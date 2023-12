Hrvati bi mogli osjetiti gadne posljedice bitke za vlast na drugom kraju svijeta

Autor: Jasmin Krpan/7dnevno

Koji Terry Gou, glumac? Pjevač iz korejskog boy-benda, pitao bi se i najuporniji potrošač domaćih medija. Čak i ako je vlasnik iPhonea, teško da bi mu ime Terry Gou išta značilo. Da je kojim slučajem TV dnevnik objavio kako se Terry Gou povukao iz siječanjske utrke za predsjednika Tajvana, teško da bi to povezao s mobitelom u svom džepu.

A stvar je jednostavna. Terry Gou jako je bogat čovjek koji je imovinu od gotovo dvije milijarde dolara stekao vlastitim radom. Osnivač tajvanske tvrtke Foxconn koja sklapa, uza sve ostale elektroničke uređaje, i milijune Apple mobitela u svojim tvornicama u Kini. Njegove političke ambicije, što nije teško pogoditi, temeljile su se na želji da sačuva svoju tajvansku kompaniju koju je osnovao 1974. te je doveo do toga da samo u kineskim tvornicama zapošljava 1,2 milijuna radnika.

I usput pridonosi tajvanskoj ekonomiji s više od 200 milijardi dolara prihoda godišnje. Kad bi neko nepovratno političko zbivanje zaustavilo rad u tim kineskim tvornicama, svjetsko tržište mobilnih telefona doživjelo bi gadan potres. Posebno američka tvrtka Apple s obzirom na to da drži, podatak iz studenoga, trećinu svjetskog tržišta mobilnih telefona. Najkompaniji na svijetu mobilni telefoni ključni su proizvod.

Puno zajedničkog

Terry Gou, tajvanski predsjednički izbori u siječnju i iPhone mobiteli naizgled imaju malo toga zajedničkog, no itekako imaju. O političkoj opciji koja će doći na vlast na Tajvanu u siječnju ovisi hoće li se uspješno nastaviti ekonomska simbioza tajvanske tvrtke Foxconn, Kine, Applea ili će sve otići k vragu.

Kao što je uz pomoć sabotaže plinovoda Sjeverni tok 1 i 2 ekonomska povezanost njemačke industrije i jeftine ruske energije otišla u prošlost. Do jučer ekonomski ključna zemlja Europske unije polako, ali sigurno gospodarski tone. Bez ekonomski jake Njemačke nema ni jake Europske unije.

Tajvan, za razliku od Njemačke, jest zemljopisno daleko od Hrvatske, ali gospodarski ne da je blizu, nego je pod nosom, pa je i Hrvatska itekako ovisno o Tajvanu i njegovu političkom zdravlju. Kako? Odgovor je jednostavan. Malo što u svakodnevnom okruženju nema u sebi čip. Od mobitela, televizora, automobila pa do perilica posuđa. Bez čipova slobodno se možemo vratiti vremenu petrolejki i konobara koji turistima na Jadranu rukom ispisuju račune na listovima iz blokova.

Najmanje zlo

Općeprihvaćeni narativ na zapadu jest kako je Tajvan gotovo demokratski raj, a NR Kina crni mrak komunizma. Istina, izraz “komunizam” postao je politički anakronizam pa ga često mijenja fraza “autoritarni mrak”. Stvarnost je ipak drugačija. Niti je Tajvan raj niti je NR Kina mrak. Još da to netko objasni njemačkoj ministrici vanjskih poslova Annaleni Baerbock. Kad ta zbunjena pripadnica stranke Zelenih otputuje u Kinu, njemački gospodarstvenici mogu uzeti olovku u ruku i računati koliku je štetu nanijela njemačkoj ekonomiji.









Tajvan je izrazito mlada demokracija, mlađa od hrvatske. Prvi ozbiljni demokratski izbori na Tajvanu održani su 1996., kad je Hrvatska već imala skromno, ali ipak nekakvo iskustvo s demokracijom. Ono što se u posljednje dvije godine povremeno pojavi u medijima na temu Tajvana uvijek je hoće li “mračna” Kina napasti “demokratski” Tajvan kako bi ga vratila pod okrilje matice zemlje.









I hoće li SAD ući u rat s Kinom kako bi spriječio to pripajanje. Zadnji takav događaj kad se medijski zakuhalo oko Tajvana bio je odlazak 80-godišnje američke političarke Nancy Pelosi 2022. na Tajvan. Situacija je bila, kako se to kaže na televizijama, dramatična. Pa je CNN imao izravan prijenos “dramatičnog” slijetanja njezina aviona na aerodrom u Taipeiju kao da je riječ o slijetanju na Mjesec uz dodatak neprijateljskih izvanzemaljaca.

Dogodilo se sljedeće

Na zapadne izvore prikopčani su i domaći mediji te je logično nekoliko dana tajvanski izlet Nancy Pelosi dominirao naslovnicama. Nakon što se ništa spektakularno nije dogodilo i gđa Pelosi se vratila u domovinu, Tajvan je opet ispario iz medija. Kako to obično biva, kinesku stranu malo tko je pitao za mišljenje. A stvar je ozbiljna. Jednako kao što je malo tko ozbiljno shvatio Vladimira Putina kada je na međunarodnim forumima govorio kako je za Rusiju neprihvatljivo da Ukrajina uđe u NATO i taj vojni blok dođe na 2295 kilometara dugačku ukrajinsko-rusku granicu.

Umjesto ozbiljnih političkih razgovora o tome, dogodilo se sljedeće: Ukrajina je u ožujku 2018. priznata kao kandidatkinja za članstvo u NATO-u. U rujnu iste godine ukrajinski parlament usvojio je amandman na ustav, čime je članstvo u NATO-u postalo glavni cilj ukrajinske vanjske politike. Rezultat te politike vidimo. Nedavno preminuli Henry Kissinger napisao je godinama prije ruske invazije kako je politika demoniziranja Putina zapravo znak pomanjkanja politike prema Rusiji.

Kad već spominjemo Kissingera, treba reći kako trenutna američka administracija uspješno potire rezultate njegove politike prema Kini. A da je ta politika bila najmanje zlo od svih mogućih zala, više je nego evidentno. Zahvaljujući toj politici Margaret Thatcher vratila je Kini Hong Kong bez kapi prolivene krvi. Hong Kong kao tada jedan od najznačajnijih financijskih centara Azije to je i danas. Nije se pretvorio u ekonomsku ruševinu kako su to prognozirali protivnici povratka Hong Konga matici zemlji.

Politički faktor

Kineska deklarirana politika, kad je riječ o Tajvanu, jasna je. Proglašenje nezavisnosti Tajvana Kini nije prihvatljivo. Jednako kao što Rusiji nije prihvatljiva prisutnost NATO-ovih snaga na golemoj ukrajinsko-ruskoj granici pa imamo rat koji imamo. Jednako kao što sovjetske rakete na Kubi, 660 kilometara od Floride, 60-ih godina nisu bile prihvatljive Sjedinjenim Državama te su bile spremne na nuklearni sukob zbog toga.

Kissinger je napisao kako je veliki problem američke vanjske politike to što Sjedinjene Države nemaju povijesti poput Europe ili Kine pa o povijesti nikada ne vode računa kad kreiraju vanjsku politiku. Promatra li se kako američki neokonzervativci trenutno raspiruju situaciju oko Tajvana zaista izgleda da povijest uopće ne doživljavaju kao politički čimbenik.

Izbori na Tajvanu svode se na dvije političke opcije. Jedna, koju podržava ratobrona struja američke politike poput senatora Lindsaya Grahama, Pelosi i sličnih, kao cilj ima proglašenje pune nezavisnosti Tajvana. Pretpostavka te politike jest da će se SAD, Velika Britanija i Japan izravno uključiti u rat i tako spriječiti povratak Tajvana pod kinesko okrilje. Optimizam te strategije temelji se na tome da zbog spremnosti zapadnih zemalja da uđu u rat s Kinom nakon proglašenja tajvanske nezavisnosti Kina neće reagirati.

Misao vodilja

Ista pretpostavka bila je misao vodilja kad je od američkih jastrebova instalirana ukrajinska vlast predsjednika Porošenka unijela ustavni amandman o pridruživanju NATO savezu: Rusija neće reagirati. Procjena je bila pogrešna. Kineska politika jasno je i glasno rekla – proglašenje nezavisnosti Tajvana nije prihvatljivo i spriječit će se vojnim putem bude li potrebno. Tajvanska nezavisnost politički je cilj Demokratske progresivne stranke trenutne predsjednice Tajvana Tsai Ing-wen.

Druga opcija u programu nema proglašenje nezavisnosti te se zauzima za blisku suradnju s maticom i mirno rješenje utemeljeno na kineskoj politici. U budućnosti, to bi vjerojatno dovelo i do mirnog ujedinjenja i političke autonomije Tajvana unutar Kine. Nešto slično statusu Hong Konga.

Tu opciju zastupa politička stranka Kuomintang. Zanimljivo je da je to stranka Chianga Kai-sheka, utemeljitelja današnjeg Tajvana. Još je zanimljivije kako se za njegova života, a bio je doživotni predsjednik Tajvana kao i Mao NR Kine, za ideje o nezavisnosti Tajvana išlo u zatvor. Tek nakon njegove smrti zaživjele su ideje o nezavisnosti.

Dokaz moći

Treća politička opcija je Narodna stranka Tajvana. Riječ je o najmlađoj političkoj opciji u tajvanskoj političkoj areni. Odnos prema matici zemlji i nezavisnosti Tajvana bio je nepoznat sve dok njezin vođa Ko Wen-je svojedobno nije izjavio kako su obje strane tajvanskog tjesnaca jedna obitelj. Kako je to poznato stajalište kineskog predsjednika Xija Jinpinga, lider treće stranke sad se distancira od te izjave. To je logično u predizborno vrijeme ako misli uzeti glasove stranci pobornika nezavisnosti.

SAD na papiru podržava politiku Kine koja je rezultat Kissingerove ping-pong diplomacije iz 1971. Kao rezultat te diplomacije između Washingtona i Pekinga, Kina je umjesto Tajvana ušla u UN i Vijeće sigurnosti kao jedini predstavnik Kine. Danas je gotovo zaboravljeno kako je dotad Tajvan, tj. Republika Kina diktatora Chianga Khai-sheka, bio stalna članica Vijeća sigurnosti UN-a. Bidenova administracija verbalno priznaje politiku Kine, ali sustavno naoružava Tajvan, što Kina ne doživljava kao oblik priznavanja svoje politike.

Je li to dokaz moći američkog kartela industrije oružja, saznat će jednog dana povjesničari kada u javnost izađu klasificirani dokumenti. Isto tako, trenutno nije poznato koliko se američka administracija uključila putem CIA-e u tajvanske izbore kako bi pobijedila stranka koja zastupa njezine interese. Dokumenti iz doba vladavine Chiang Khai-sheka s kojih je skinuta oznaka tajnosti pokazuju kako je godinama CIA bitno djelovala na politiku Tajvana.

Kardinalne greške

No, kao što je Henry Kissinger rekao nakon pobjede lijeve koalicije Salvadorea Allendea 1970., nećemo dopustiti Čileancima da sami biraju suprotno našim interesima pa je CIA uspješno organizirala vojni udar u Čileu. Demokratski izabrana vlast je srušena, predsjednik Allende ubijen, a deseci tisuća Čileanaca su “nestali”. Ožiljci toga osjete se u Čileu i do danas.

Kad američki političari govore kako žele po svaku cijenu održati demokraciju na Tajvanu, treba zaista biti kratkog pamćenja kako bi se povjerovalo da je riječ samo o demokraciji. Dovoljno je sjetiti se brojnih diktatora koje je SAD podržavao, od zairskog krvnika Mobutua do patoloških pojava poput nikaragvanskog Anastasija Somoze. Američka industrija naoružanja i njezini interesi, pak, uvjerljiva su priča.

Svaki rat njoj znači zaradu. Nakon Afganistana, posljednje avanture u kojoj su ginuli američki vojnici, rat u Ukrajini iskristalizirao je novi oblik profita američkog vojnog kartela a da pritom američki vojnici ne ginu. Ponekom američkom političaru, poput bivšeg predsjedničkog kandidata, senatora Mitta Romneya, jezik je brži od pameti pa to i javno izjave. Pobijedi li u siječnju na Tajvanu trenutno vladajuća opcija koja se zalaže za nezavisnost i ubrzano kupuje američko oružje, što Kina ne gleda blagonaklono, situacija će biti zanimljiva.

‘”Zelenski koji ne razumije realnost’

Hoće li time Tajvan dobiti svog “Zelenskog” koji ne razumije realnost, odnosno ne razumije da američki vojnici neće pogibati u nekom novom Afganistanu? Lekcija koju Ukrajina skupo plaća. Kineska strana šalje Tajvanu i SAD-u jasnu poruku o tome što misli o tajvanskoj nezavisnosti uz ostalo i vojnim vježbama oko Tajvana. Razlika između Kissingera i današnjih američkih političara svodi se na to što je Kissinger dobro znao kako CIA može srušiti vlast u Kongu ili Čileu, ali ne u Rusiji ili Kini, dok Biden i njegovi savjetnici tu baš nisu kod kuće.

Utjeha u tajvanskoj priči je kako će se, sve dok SAD potpuno ne preseli industriju čipova iz Tajvana u Ameriku, što ubrzano rade, vjerojatno potruditi da ne prijeđu granicu u provociranju Kine. Bez tih čipova nagrabusili bi svi na svih pet kontinenata. Pitanje svih pitanja jest može li ipak doći do kardinalne pogreške da novi tajvanski predsjednik nezavisnost ubaci u ustav kao što je to učinio Porošenko kad je poslušao američke savjetnike i ubacio članstvo u NATO-u u ukrajinski ustav.

Taj potez ratom plaćaju Ukrajina i Rusija, a gospodarskom krizom Europska unija. Identičan tajvanski potez platio bi cijeli svijet. Kad kineski predsjednik Xi Jinping kaže kako će Kina biti cjelovita, misli to ozbiljno. Kissinger je to razumio. A razumio je to i Terry Gou s početka teksta. No netko ga je izgurao iz političke arene. Vrag bi ga znao tko.