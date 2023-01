HRVATI I SRBI PREGOVARAJU IZA KULISA? Na pomolu povijesna prekretnica: Plenkovićevi i Vučićevi ljudi vode ključne razgovore za budućnost regije

Autor: Dnevno.hr/E.P.

U zavjetrini globalnih previranja i domaćih političkih afera, u Subotici je održan sastanak koji će usmjeriti daljnje odnose između Hrvatske i susjedne Srbije.

Ono što je započelo na prijemu Srpskog narodnog vijeća na pravoslavni Badnjak, 6. siječnja u Zagrebu, nastavljeno je 28. siječnja na manifestaciji Veliko prelo u Subotici.

Naime, ponovno su se sastale visoke delegacije Hrvatske i Srbije, a kako se tvrdi, s ciljem dodatnog otopljavanja odnosa između dviju država.

Uz ministre vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana i Ivice Dačića, u Suboticu su došli i drugi ministri, zastupnici i poslanici te predstavnici dviju manjinskih zajednica Hrvata u Srbiji i Srba u Hrvatskoj koji predstavljaju most suradnje u odnosima dviju država.





Odnosi zategnuti do kraja

Pisali smo o pokušaju poboljšanja srpsko-hrvatskih odnosa koji bi trebali biti okosnica za daljnju stabilnost u prostoru kojeg se nepopularno naziva regijom, a prilog tomu ide i susret dvojice čelnika na svjetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Sastanak između Plenkovića i Vučića može se opisati kao svojevrsni presedan s obzirom na okolnosti koje su mu prethodile. Zagrebački i beogradski političari već duže vremena vode ozbiljan verbalni rat, Andrej Plenković s Aleksandrom Vučićem uopće ne komunicira, a oni koji su upućeni u njihove odnose govore kako je do ovog susreta odnos između Zagreba i Beograda bio složeniji i na nižoj razini nego u bilo koje doba nakon ratnih devedesetih.

To se u vladajućim redovima pripisuje kao Plenkovićeva tvrdoglavost i ustrajnost jer se on s Vučićem razišao još kad ga je bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović pozvala u Hrvatsku. Tada su iz Ureda premijera i Predsjednice zatražili saznanja o nestalima iz Domovinskog rata koje i dan danas Srbija ne daje i odugovlači s procesima.

Dalje je situacija samo sve više eskalirala i iz Beograda su na mjesečnoj bazi dolazile neprijateljske poruke i podbadanja. I nakon toga svega, susreti u Zagrebu pa zatim u Subotici trebali bi biti začetak relaksacije odnosa koje i jedna i druga strana mora kad-tad prihvatiti zbog pritisaka iz SAD-a i Europe.

Tijekom događanja u Subotici u sjedištu Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) tako su o nastavku suradnje razgovarali su Milorad Pupovac i Dragana Jeckov ispred SDSS-a i delegacija DSHV- a, predvođena Tomislavom Žigmanovim. Uslijedio je i sastanak u Uredu Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, sjedištu hrvatske nacionalne manjine u toj zemlji, gdje su Milorad Pupovac i Jasna Vojnić, predsjednica HNV-a,” podsjetili na nužnost implementacije Sporazuma o suradnji Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji, što ujedno predstavlja i mapiranje rute puta buduće suradnje dvaju naroda i dviju država.”

Izražavajući zadovoljstvo što je u Subotici, Milorad Pupovac rekao je da su mnogi mislili da će pokušaj otopljavanja odnosa dviju država stati nakon Božićnog prijema SNV-a.









Ključni akteri

“Da ne bude tako, već tada smo se dogovorili da ćemo se opet sastati u Subotici na današnji dan, a u međuvremenu je bilo i drugih susreta pa i na najvišoj razini, između Plenkovića i Vučića, a bit će ih još. Predstavnici manjinskih zajednica – Srba iz Hrvatske i Hrvata iz Srbije – dogovorili su da će idućih mjesec dana biti održani bilateralni susreti u Hrvatskoj na kojima ćemo razmijeniti zajednička iskustva i formulirati pitanja koja možemo sami razriješiti ili ih delegirati vladama zemalja da one to učine.

Nastavljamo razgovarati i uvjeren sam da će skeptici koji su očekivali zastoje biti razuvjereni. To je naš zajednički interes. I ova puna dvorana i veliki odaziv hrvatskog naroda na Prelo u Subotici svjedoče da su i oni osjetili da imaju više prostora i da se stvara atmosfera u društvu da slobodno uživaju u svojoj tradiciji na zajedničko zadovoljstvo”, rekao je Pupovac.

Prvi čovjek DSHV-a i ministar u srpskoj Vladi, Tomislav Žigmanov, izrazio je zadovoljstvo što je Subotica opet domaćin visokim delegacijama te izjavio da se raduje bogatim i plodnim odnosima sa srpskom zajednicom u Hrvatskoj, s kojima su zajednički posvećeni stvaranju komunikacije između dviju država.









Ministri Grlić Radman i Dačić istaknuli su pak da dvije strane imaju različite poglede na prošlost, ali su poručili da će resorna ministarstva narednih mjeseci pripremiti platformu za njihov bilateralni sastanak.

A što se krije iza zavjese i radi li se zaista o promjeni politike između Srbije i Hrvatske te je li na vidiku poboljšanje odnosa, upitali smo geopolitičkog analitičara Denisa Avdagića.

“Prije svega, ako se želi surađivati sa Srbijom onda je to moguće jedino s njihovom Vladom i predsjednikom države. Mogu vam se sviđati ili ne oni koji vode Srbiju, ali oni nemaju alternativu. Odnose možete održavati na tehničkoj, nužnoj razini za funkcioniranje između susjedskih zemalja ili pokušati riješiti probleme. Tomu prepreka nije Hrvatska i zato pristajanje na razgovore nije gesta Srbije nego Hrvatske. Naravno, ostaje pitanje želje stvarnog rješavanja pregršta vrlo teških problema, koji nisu samo granični, nego je tu pitanje, primjerice, vrlo bolno, za brojne hrvatske građane, ono nestalih. Hrvatska kao EU i NATO članica u odnosu prema Srbiji ima i dodanu odgovornost, utjecanja na stabilnost ukupnog susjedstva, pa osim bilateralnih problema tu su i oni vezani uz druge susjedne zemlje, na koje, evidentno je svima, Srbija ima utjecaj”, smatra Avdagić.

Klasa pesimist

“Očigledno, srbijanska strana ima određeni poticaj za stabilizaciju odnosa, no s hrvatske strane se pristupa opreznije. Ostaje doista pitanje dokazivanja djelima kako ovo nije još jedan igrokaz koji će na kraju završiti neslavno. Bilo bi za sve dobro, i pohvalno za Srbiju, i Vučića prije svega, kada bi istinski pokazao volju za rješavanjem otvorenih pitanja u odnosu prema Hrvatskoj. Susjede ne birate, s njima živite, ne birate ni njihove predstavnike… Vrijeme prolazi, i ako ni zbog čega drugog, upravo zbog izgubljenog vremena dobro je pokušati stvarati ozračje suradnje i pomake u odnosima. Za to su, naravno, potrebna i djela sa strane Srbije. Ako uzmemo u obzir kako je Žigmanov u Vladi Srbije te da je to otvaranje vrata za dijalog, onda možemo i prihvatiti početak tog dijaloga kao stvarnu želju. No, možemo se sjetiti i kako je imenovanje premijerke Brnabić izgledalo jednako tako, što je na kraju srušeno vrlo neslavno.

Hrvatska ako postupa obzirno i oprezno nema što za izgubiti. Pratimo tijek ovog dijaloga, koje se možemo reći vrlo emotivno odražava na građane. Nisam pretjerani optimist radi povijesti takvih odnosa. No, sad gledamo prvi put rukovođenje od strane Plenkovića, koji nije sklon gubljenju kredibiliteta u takvim odnosima. Vrlo zanimljivo, a pratit će se i puno šire od stručne i opće publike u dvije zemlje”, zaključuje analitičar Denis Avdagić.