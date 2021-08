HRVAT ZATUČEN GRANOM U NJEMAČKOJ! MAJKA DEVASTIRANA: ‘Ostavljen je kao pas na klupi da umre, nisam znala gdje da udarim glavom’

Autor: N.K

U njemačkom gradu Pforzheim, na klupici je pronađeno beživotno tijelo Mladena Kranjčeca (31) iz Ivanić Grada koji je proteklih pet godina u Njemačkoj zarađivao za kruh.

Tamošnji mediji pišu kako je Mladen navodno zaspao na blokovima u blizini rijeke Elz te da su tijekom noći do njega došle tri osobe koje su ga premlatile granom koju su otkinule s obližnjeg stabla. Među njima je bila i jedna žena.

“Imao je planove i snove, a ostavljen je kao pas na klupi da umre”, rekla je ogorčena majka ubijenog mladića za Jutarnji.hr. Motivi ubojstva nisu poznati s obzirom da je razbojništvo, odnosno pljačka isključena. Naime, uz njega su pronađeni svi dokumenti, novčanik, mobitel. Neki od njegovih prijatelja sumnjanju na poslove s opijatima.

“Gospođo, vaš sin Mladen je ubijen”

Mladenova majka Anica u potpunom je šoku. Rekla je kako joj je tog 27. kolovoza kada je zaprimila poziv njemačke policije mobitel ispao iz ruku.

“Kad je telefon zazvonio, osjetila sam neku nelagodu. Muškarac s druge strane, za kojeg se kasnije ispostavilo da je prevoditelj s njemačkog jezika za policiju, pitao me imam li koga u Njemačkoj. Rekla sam da imam sina. Zatim me pitao kako se sin zove, a kad sam rekla Mladen i da će mu rođendan biti 6. listopada, kada će navršiti 32 godine, čovjek me upitao imam li i sina Gorana. Odgovorila sam potvrdno. Nastao je muk, nakon čega je taj čovjek kazao: ‘Gospođo, vaš sin Mladen je ubijen’. Ispao mi je mobitel iz ruke, izletjela sam na dvorište, rastrčala se, nisam znala gdje da udarim glavom od užasa”, rekla je potresena Anica.