Hrvat primijetio neobičnu stvar na cesti, ‘rastavili’ ga u komentarima: ‘Sirotinju nisi vidio?’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Jedan je korisnik Reddita na zagrebačkim cestama zapazio nešto zanimljivo pa je to odlučio podijeliti s online zajednicom.

Naime, u vožnji Zagrebom u trajanju od dva sata tvrdi da je primijetio barem 20 automobila čija je vrijednost veća od 50.000€, uz to još četiri Porschea koji su bili u rangu 70.000-130.000€.





Odakle Hrvatima tako skupi auti, a plaća 1000 eura?

“Kako je to moguće, a prosječna plaća 1000-1100€? Pretpostavljam da ti ljudi ne rade za plaću, jer od ove plaće takvi se auti ne mogu kupiti?Što onda rade, a da mi to ne radimo?”, pita se.

Prizemljili ga u komentarima

No, u odgovorima su ga suočili s kritikama s obzirom na ‘metodologiju’ po kojoj je donio zaključak o bogatim građanima s vrijednim ‘pilama’.

“Prosječna starost automobila u Hrvatskoj je 14.59 godina. Meni taj podatak govori sasvim dovoljno. S druge strane, ako si u Zagrebu vidio 20 vrlo skupih automobila, to je ok, bili su okruženi s nekoliko tisuća vrlo jeftinih ili vrlo starih. Pošto je Zagreb gospodarski najaktivniji dio Hrvatske, ako tu nećeš vidjeti raznorazne visoke menadžere i direktore na cesti, teško da ćeš igdje drugdje. Ljudi koje si vidio svakako ne rade za 1000-1100”, odgovara mu jedan od komentatora.

‘A nisi vidio sirotinju u tramvajima?’

Na isti propust su mu ukazali i drugi, kao i na poneke dodatne detalje.

“A nisi primijetio sve tramvaje krcate sirotinjom koji su prošli kraj tebe?”.

“Dragi Lastane, danas je u tramvaju bila takva gužva tako da ću sada na temelju svoje observacije generalizirati pa reći da većina Hrvata uopće ne vozi niti nema za auto kad ih toliko ide javnim prijevozom jer mora da znanost tako funkcionira. Ista ona kako se Hrvati žale da nemaju para, a idu po kafićima i u shopping. Mogla bi biti riječ u tome da su to dvije različite skupine i skupina koju vidiš očito ima novaca, a ovi koji nemaju ne idu nikamo, pa ih zato ne vidiš, ali šta ja znam…”.

“To što si ti gledao na ulici nije reprezentativni uzorak, samo bode oči. Činjenica je da postoji u Hrvatskoj sloj ljudi koji imaju para, stekli ih ovako ili onako”.

“Nedjelja je, velika većina tih Hrvata koji rade za 1000-1100 eura je imala nedjeljni ručak, proveli malo vremena s obitelji i legli spavat rano jer se radi sutra ujutro. Zato nećeš vidjet njihove Passate, Insignie, Megane-e ili Golfove previse usred nedjelje po gradu kao sto bi inače možda vidio”.

“Dobro majstore, a koliko si sveukupno vidio automobila u tih dva sata vožnje po Zagrebu?”.

Nepopularno mišljenje: Hrvati imaju više para nego se priča

No, bilo je i onih koji su uvjereni da Hrvati zapravo imaju puno više nego što bi željeli priznati, a ne žele to priznati zbog načina na koji su to stekli.

“Nepopularno mišljenje kojeg se držim je da Hrvati imaju para puno više nego se priča. Svi gledaju prosječne plaće i mirovine koje su male, ali tu ima jako puno mita i korupcije, rada na crno, iznajmljivanje stanova i apartmana koje se ne prijavi, odlazak van pa slanje para nazad ili odlazak van pa vraćanje u državu. To nitko ne ubraja jer se taj novac ne vidi, možda ne ide kroz banke. Ali tu se jako puno keša vrti”.

“To se nemilo troši za blagdane, za ljetovanja za svašta nešto. Hrvati kao nacija puno vole kukat po Fejsu i online, to je valjda urođeno”, neki su od brojnih komentara na ovu temu.