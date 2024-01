Hrvat odbija mobilizaciju u slučaju rata: ‘Stavit će te na kamion i pravac Požega’

Autor: Dnevno.hr

Budući se u posljednje vrijeme sa svih strana zvecka oružjem i budući raste prijetnja od Rusije te NATO gomila svoje snage te izvodi vojne vježbe, sve je glasnija i tema moguće mobilizacije. Nisu svi oduševljeni idejom odlaska u rat, zapravo mnogi nisu, što je razumljivo, no jedan je Hrvat nezadovoljan samom idejom da je to moguće odlučio podijeliti svoja razmišljanja o tome na Redditu.

Naime, nije mu jasno kako je moguće da njega, kako kaže, političari mogu prisiliti da postane ubojica. Ideju prisilne mobilizacije za njega je smatra neprihvatljivom, pa je napisao:

“Kad smo već na temi rata u zadnje vrijeme, mene zanima zašto se prisilna mobilizacija smatra prihvatljivom? Znači ako moju državu netko napadne, političari mene zakonom sile da ja postanem ubojica, ako želim pobjeći od rata u drugu državu i živit normalan život, ja kršim zakon i bit ću kažnjen? Ko je tu lud. Muškarci bi trebali imati mogućnost izbora žele li u rat ili ne kao što žene imaju – zašto ovo mišljenje nije mainstream?”

‘Samo će te stavit na kamion i pravac Požega’

Odmah mu je doletio udar realnosti.

“Ako dođe do rata izbora baš i nećeš imat. Sam će te stavit na kamion i pravac Požega. Kad prođeš osnovnu obuku onda možeš se pozvat na prigovor savjesti, ali budući da smo u ratu samo će ti se smijat u lice i poslat te na front. I onda ćeš shvatit da pravo izbora i demokracija u vojsci ne postoje.”

Potom se javio i jedan muškarac iz Srbije koji je napisao kako u Srbiji pričama o vojnom roku zapravo skreću pažnju s bitnijih problema.

“Kod nas u Srbiji se priča o vraćanju vojnog roka i o ratu da bi se skretala pažnja s bitnijih problema, dakle svakih nekoliko mjeseci. Možda su ti vaši skontali da mogu da muzu istu foru. Problem je što se na Balkanu ratovalo oduvijek i manje više ne mogu da se povežu dvije generacije bez rata u posljednjih par stotina godina bar, pa su ljudi istraumirani i reaguju na tu traumu kad god se spomene rat, to je glavni mehanizam te manipulacije koji oni gadno zloupotrebljavaju (inače postoje studije koje govore da se bar 2 generacije genetski prenosi trauma). Baš me zanima kako će jedan duži miran period da se odrazi na nas sve, mislim da smo ga svakako zaslužili”, napisao je.









‘Nama je plan na prvi miris rata skupit prnje i pobjeći u 3 pm’

Javili su mu se istomišljenici, od kojih je jedan napisao: “Slažem se s tobom. Zato je nama plan na prvi miris rata skupit prnje i pobjeći u 3 pm. Nek’ se je*u i ratuju tko hoće. Al ja, ni moj partner nećemo dat glavu na panj.”

Drugi je, pak, napisao: “Ne znam jel smiješno ili tužno da ljudi na svojim djedovima i očevima nisu naučili da se ne isplati boriti za banana državu di te je*u sa svih strana i nemaš nikakva prava nit si siguran”, dok je jedna žena dodala: “A za nas žene ako krenu nešto s mobilizacijom. Nemoj me zvati, napila sam se.”

“Mislim da su šanse da nas netko napadne nikakve, ali situacija se brzo promijeni, u Ukrajini je 2012. bilo Europsko prvenstvo, a dvije godine kasnije je krenuo rat. Ali puno veći rizik za sukob je da netko(npr. Rusija) napadne naše saveznike(npr. Baltičke zemlje) jer ih imamo obvezu braniti”, napisao je treći.









Nije se svima svidjela ideja

Međutim, nije se svima svidjela želja za eskiviranjem rata ovog Hrvata pa su mu neki vrlo plastično odgovorili na njegovo pitanje zašto nije mainstream mišljenje da bi muškarci trebali imati mogućnost izbora žele li u rat ili ne kao što žene imaju: “Jer će doći drugi muškarci i poubijati će sve”, napisao mu je jedan.

Dobio je i ironičnu poruku u kojoj je stajalo: “Najbolje bi bilo da mobiliziraju mamu, tatu , baku i djeda …”

“I onda kad i u toj državi dođe do rata, ti ćeš u sljedeću, pa u sljedeću dok ti ne ponestane država? Ovo je kao da pitaš zašto je ok da me neprijatelj ubije ako ja neću”, poručio mu je jedan komentator, a drugi ga je pitao:

“Jel bi drugi trebali ginut da zaštite, između ostalog, tvoje roditelje, nekretnine, itd? Hate to break it to you kid, al ako dođe do ozbiljnog rata, neironično trećeg svjetskog, neće bit države u koju ćeš moć pobjeći. Možda dijelovi Afrike i Južne Amerike.”

“Zato što duguješ nešto tom društvu i državi koja ti je omogućila neke stvari i dala hrpu prilika koje si mogao iskoristiti da tebi bude bolje u životu, a na kraju krajeva ovo sada bi mogao biti civilizacijski rat, odnosno sukob kultura, a mislim da je još uvijek bolje živjeti u svijetu gdje je Amerika svjetski policajac, a ne Rusija, Kina ili muslimani. A isto tako razumijem da nisu svi za rat i za vojsku ili za prvu crtu i stvarnu borbu, možeš biti u vojsci i pomagati na puno načina”, poručio mu je jedan komentator.