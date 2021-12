HRVATE ČEKA VELIKA PRIVILEGIJA! Ovo je razlog zašto želimo Schengen: Stručnjak upozorio i na jedan minus!

Autor: N.K

U emisiji HTV-a Otvoreno govorilo se o tome koje će koristi Hrvatska imati od ulaska u Schengen. Gosti su bili stručnjak za sigurnost Gordan Akrap, Goran Bandov sa Sveučilišta u Zagrebu, Zoran Ničeno pomoćnih glavnog ravnatelja policije i načelnik uprave za granicu, Domagoj Hajduković, saborski zastupnik i Karlo Ressler, zastupnik u EU parlamentu.

Zastupnik u Europskom parlamentu iz redova HDZ-a Karlo Ressler kaže kako u Bruxellesu, ali i državama članicama, nema nikakve dvojbe u vezi migracija.

“Postoji svijest da je moguće zaštititi vanjsku granicu EU-a, tome je svjedočila Grčka na granici s Turskom, ali i Hrvatska. S modernizacijom policije, ulaganjem preko 200 milijuna eura u povećanje tehničkih spremnosti osigurali smo ono o čemu je govorio i francuski predsjednik Macron, a to je da smo sposobni štititi hrvatsku i europsku granicu. Još ne uživamo sve prednosti članstva u Schengenu, pa se to mora promijeniti. Na tome inzistiramo u EP i to će se pokušati ostvariti, uz snažnu svijest za potrebu snažnije suradnje u policijskim stvarima, ali i da je potrebno zaštititi vanjsku granicu i osigurati da se ne događa ono što se znalo događati ranije, da se slobodno prelazi u EU. Za Hrvatsku je ovo pitanje od velikog strateškog značenja, to je jedno od ključnih pitanja mandata i nas u EP-u, i na tome ćemo inzistirati. Parlament treba dati suglasnost u konzultacijama, a dosad je potvrdio spremnost Hrvatske da postane dio šengenskog prostora i pozdravio uspostavu neovisnog mehanizma nadzora granice”, rekao je Ressler.

“Amerikanci iznenađeni razinom tehnologije koju hrvatska ima”

Pomoćnik glavnog ravnatelja policije i načelnik uprave za granicu Zoran Ničeno kaže kako je za Hrvatsku iznimno važno da postane dio schengenskog prostora.

“Za Hrvatsku je, i ne samo iz tog razloga, iznimno važno u svim segmentima da što prije postane dio schengenskog prostora. Dio koji se odnosi na evaluacijski proces koji smo mi prošli, moram reći da je Hrvatska jedina europska članica koja je išla po ovom sadašnjem evaluacijskom mehanizmu, to je praktički devet različitih poglavlja, devet različitih komponenti, od kojih je jedna – upravljanje vanjskom granicom i koja je trajala najduže jer Hrvatska u tom segmentu nije bila adekvatno opremljena, a i broj graničnih policajaca nije bio dovoljan. Mi danas imamo izuzetno dobro tehnički opremljenu graničnu policiju, preko 200 milijuna eura je uloženo u fiksne i mobilne sustave, radare koji pokrivaju plavu granicu, i imamo tehnologiju koje mnoge europske zemlje nemaju. U nedavnim evaluacijama za ukidanje viza i sami su Amerikanci bili iznenađeni razinom tehnologije koju hrvatska ima i na plavoj i na zelenoj granici. Imamo preko 6500 graničnih policajaca i tehnički smo apsolutno spremni za preuzimanje schengenske granice”, rekao je Ničeno.

“Imamo jednu bolju situaciju”

Osvrnuo se i na trenutačnu situaciju na našim granicama.

“Ove godine je pad za oko 39% jer je ruta potpuno okrenuta kroz Srbiju prema Rumunjskoj i Mađarskoj i ulaskom u Austriju preko granice s Mađarskom, veliki je pad i ulaska u Bosnu i Hercegovinu, a i iza nas je pad od oko 40% ulazaka nelegalnih migranata u Sloveniju. Dakle, mi imamo jednu bolju situaciju, mi to pripisujemo jednim dijelom i mjerama koje radimo na granici, međutim rute su vrlo fleksibilne i pitanje je hoće li se to na proljeće možda ponovno vratiti tu”, ističe Ničeno.

Prave blagodati Schengena

“Schengen je bitan jer postajete punopravni član jedne obitelji i dobivate sva ona prava i dužnosti kao i drugi članovi. Strašno je bitno što će moći cirkulirati naši građani, ali i građani drugih članica, moći slobodno cirkulirati i robe i usluge. To na neki način Hrvatsku otvara puno širem spektru ljudi. To je posebno korisno za turizam. No prave blagodati Schengena su one gospodarske gdje će protok roba i usluga ići puno jednostavnije i brže. No ulazak u Schengen donosi i određene minuse. Mi imamo razvijene odnose s BiH, sada će ta granica morati biti značajno drugačija i tu će se za nas kao državu i društvo situacija zakomplicirati na granici”, poručio je Bandov dodavši da se na primjeru Velike Britanije nakon brexita dobro vidi što to znači.