Hrvat otkrio Valdecu gorku istinu: ‘Čak i Turci bježe odavde, ovdje se više ne može normalno živjeti!’

Autor: Robert Valdec

Novinarstvom, ovim najljepšim i najgorim poslom davno me je, definitivno, ‘zarazila’ knjiga na koju sam posve slučajno nabasao – ‘Na samom dnu’ (Ganz unten ) njemačkog pisca i novinara Güntera Wallraffa. Iako sam još prije Osnovne škole bio pasionirani ‘gutač’ tiskanih medija.





Walraff se ‘transformirao’ u Alija Sigirlioğlua, mladog turskog emigranta u Njemačkoj. Za taj se gotovo dvogodišnji projekt, potpuno preobrazio u mladog Turčina Alija – nosio je tamne kontaktne leće obojio kosu, kvarcao se u solariju, naučio turski, čak govorio i specifičnim akcentom. Kao Turčin, ekonomski migrant, gastarbajter u Njemačkoj, prihvaćao je poslove koji su mu nudili – radio je na nekakvoj farmi, u McDonald’s-u, čeličani Thyssen…

Sve redom najgore, najteže i najmanje plaćene poslove. Proživljavao poniženja, varanje poslodavaca, uvrede, prijetnje i provokacije od Nijemaca. Svoj projekt je morao prekinuti jer mu se u te nepune dvije godine zdravlje narušilo od takvog tretmana do te mjere da više, naprosto, nije bio u stanju. Oporavio se i napisao knjigu koja je postala do tada najprodavanija knjiga u Njemačkoj nakon Drugog svjetskog rata, a prevedena je na 30-ak jezika. Uključujući i hrvatski, naravno.

Halal u Münchenu

Od tih ranih 80-ih do danas, u Njemačkoj se puno toga promijenilo. Turci prve, druge i treće generacije približavaju se brojci od 10% stanovništva Njemačke. I iako se većina njih integrirala u njemačko društvo, čak i u politiku, visoki biznis, još uvijek su dobrim dijelom getoizirani, kompaktna i međusobno povezana zajednica. Nedavna nogometa utakmica reprezentacija Njemačke i Turske u Berlinu, glavnom njemačkom gradu, to je prilično dobro oslikala – više od pola stadiona navijalo je za Tursku i slavilo poraz Njemačke, a tursku pobjedu.

I sam sam se imao prilike uvjeriti u slične stvari. Prije nekoliko godina, došavši u München, a prethodno preko booking.com rezerviravši povoljnu hotelsku sobu, shvatio sam, a bila je već večer, da sam u dijelu grada u kojem žive uglavnom upravo Turci. Na svakoj zgradi, na prozorima, turske zastave, na ulazima u stambene zgrade, na zvoncima, isključivo turska prezimena… Kako je bilo već kasno za traženje nekakvog restorana za večeru, a supruga i ja bili smo i umorni od puta, u obližnjoj sam trgovini uspio kupiti nekakvih mesnih narezaka, sireva i bocu vina, jer smo odlučili večerati u sobi. No iskrsnuo je nepredviđeni problem – nismo imali vadičep. Spustio sam se na recepciju, a kada sam recepcionera zamolio da mi posudi vadičep, zaprepašteno me je pogledao rekavši kako toga u hotelu nema. S bocom vina u džepu krenuo sam van, od restorana, do restorana, od kafića do kafića.

‘Ne, nemamo. Ovo je halal mjesto, vino je haram!‘ bili su odgovori u gotovo dvadesetak lokala. Tek nakon 20-ak minuta uspio sam naletjeti na jednu talijansku pizzeriu, gdje su mi izvadili čep iz boce. U Minhenu, Bavarskoj, Njemačkoj, u srcu Europe!

Hrvat se povjerio Valdecu

A Turci su, nakon gastarbajtera s područja bivše Jugoslavije, najintegriraniji doseljenici u Njemačkoj. Do te mjere da se, kako mi je objasnio jedan Hrvat, vlasnik nekog restorana nekoliko dana kasnije u Duisburgu koji je bio pred zatvaranjem – ‘ Čak i Turci bježe odavde jer je došlo toliko Arapa, Afganistanaca i Pakistanaca da se ovdje više ne može normalno živjeti!‘.

I sve to u posljednjih desetak godina. Pa zamislimo, hipotetsku situaciju (koja je vrlo izvjesna), da ta plima ilegalaca preplavi i Hrvatsku kroz narednih 5, 6 godina?









Da u Maksimiru, na utakmici Hrvatske i Nigerije, Maroka, Pakistana…, više od pola stadiona navija za goste mašući svojim nacionalnim zastavama. Da naprosto, budući da se ciljano drže na okupu, nasele neki zagrebački kvart. Borovje, Dugave, Travno… Jer taktika je svuda slična. Svojevremeno sam boravio u Južnoafričkoj republici, nakon sloma Aparthejda. Još su postojale četvrti u kojima su živjeli isključivo bijelci. Iako u kućama okruženim visokim zidovima nakićenim bodljikavom žicom, nerijetko pod strujom, kamerama, alarmima, krvoločnim prsima boerbelima u dvorištima.

No jedan po jedan, takav je kvart ‘padao’. Bilo je dovoljno da se udruži nekoliko crnačkih obitelji, skupe novac i kupe kuću u kvartu, te stanu raditi probleme u susjedstvu. Cijene nekretnina automatski bi krenule padati, bijelci su rasprodali svoje kuće, oni posljednji za bagatelu, pa iseljavali u Australiju, na Novi Zeland, Europu, SAD…

Otrcani vic o liječniku i Romu

Ima jedan stari, zacijelo već otrcani vic, o susjedima, kuća do kuće. U jednoj je živio neki ugledni liječnik, a kuću do njegove kupila je romska obitelj. I jednog dana sretnu se susjedi na ulici, pa krene razgovor.









Liječnik će: ‘Stavio sam kuću u prodaju, cijenu od samo 200 tisuća eura, no nitko niti da nazove. Morati ću spustiti na 150 bojim se’.

Susjed Rom mu odgovara: ‘Ja za svoju sutra mogu dobiti bar 400 tisuća, no pričekati ću još malo, dok ne skoče cijene…’

‘Pa čekaj, kako to. Kuće su nam identične, jedna do druge. Po čemu bi tvoja vrijedila tri puta više od moje?’, zaprepašteno će liječnik.

‘E susjed, moja vrijedi, posebno jer mi je prvi susjed doktor. A tvoja će se teško prodati jer ti je prvi susjed Cigan!’.

Jest da će vic neki protumačiti kao, politički nekorektan, no to je ipak samo vic, ali u njemu ima i istine.

Tihi Kinezi

Puno prije migrantskog vala s Bliskog i ne tako blikog istoka i iz Afrike, sjeverne i subsaharske, koji je u ove krajeve krenuo dvama rutama – tzv. ‘Balkanskom’ i ‘Mediteranskom’ još 2014. i 2015. godine i stalno se pojačava, u Hrvatsku su počeli masovno doseljavati – Kinezi. Ali s urednim putnim ispravama, obavljali sve formalnosti oko boravišnih i radnih dozvola, otvarali kineske restorane, veleprodaje i maloprodaje najrazličitijih proizvoda iz svoje matične zemlje – od tekstila do igračaka, kućanskih aparata, galanterije…

Do točnih podataka koliko ih je već tu kod nas nisam uspio doći, no svakako je riječ o tisućama njih. I nikada, a počeli su dolaziti još prije 20-ak godina, nisam čuo, premda imam i svoje tajne izvore i u policiji, ni za kakav incident između novopridošlih Kineza i domaćih Hrvata.

I, aktivisti, gdje je ta hrvatska ksenofobija i rasizam? Jučer sam u zagorskom gradiću ručao u restoranu prijatelja Albanca. Potom otišao u trgovinu ‘Yuki’ čiji su vlasnici Kinezi i pronašao povoljan kofer koji namjeravam ovih dana kupiti. Po povratku, svratio na kavu koju mi je servirala Nepalka i dogovorio s njom da sljedeći tjedan dođe njena kolegica, također Nepalka naravno, da se dogovorimo o eventualnom poslu redovitog čišćenja moje kuće. Jer baš se i ne snalazim s peglom, metlom, usisivačem, krpama za brisanje prašine i pranjem prozora. A iako sam majstor u kuhinji pri spravljanju jela, iza mene ostaje kaos, masna pećnica, štednjak, hrpe neopranog posuđa…

Da zaključim – mi Hrvati nismo ksenofobni narod. Strance, bez obzira na boju kože, religiju, državu iz koje dolaze, prihvatiti ćemo i odnositi se prema njima s poštovanjem, ukoliko je taj odnos obostran. Ukoliko je riječ o dobronamjernim, poštenim ljudima. Ovi drugi, nasilni ilegalci, osobno smatram, nisu dobrodošli u našu zemlju. I to nije nikakva ksenofobija i rasizam, već razuman stav. Imamo posve dovoljno svojih vlastitih kriminalaca i nasilnika, doista nam ne trebaju još i uvozni.

