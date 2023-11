Hrvat ispričao ono o čemu svi šute, nižu se reakcije: ‘Nevjerojatna priča, čini se nestvarna’

Autor: Dnevno.hr

Da u današnje vrijeme nije lako uskladiti izazove modernog vremena i potrebe obitelji, sve je više primjera pa se pod naletom raznovrsnih razočaranja nerijetko raspadaju brakovi i veze.

Jedan takav primjer dolazi iz priče oca dvoje djece, koji je na Redditu otvorio dušu te ispričavši u kojoj se životnoj situaciji našao nakon razvoda, zatražio savjet.





Kao odgovornom i zaposlenom ocu, naime, postalo mu je jasno kako je zapravo sam i kako nema niti prijatelja, niti ikog drugog osim djece, s kim bi podijelio dobre i loše trenutke.

‘Počeo sam raditi tri posla, da bi mi imali bolji život i uz to studirao’

“Našao sam se u totalnom društveno socijalnom kaosu i ne znam što da radim, kako da se pokrenem, totalno sam psihički ukopan pa ne znam je li se itko od vas našao u mojoj ili sličnoj situaciji i ako jest, kako ste iste stvari prebrodili?

Ukratko, rano sam se oženio (24 godine), dobio prelijepog sinčića i kćerkicu. Život u početku financijski težak: kirija, režije, životne i dječje potrepštine, a plaće nešto malo ispod prosjeka. U tom periodu dobar dio društva je otišao vani, a ostatak društva polako me se odrekao, jer sam po njima bio “papak” koji se prestao družiti s njima. Nisam se prestao družiti namjerno, već nisam izlazio iz razloga što bi na izlasku s njima potrošio novce s kojima sam bio na rezervi svaki mjesec i nekako sam se osjećao da to svojoj supruzi i djetetu uzimam iz usta. Počeo sam raditi tri posla, da bi mi imali bolji život i uz to studirao.

Moja supruga cijelo to vrijeme nije bila zainteresirana za vlastito poboljšanje što se tiče posla te je konstantno djecu odvodila kod svoje majke, jer su joj bila psihički i fizički teret. U tom periodu ostao sam bez roditelja koje je odnijela kratka bolest. Nakon četiri godine uspio sam završiti fakultet (1. godinu sam ranije završio), dobio dobar posao s plaćom tri puta većom od prosječne, radio još jedan dodatan posao, čisto da otplaćuje ratu kredita za stan. Ali cijelo to vrijeme falila mi je ta obitelj, to neko utočište na kraju dana. A falilo je jer je moja supruga i dalje vodila djecu kod svoje majke, ništa ne bi radila po kući i za obitelj, samo je gledala TV i igrala igrice.

‘Nemam nikog, nemam prijatelja, nemam s kim izići’

U tom nekom razdoblju pokušavao sam normalno razgovarati s njom, ali jednostavno nikada me nije htjela shvatiti. Dvije godine ne bi djecu viđao po 11 dana i ako bi ih vidio, to bi bilo kod punice i punca, vidio sam koliko djeca pate jer nisu s roditeljima. Da skratim, nisam više mogao normalno razgovarati, već bi se derao i postao živčan, jer nisam shvaćao kako netko može živjeti kao balavac, ponašati se kao da nema djecu i kao da je život jedna igrica.

Dočekalo me to da je sada već bivša supruga našla ljubavnika jer joj nisam pružao dovoljno ljubavi (u sebi si mislim, kako da te ljubakam, kada ne daješ nikakve znakove majke i supruge), pa kako je on zanimljiv, opušten, samo mu zezancija u glavi …

E sada, u kojoj sam ja situaciji: svaki dan posao, kuća i djeca (želim da znaju da imaju barem oca), kada su kod nje tih dva puta tjedno, ja sam sam. Nemam nikog, nemam prijatelja, nemam s kim izići, život mi je samo posao i kuća. Sam sam u četiri zida. Imam djecu, ali fali mi taj netko tko će me zagrliti na kraju dana, fali mi taj netko tko će mi čuvati leđa kada padnem. A ovakvim životom znam da ne mogu naći i to me sve više psihički ukopava”, završio je svoju tužnu priču.









‘Nevjerojatna priča, čini se nestvarna’

“Nevjerojatna priča, baš pari nestvarno. Želim ti sve najbolje i da nađeš djevojku pa ženu koja će prihvatiti tvoju situaciju. Šanse da opet naiđeš na takvo nešto kao što ti je bivša su jako male, za to nemam riječi. Zaslužuješ pravu ženu, najvjerojatnije onu koja će znati što si prošao jer se i sama rastavila od nekog kretena. Držim fige”, poručio mu je jedan komentator, dok je drugi dometnuo:

“Nije toliko nevjerojatna, ali je tragična. U svakom slučaju nije neizlazna situacija”.

Jedan od savjeta bio je i da “možda da proba naći neke društvene hobije gdje izlaze ljudi slične dobi i interesa, kao što su društvene igre, pub kvizovi, planinarenje, volontiranje, plesovi, borilačke vještine, dok je jedan imao konkretan savjet:









“Probaj naći spokoj i riješiti sve svoje probleme. Punac i punica koji razmaženoj kćerki čuvaju djecu danima sigurno nisu tu djecu tesali i izgrađivali, ti sad radi s njima što više možeš kako bi barem dio tog nadoknadio. Možeš ići na neku terapiju ili razgovor s nekim specijaliziranim za obiteljske probleme i rastavljene roditelje.

Nemoj tražiti novu ženu, niti ženu da zamijeni tvoju ženu jer to nije rješenje nego će te samo još vise pokopati. Nemoj tražit utjehu u djeci jer si ti njima stijena, a ne oni tebi. Izgradi sebe i djecu, nakon toga idi dalje. Većina onih koji su se rastali, barem u mojem okruženju, od žena kao što je tvoja, su kasnije opet završili s takvom. Dok se ne središ svako srljanje je opasno.

Žena ti se ponaša kao dijete, želi sve osim odgovornosti. Ti si tu u prednosti, shvaćaš da ne možeš imat jedno bez drugoga.

E sad je problem što imaš tu prazninu i ne znaš kako ju popuniti. Ako ti više nije potrebno (u financijskom smislu) raditi dva posla, nemoj! Previše vremena ti uzima. Probaj si naći zanimaciju neku ili barem kroz djecu upoznati druge roditelje i općenito ljude. Naravno, nemoj zanemariti to da i dalje imaš ulogu oca koju bi trebao čim bolje odigrat. I pazi da ne upadneš u rupu u kojoj, kao jedini izlaz, vidiš pronalazak nove partnerice, tj. osobe koja će zamijeniti tvoju bivšu suprugu.”

‘Svatko treba nekog pa i pes na cesti’

Jedan od komentara sadržavao je i poruku podrške: “Ti si najdivniji otac na svijetu, svaka čast. Rijetki su takvi kao ti. Neka žena s vremenom će doći. Što se tiče ljudi poznanstva i to, najbolje ćeš upoznati nove ljude u parku dok si s djecom. I ako ti nije priša, otkantaj jedan posao i budi sa svojom djecom.”

Jedna razvedena ženska osoba poručila mu je kako se može biti cjelovit i dostatan i bez partnera.

“Mnogi ti to nemaju frende, kaj da ti kažem. Razvela sam se, probala izlaziti, kad sam shvatila da me svi vide kao robu s greškom jer imam djecu odlučila sam dići ruke od ideje da ću tražiti ili imati životnog partnera. Bitno je da djeca imaju roditelja, ne treba im roditelj koji je u krizama svako malo zbog neispunjujućeg ljubavnog života. Može se biti cjelovit i dostatan i bez partnera”, napisala je, no odmah je dobila i odgovor:

“Ne može, mora se ali nije optimalno. Bez obzira na moderni self help trend, svatko treba nekog pa i pes na cesti.”

‘Ionako od starta nije bila za tebe jer je ovisnik o adrenalinu’

Na koncu je stigao i podulji savjet još jednog razvedenog oca.

“Sve si napisao i sve sam shvatio osim dijela koliko posljednje razdoblje traje – ono nakon njezinog odlaska. Koliko sam shvatio, djeca su kod tebe trenutačno pet dana u tjednu. Ispravi me ako griješim.

Ono što ti kao razvedeni otac mogu reći je da je za tebe dobro da ti bivša žena nije zainteresirana za djecu jer se bar tu ne moraš boriti s njom. Budi otac svojoj djeci i budi im dobar otac, nju ko je*e, ionako od starta nije bila za tebe jer je ovisnik o adrenalinu, a obiteljski život nije za takve i nikad neće ni biti. Ona dva dana kad si sam, radi nešto samo za sebe. Uvali se u kadu i ostani u njoj satima. Mlatni veliku vreću čipsa uz film koji ti je po volji. Odi kupi i odmah ušarafi onu novu policu iz Ikee koju već dugo gledaš. Pozovi nekog dobrog kolegu s posla da skupa popijete nakon posla. Takve stvari nisu nešto što se može smatrati značajnim, ali znače puno ipak.

Pazi, dva dana u tjednu nisi otac. To su dva dana samo za tebe kad ne moraš biti odgovoran i brinuti. Govorim ti kao čovjek s iskustvom brakoloma i bavljenja djecom, jedino se moja bivša jest fajtala oko djece i uvijek ih koristila kao štit, a djeca su kod mene bila onoliko koliko joj je odgovaralo (nekad uopće ne, a nekad stalno), a zna to biti i mjesec dana neprekidno kod mene, pa onda kratka pauza, pa opet mjesec dana kod mene (ljetni mjeseci).

Zadnjih godinu i pol imamo ritam pola-pola i u cijelom tom scenariju toga da sam otac i radnik, imam i ljubav žene koja je prošla kroz sav taj kaos da bi došla do mene i u sretnoj smo vezi već X godina. Naravno, da ostvariš uspješnu vezu kao otac i radnik, trebaš i naletjeti na osobu kojoj je to ok, ali nije nemoguće, ja sam dokaz. Samo ne očajavaj. Stekao sam dojam, a to je ono što se od tebe i očekuje, da držiš uzde u rukama. Emotivno se malo raspadaš, ali proći će – i to ti isto govorim iz iskustva. Samo hrabro dalje”, poručio mu je.