i izvješća o masovnim pucnjavama, najčešće u obrazovnim ustanovama ili na ulicama, u kojima pogiba mnogo ljudi.

“Mislim da ovo definitivno nije posljednji put da će netko pucati na Trumpa. Koliko god ima pristaša, toliko ima i oponenata, a kao ličnost koja toliko polarizira ljude, nije ništa neobično da postoje ljudi koji ga žele mrtvog. U masi će se naći sigurno još dovoljno ludih da ga pokušaju ubiti, pogotovo u državi gdje se jurišne puške tretiraju kao modni dodatak. Ubuduće očekujem ‘copy catove’, a tijekom kampanje očekujem jače i profesionalnije osiguranje. Ne smatram da je ovo neka teorija zavjere, jednostavno manjak kvalitetne prevencije”, ustvrdio je jedan komentator.

Drugi su bili sličnog stava, ali manje rječiti: “Moje mišljenje je da je Amerika u totalnom ku*cu, i to ne od jučer. E da, i mišljenja sam da je urnebesno zabavno gledati ‘meltdown’ na Redditu”; “Pa da mu metak nije ogrebao uho nego čelo mislim da bi USA danas gorila”; “Da je pucao neki plaćen profesionalac mislim da ne bi Trump bio samo lakše ozlijeđen”, glasili su ostali komentari.

Velika namještaljka?

Dio ljudi je mišljenja da je atentator htio dobiti svojih pet minuta slave, pod uvjetom da je zaista ubio Trumpa. No, i dalje ponavljaju da sad sva slava ide bivšem, a možda i budućem američkom predsjedniku. Bilo je i onih koji smatraju da je sve zapravo igrokaz.

“Moje mišljenje je da je to sve namješteno i odglumljeno. Jednostavno previše toga ukazuje na to, od činjenice da su ljudi upozoravali da je napadač u blizini, slali slike i video što je, naravno, bilo ignorirano od služba zaštite, pa do toga da je snajperist doslovno gledao u napadača i nije reagirao na vrijeme. Kao bonus vidi se i sama reakcija Trumpa i zaštitara koji su bili u blizini. Zanimljiva je i krv koja je bila samo na licu, a niti kapljica na njegovoj odjeći. Sve je izgledalo kao neka loša komedija.

Ovo nije niti prvi put, a niti posljednji da se ‘false flag’ operacija koristi u predizborne svrhe. Nemojte zaboraviti da je njegov najbolji kompa Putin na taj način i došao na vlast. Naredio je bombardiranje nebodera u Groznome kako bi se pokazao kao pravi i moćni lider, te mu je nakon te operacije jako skočio rejting i dobio izbore. Nakon pokušaja atentata na Ronalda Reagana, cijeli SAD je glasao baš za njega. Sve je ovo dio samo predizborne kampanje”, zaključio je netko

