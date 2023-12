Hrvat šokirao odlukom da se vrati iz Danske: ‘Živio sam kao kralj, ali jedno je presudilo’

U moru priča Hrvata koji su otišli iz domovine i sreću potražili u inozemstvu, javio se jedan koji se iz uređene europske zemlje vraća u Hrvatsku.

U objavi na Redditu otkrio je da je u Danskoj bio tri i pol godine, studirao marketing i menadžment te uz faks radio za Wolt i profesionalno igrao poker.

Sada se odlučio vratiti u Hrvatsku. Za razliku od sličnih objava na ovoj društvenoj platformi, većinu ljudi zanimali su detalji života u Danskoj koje im je ovaj budući povratnik opisao do najsitnijh detalja.

Nakon faksa poslao preko 100 zahtjeva za posao: Evo zašto su ga odbijali

Naravno, prvo pitanje je bilo kako to da tamo nije želio pronaći posao.

“Igrao sam poker cijelo vrijeme uz faks, bio profitabilan igrač, ali nisam znao koliko mogu zarađivati ako igram 30-40 sati tjedno jer bi igrao samo desetak sati na tjedan. Kad sam završio faks poslao sam 100 zahtjeva za posao. Dobivao tri vrste odgovora. Prva vrsta je bila odbijanje bez navedenog specifičnog razloga. Druga vrsta je bila odbijanje, traže master (5 godina faksa). Treća vrsta je bila – ne primamo ljude koji ne znaju Danski. Imao sam jedan marketinški posao u struci. Plaća bila niska za danske standarde (150 danskih kruna po satu prije poreza, nakon poreza cca 110 kruna po satu). Danske krune i bivše kune imaju istu vrijednost. I šef je bio kreten. Tražio sam povišicu, on je odbio, ja otišao od tamo. U cijeloj ovoj priči sam ja radio Wolt uvijek, i dok sam bio na faksu i dok sam radio taj marketinški posao i kasnije kada sam igrao poker skoro full time. Wolt plaća je bila bolesna. Između 200 i 300 danskih kruna po satu prije poreza zavisno u koje doba dana radiš. Nakon poreza cca 150-230 po satu. Kad sam dao otkaz sam slao zahtjeve, radio Wolt po danu, a navečer bi igrao poker”, rekao je te dodao da je na kraju odlučio prestati tražiti posao u struci i više raditi Wolt, uštedjeti i vratiti se u Lijepu našu.

Nekima je upalo u oko da u tri i pol godine nije naučio danski, s obzirom na to da je to naveo kao jedan od razloga zašto su ga poslodavci odbijali.

Priznaje da je pogriješio u jednoj stvari

“Rekao sam si da ću ostati maksimalno pet ili šest godina i onda nisam htio trošiti vrijeme učeći jezik. Sada kada se na to osvrnem, mogu reći da sam glup jer Danska nudi besplatne tečajeve i jezik je lagan. Mlad i glup, mislio sam da sam popio svu pamet svijeta. I dalje sam mlad i glup, no ne bih ostao gore nikako”, iskreno odgovara.

Zašto se vraća u Hrvatsku: Nema do Lijepe naše

Zatim je otkrio zašto se na kraju vraća u Hrvatsku.

“Ja sam obiteljski tip, fale mi moji i sve vezano za Hrvatsku. Pare čovjek može napravit bilo gdje, samo treba biti odgovoran, štedljiv u početku, i uporan uvijek, to je bar moj stav. Nema do Lijepe naše, prije nego što sam otišao u Dansku sam znao da ću se vratiti brzo. E a sad, da sam dobio posao odmah nakon faksa, ne bi išlo ovako sve kao što jest. Ne bih igro poker toliko, nego bih radio normalan posao. U tom slučaju ne znam koliko bih ostao, ali vjerojatno bih ostao duže nego sad”, rekao je.









Otkrio je i svoje dojmove o Dancima.

“Super su ljudi, malo povučeni, ali kada se napiju postaju divlje zvijeri. Ali ne prave probleme, samo su glupi, glasni i veseli. Jako organiziran, pametan, u duši dobar narod. Ne znaju što znači ne imati novaca, opušteni financijski skroz na skroz, troše pare kao da nema sutra. U Švedskoj sam bio, u Norveškoj nisam. Rekao bih da su u Švedskoj ljudi malo otvoreniji, ali ne znam, išao sam samo u Malmö. Po onome što sam vidio su podosta slični Dancima”, odgovara.

Danska je vrhunski organizirana, roba jeftinija nego kod nas

Zatim je ‘secirao’ i samu zemlju. Kaže, super su organizirani.

“Prijevoz, zdravstvo, online organiziranost i tako te stvari su vrhunske. Hrvatska je po tom pitanju dosta godina iza. Plaće vrhunske. Hrana jeftinija nego kod nas u marketima. Restorani i kafići odvratno i po meni neopravdano skupi. Pive 60 kuna, što god želiš vani uzeti i pojesti za van (takeaway), minimalno ćeš platiti 100 kn. Sve osim kebaba, blaženi Turci me spašavali kad sam tek došao u Dansku, jeo sam kebabe na dnevnoj bazi. Roba jeftinija, imaju nevjerojatne popuste što se tiče robe, i brendirane i nebrendirane, bagatela sve. Još jedna stvar koju bih naveo je da je kod nas u kulturi što god kupimo i ne koristimo najnormalnije prodati na njuškalu ili Marketplaceu. Oni ili prodaju za jako sitne pare ili daruju. Jedino ako se radi o nekim abnormalno skupim stvarima. Jednostavno ih za novce nije briga nego se samo žele riješiti tih stvari. Ovo sve pišem, ako itko tko ovo bude čitao i dobije želju za ići u Dansku – ako ste štedljivi i znate se snaći, uspjet ćete bez problema proći tu početnu fazu kad se dođe bez kinte”.

‘Novac je manje bitan od obitelji’

No, ono čega nema, najviše mu je nedostajalo.

“Nema balkanskog društva, mentaliteta, našeg stila života, obale, ljeta, našeg sunca, piva, hrane, kafića i ispijanja kava unedogled. Nema opuštanja, naših razgovora i uživanja. Sve te stvari, plus moja obitelj i prijatelji, razlozi su zbog kojih se vraćam. Kada sam stekao financijsku sigurnost i mir, shvatio sam da je to puno manje bitno od svega ovoga”.

Kaže, kada se vrati u Hrvatsku, otvorit će firmu vezanu za turizam. Kaže, ta branša ide dobro i o tome puno zna.

Dobio upozorenje: Ideš s konja na magarca

Jedan mu je komentator rekao da se i sam vratio u Hrvatsku. No, dao mu je i važno upozorenje.

“Mene nakon povratka najviše smeta korupcija, uhljebi i birokracija. Uspio sam nastaviti raditi s Dancima, ušao u đir i sa Švicarcima, ali čim nešto moram papirnato srediti, kosu bih si čupao. Pripremi se! Silaziš s konja na magarca po tom pitanju”.

“Razumijem da, ne znam, nisam iskusio još taj dio priče. Nadam se da nije toliko grdo”, odgovara mu budući povratnik.

Je li kupnja stana u Danskoj luksuz?

Neke je zanimalo, da je slučajno ostao u Danskoj, bi li si mogao kupiti stan od 50-70m2 ili je to luksuz. Kaže, vjerojatno bi si to mogao priuštiti, ali ne zna kolika je ukupna cifra u pitanju.

“Znam više ljudi koji su kupili stanove, ima raznih rata, ali ovo što sam ja čuo je bilo između 8 tisuća i 15 tisuća kuna rate. Do cca 10 tisuća kruna svaka samostalna osoba u Danskoj bi trebala moći otplatiti. Ali sve koje sam ja poznavao su skupa uzimali (parovi). Znam da je masovna razlika u cijeni u gradu i u predgrađu, puno veća razlika nego kod nas. Isto znam da tu ima nekih glupih zakona gdje imaš opciju baš kupiti stan i imaš opciju da si ti kupio taj dio zgrade u kojem je stan, ali taj stan nije baš skroz tvoj, komplicirano je, čak ni Danci mi na engleskom nisu to znali objasnit.

Ali većina ljudi u Danskoj iznajmljuje stanove, ne znam zašto da ti budem iskren. Ali znam da i kad je stan u tvoje ime imaš neka razna glupa davanja i plaćanja koja kod nas ne postoje, ne govorim o režijama i onim fondovima za obnavljanje zgrada, nego neke druge gluposti koje kod nas ne postoje. Ali uglavnom, zaključak ove priče je da, ako radiš neki obični posao u Danskoj, možeš kupiti stan, ne znam koliko ćeš ga otplaćivati i ne znam koji postotak ukupne cijene stana moraš imati na računu, ali može se, pogotovo ako je par u pitanju. Neki će reći da ne može, al ti ljudi žive luksuzno i putuju, kupe skup auto, dignu za to kredit, jedu u restoranima kaao blesavi, piju okolo i tako dalje. I s najobičnijim poslom se može, samo treba malo bit štedljiv”, tvrdi.

Danci su od Hrvata financijski opušteniji, ali se u društvu drže svojih

Opisao je i kakvi su Danci u odnosu na Hrvate. Kaže, sigurno su zatvoreniji, drže se većinom svojih ljudi.

“Opušteniji od nas financijski. Faks i srednja su im puno lakši nego kod nas. Ali sustavi i sistemi su im svi savršeno organizirani. Primjerice, kod njih se točno zna kad su marende i pauze, nema zezancije, sve po ps-u. Prijevoz su genijalno organizirali. Vole jako voziti bicikle, to je ozbiljan hobi u Danskoj. I to one brze bicikle za trkanje. Kiša im ne smeta voze i po kiši. Vole popiti kao i mi. Ma jako dobar narod sve u svemu, neće ti prići i početi nešto pričati na autobusnoj stanici, ali ako ih pitaš za pomoć odmah će ti sve reći i ljubazni su. Meni nisu sjeli kao prijatelji, družio sam se s našim ljudima i sa strancima, al to je takom nismo kliknuli, ali dobar su narod, jako dobar”, rekao je.

U Woltu je odlično zarađivao: Mogao sam živjeti kao gospodin

Što se tiče posla u Woltu, rekao je da je dostavljao skuterom koji vozi trakom za bicikle i tako je puno lakše voziti. Prosjek dostava bio je između četiri i pet po satu. Prosječna satnica je bila između 250 i 300 kuna prije poreza koji iznosi 30 posto.

“Znači čistih para dobiješ između 175 i 225 kuna po satu. Danska kruna je ista po vrijednosti kao kuna, znači između 23.3 eura i 30 eura sat. S biciklima se manje para zaradi, skuteri su najbolji. Doduše jesu kineska smeća ti skuteri svi u Kopenhagenu i kvare se često, al nijedan drugi se ne isplati uzimati, ovi su najjeftiniji, možeš ih kupiti polovne za 3000-5000 kn i sve kvarove, ako se malo potrudiš, možeš sam popraviti”.

Kaže, zdravstveno je besplatno, ali zubari ne. Jednom je doživio njihov zdravstveni sistem i bolnicu. Kaže, to je hotel. Što se mirovine tiče, misli da se pravo stječe ako je čovjek u Danskoj pet godina. Kaže da je radeći u Woltu, uz fakultet, zarađivao između 30 i 40 tisuća kn mjesečno prije poreza.

Radio je od ponedjeljka do četvrtka od 17-20, a petkom, subotom i nedjeljom od 12 do 20 sati.

“Ja sam živio kao kralj, živio sam u studentskom domu, plaćao dom 3000 kn mjesečno, živio sam skromno u početku, uglavnom ostalo bi mi čistih 2000 eura minimalno svakog mjeseca za štednju. Kada bi radio 8 sati Wolt 5 ili 6 dana u tjednu živio bih kao ozbiljni gospodin”.

Dankinje nisu materijalistice

Kaže, Dankinje nisu materijalistice, odnosno, ne gledaju kakav auto muškarac vozi ili koliko zarađuje. A rekao je i zašto.

“Primijetio sam da im pare nisu toliko bitne jer su one pune para. Većina roditelja su stariji nego kod nas i puni para, tako da su i kćeri pune para. A i nisu neke materijalne žene, većina ih vozi bicikl na posao/faks. Nisam nikad probao nešto s Dankinjom jer imam djevojku Hrvaticu, nema do naših djevojaka, onih dobrih”.

Još je otkrio i da migranata ima sa svih strana svijeta, a upoznao je i par Roma iz Srbije, nekada išao na njihove fešte i slave.

“Bilo ludo i nezaboravno”, priznaje.

Djeca u Hrvatskoj su slobodnija

Poentira, kultura je tamo jednostavno drugačija. Normalno je da se 18-godišnjaci sele od roditelja i odlaze u studentski dom. Nije ih sram voziti bicikl na posao, gradovi su napravljeni planski i uz svaku cestu postoji dio za bicikliste.

“Kopenhagen ima milijun ljudi, a dva milijuna bicikala”.

No, smatra da su djeca u Hrvatskoj sretnija i slobodnija.

“Više su povezana sa stvarnim svijetom, više idu van, više trče, više treniraju i više se igraju. Ovdje im kupe tablet i djeca u to bulje. I u Danskoj generalno su djeca “mekša”, ne znaju što znači ne imati. Ne znaju što znači jest maneštru za ručak 5-6 dana za redom. Ne znaju što znači da kad pitaju mamu neke pare, da mama kaže ne mogu sine/kćeri, nemam da ti dam. U Danskoj djeci je sve omogućeno i sve im je lako i opušteno”, zaključuje.