Hrvat se javio iz pakla Islanda nakon erupcije: ‘Lava teče po gradu, ovo je novi problem’

Autor: Dnevno.hr

Na jugozapadu Islanda u nedjelju je eruptirao vulkan. Erupcija je počela sjeverno od ribarskog grada Grindavika, lava se izlila ulicama grada i zahvatila kuće koje su planule. Državna televizija RUV kaže da su kuće bile prazne i prije evakuacije grada koja je naređena još u subotu. Ranije je gradonačelnik Grindavika Fannar Jonasson nazvao vulkansku erupciju velikim i ozbiljnim šokom za stanovništvo. “Ovo ne izgleda dobro, jer je relativno kratak put da lava stigne do grada”, rekao je. Snimka u nastavku prikazuje niz toka lave u grad, dok dio kuće gori.

Šef civilne obrane Vidir Reynisson rekao je da lava teče prema vodovodnim cijevima i opskrbi strujom. U Grindaviku su oštećeni električna infrastruktura i toplovodi. Do oštećenja je došlo zbog podrhtavanja tla i tokova lave. Grad je bez struje i grijanja.

Društvenim mrežama kruže snimke s Islanda.

Hrvat na Islandu: Druga erupcija unutar barikade

Za Dnevnik Nove TV javio se Hrvat Emil Gluhalić koji se nalazi na Islandu. “Nastupile su dvije erupcije danas, prva je bila oko osam, a druga oko 11, što je bilo nagoviješteno još sinoć”, kazao je Gluhalić.









”Ispred grada je napravljen zid kao nasip koji bi eventualno branio grad od erupcije, samo je sada problem drugi vulkan koji je erumpirao unutar tog zida. Do ovog trenutka već je izgorjelo nekoliko kuća i lava se kreće slobodno po gradu”, kazao je Gluhalić.

”Sve što možemo raditi u ovakvom trenutku je da sjedimo i čekamo što će se dogoditi i kolika šteta eventualna može biti i što se može spasiti u nekom periodu”, kazao je Gluhalić.

Predsjednik: Nitko nije u opasnosti

Islandski predsjednik Gudni Johannesson kaže da “nijedan život nije u opasnosti” nakon jutrošnje erupcije vulkana. U objavi na X (bivši Twitter), Johannesson potvrđuje da je grad Grindavik uspješno evakuiran tijekom noći. Neka bi infrastruktura mogla biti u opasnosti, kaže, ali dodaje da neće biti prekida letova – kao što se dogodilo tijekom prethodnih erupcija.

Aerial photo of Grindavík, Iceland, after the new fissure started to erupt between January 13 and 14, 2024. The town is again under evacuation order. [📸 almannavarnir] pic.twitter.com/5Qn0khyUKP — Massimo (@Rainmaker1973) January 14, 2024

Meteorološki ured: Obrambena barijera štitila je Grindavik od većine lave

Većina lave nakon erupcije otječe iz Grindavika zahvaljujući zaštitnim barijerama oko grada, prema Islandskom meteorološkom uredu. Radnici su gradili zid oko Grindavika posljednjih nekoliko tjedana, nakon povećanja seizmičke aktivnosti na poluotoku Reykjanes. Zidine nisu bile u potpunosti spremne, ali glasnogovornik Met Officea Benedikt Halldorsson rekao je državnoj televiziji RUV da su ipak potisnuli većinu lave dalje od grada. Lava je ipak stigla do Grindavika i zapalila neke kuće.

BREAKING: Iceland volcanic eruption sets house afire pic.twitter.com/idqFvTy3T4 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 14, 2024

Naređena evakuacija

Podsjetimo, jučer je objavljeno da će Grindavik opet biti evakuiran zbog erupcije. Svih 4000 stanovnika trebalo bi napustiti Grindavik do ponedjeljka navečer, nakon čega će biti zabranjeno vratiti se u grad naredna tri tjedna, priopćila je policija.

Grad je već bio evakuiran zbog niza potresa tijekom ranijih tjedana, koji su prouzročili veliku štetu, uključujući i duboke pukotine na ulicama. Prije nekoliko dana islandski mediji izvijestili su da je radnik upao u jednu od tih pukotina. Potraga za njim u međuvremenu je obustavljena. Inače, ležeći između euroazijske i sjevernoameričke tektonske ploče, dvije najveće na planetu, Island je seizmičko i vulkansko žarište aktivnosti jer se dvije ploče kreću u suprotnim smjerovima.