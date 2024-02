Hrvati izgubili svoje najveće blago, odu milijarde: ‘Počinjen je smrtni grijeh’

Autor: I.G.

Hrvatska je počinila smrtni grijeh prema hrvatskom iseljeništvu, a Europskoj uniji dala je 16 milijarda eura u ljudstvu I u novoj emisiji Press kluba Tihomira Dujmovića o aktualnim političkim temama raspravljali su prof. dr. Andrija Hebrang, Ivica Marijačić i Ivica Šola.

“Do koje razine može otići stari komunistički prijezir prema hrvatskim iseljenicima na koje se ovdje uvijek gledalo kao na ultraradikalne desničare?“, upitao je na početku emisije Tihomir Dujmović i tako otvorio prvu temu. Dodao je da i nakon trideset godina samostalne hrvatske države tim ljudima nije osigurano čak ni dopisno glasovanje dok je s druge strane Srbima osigurano da državnim novcem mogu izdavati knjige o „Krajini“.

Dujmović je ukazao na činjenicu da hrvatski iseljenici svojim novcem koji šalju u domovinu svojim obiteljima nadmašuju cjelokupnu našu zaradu od turizma, ali svotu koja Hrvatska dobiva iz europskih fondova. Riječ je o političkim Hrvatima koji ovdje nikada nisu bili poželjni, ali su njihovi novci, bilo za ratovanje bilo za mirovanje, uvijek dobrodošli. Za prvih devet mjeseci prošle godine iseljenici su poslali u domovinu 4 milijarde i 200 milijuna eura.

‘Posebno hrvatsko bogatstvo’

“Taj potencijal koji mi imamo posebno je hrvatsko bogatstvo. To pokazuje veličina doznaka koje se godišnje šalju u financijski sustav države. Čak i recentna emigracija šalje doznake svojima. To je više nego što su sve strane investicije u Hrvatskoj. Kad imate takav potencijal i takvo bogatstvo to bi trebalo biti temelj svih razvojnih programa. Treba razviti poticajni model ulaganja hrvatskog iseljeništva u Hrvatsku što će omogućiti i povratak“, istaknuo je u uvodnoj izjavi dr. sc. Stjepan Šterc.

Uspoređujući doznake hrvatskog iseljeništva i sredstava iz EU fondova, Hebrang se osvrnuo na ekonomski odnos Hrvatske i Europske unije koja, prema njegovoj ocjeni, nije stvorena radi malih, nego radi velikih zemalja.

“Ovo što je rekao premijer Andrej Plenković da smo dobili 2 milijarde od EU u deset godina, to je potpuno nevažno jer postoje dvije strane medalje. Mi dajemo Europskoj uniji novac, no to je tek 1 posto onoga što Unija nama uzima. Mi dajemo EU članarinu koja se sastoji od 5 elemenata. Sama članarina je dio koji se obračunava od bruto nacionalnog dohotka. U početku smo davali 1 posto godišnje, sad idemo prema 2 posto. Osim toga, EU nam oduzima 80 posto od svih carina uvoza izvan Europske unije. Uzima se dio od PDV-a, ali i od kazni za trgovačke prekršaje. Posljednje, EU je uvela postotak koji plaćamo na nerecikliranu plastiku. Ove godine dat ćemo 662 milijuna eura članarine EU. Usporedbe radi, Pelješki most košta pola naše jedne godišnje članarine“, rekao je Hebrang.









‘Enormna prikrivena davanja za EU’

Istaknuo je da postoje enormna prikrivena davanja Hrvatske Europskoj uniji. „Europskoj uniji dajemo ogroman ljudski kapital. Otišlo je pola milijuna ljudi. Svaki od tih ljudi je završio neki zanat, tečaj, fakultet ili školu. To je najveća vrijednost koju jedna država ima. Jedna visoka stručna sprema košta oko 15 tisuća eura godišnje“, ukazao je Hebrang i dodao da mi uopće nismo napravili plan demografske obnove, a kamoli zaustavljanja odljeva mozgova iz Hrvatske.

Marijačić je naglasio da je hrvatsko iseljeništvo kategorija prema kojoj je službena Hrvatska počinila smrtni grijeh 2011. kad joj je dala jednaka politička prava kao i srpskoj nacionalnoj manjini u Hrvatskom saboru. „Nikada se kasnije taj odnos između službene hrvatske politike i dijaspore nije promijenio. Hrvatska emigracija se nakon toga povukla. Ona živi u svom patriotizmu koji njeguje, posjećuje Hrvatsku, šalje novac svojoj rodbini, troši kad dođe ovdje, ali zamrznut je i vrlo hladan odnos prema vladajućoj hrvatskoj politici“, istaknuo je Marijačić.

Marijačić je dodao da su doznake dijaspore Hrvatskoj od 1990. do 2010. bile veće od 100 milijarda eura, ali da je za njega pomalo i uvredljivo dijasporu percipirati samo kroz novac jer je to dio hrvatskog bića. „Oni su dio nas i mi smo dio njih, i mislim da to treba doživljavati kao jedinstven narod bez obzira gdje oni živjeli. Ne samo materijalne i demografske, nego i sve druge koristi koje imamo od njih su nenagrađene i nezasluženo podcijenjene. Kad bi ova država posvetila samo 10 posto energije koju posvećuje srpskoj nacionalnoj manjini, posebice agresorskom dijelu, hrvatskoj dijaspori, bio bi taj odnos pravedniji“.









‘Ljevičarski argument’

Šola je podsjetio da je ljevičarski argument uvijek bio taj da ne može u Hrvatskoj glasovati onaj tko ne plaća porez, ali da sada vidimo brojke. Dodao je da je Hrvatska Europskoj uniji dala 16 milijarda eura u ljudstvu. Ukazao je i na još jedan oblik uvoza. „Mi stalno govorimo o uvozu hrane, uvozu kojekakvog smeća. Nitko ne govori o ideološkoj kolonizaciji Europske unije koja je duši hrvatskog naroda, intelektualnoj tradiciji i njezinoj moralno-religijskoj tradiciji strana“.

Sugovornici su u emisiji komentirali i slučaj pjevačice Severine i odluke Vrhovnog suda o vraćanju djeteta srpskom poduzetniku Milanu Popoviću. Marijačić je istaknuo da se ne želi svrstavati ni na čiju stranu, ali da je ova priča poprimila elemente manipulacije i politikantske razmjere, gdje se ovaj slučaj koristi kako bi se napalo i hrvatsku državu. „To je slučaj koji dolazi iz jednog estradno-podzemnog svijeta, u kojemu se miješaju promiskuitet, ovisnost i kriminal“. Svi su se sugovornici složili da je jedini nevin u cijeloj priči samo dječak. Šola je istaknuo da se u ovome slučaju izbrisala granica između stvarnosti i fikcije. Ovu se priču nastoji iskoristiti za političke svrhe. Severini su u njezinu bezakonju dali potporu ne samo neki novinari i književnici, nego i političari.

Treća tema u emisiji bila je papina odluka o blagoslovu istospolnih parova, tj. deklaracija Fiducia supplicans. „Ovo što radi papa Franjo ima vrlo malo veze s razumom. On ima animozitet prema Ivanu Pavlu II. i Benediktu XVI. te njihovu konceptu Crkve. Ovo treba čitati u kontekstu osvete jer su ova dva pape srezala negativne aspekte teologije oslobođenja koja je zapravo marksizam. Ovaj papa ima totalitarni um i jako je osvetoljubiv. Za prefekta Kongregacije za nauk vjere doveo je skandaloznog čovjeka“, istaknuo je Šola.