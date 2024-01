Hrvat u snijegu nogama iscrtao neugodnu poruku: ‘Ide u Irsku pa se oprašta od šefova’

U Hrvatskoj je konačno pao dugoiščekivani snijeg, a mnogi će ga sigurno iskoristiti za klasične zimske radosti koje mnogima nedostaju s obzirom na to da je snijeg u Hrvatskoj sve rjeđa i rjeđa pojava. Neki se sanjkaju, neki se grudaju, prave snjegovića, a neki na parkiralištima nogama iscrtavaju nezgodne poruke.

Upravo takvi prizori navodno stižu iz Zagreba na parkiralištu jednog trgovačkog lanca.

Kako se može vidjeti na snimci za koju se ne zna kada je točno nastala niti tko joj je autor, vidi se muškarac kako hoda po parkiralištu i hodajući ostavlja ogroman trag u obliku muškog spolovila.

Sve to su snimali ljudi iz susjedne zgrade gledajući u nevjerici što muškarac radi.

“Ide pajdo sutra u Irsku pa se pozdravlja sa šefovima”, glasio je jedan od komentara. Snimku je podijelila popularna Facebook stranica Crometeo.

Podsjetimo, rano jutros diljem Hrvatske počeo je padati snijeg. Ubrzano se gomilao na prometnicama zbog čega je došlo do brojnih zastoja i nesreća, a obala i kontinent u gorskom dijelu bili su odsječeni jedno od drugog jer nije bilo prohodnih prometnih pravaca.

Duboka ciklona nad sjeverozapadnom Europom utječe i na vrijeme u Hrvatskoj. S njom je povezana hladna fronta koja je u nekim dijelovima Europe donijela obilan snijeg. Na stražnjoj strani te spušta se hladan zrak, zbog čega su temperature danas i za više od 15 stupnjeva niže u odnosu na jučerašnje vrijednosti. Ciklonalni vrtlog snimio je satelit Sentinel 3.

