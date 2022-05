HRVAT KOJEG SU RUSI ZAROBILI REDOVITO PISAO DO JEDNOG TRENA: Evo što je zadnje napisao na društvenim mrežama

Autor: Dnevno.hr

Vijest da je hrvatski državljanin zarobljen u Ukrajini od strane Rusa, za kojeg se navodi da je V.P., odjeknula je hrvatskim medijskim prostorom.

Njegovo ime objavila je ruska televizija RT kada je objavila intervju s njim nakon što su ga zarobili.

On se, prema objavama s Facebooka, redovito javljao iz Ukrajine sve do par dana nakon početka invazije, odnosno do 28. veljače, a tada je rekao i zašto će biti ‘van mreže’.





Naveo je, odluku da ide ‘offline’ donio je da ne bi bio otkriven njegov položaj.

28. veljače je napisao i da je živ i u jednom komadu te da se nije javljao jer je bio izvan dosega mreže te umirivao ljude da ne paničare ako se to opet ponovi. Na dan invazije 24. veljače napiao je da borbe traju od pet sati ujutro te da je živ.

Na snimci koju je objavio RT on kaže da se redovima ukrajinske vojske pridružio 2020. godine kako bi dobio ukrajinsko državljanstvo. Tada se to činilo kao dobra ideja, budući da je linija fronte u Donbasu bila “stacionarna”, rekao je.

“Moj razlog zašto želim dobiti ukrajinsko državljanstvo je taj što sam ovdje upoznao ženu u koju sam se zaljubio. Imala je bolesnu majku i nije htjela otići iz Ukrajine”, rekao je. Muškarac je navodno prethodno u hrvatskoj vojsci proveo pet godina. Inzistirao je da nije imao pravo borbeno iskustvo.

Zarobljavanje Hrvata potvrdio i MVEP

Njegovo zarobljavanje su potvrdili iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

“MVEP raspolaže saznanjima o zarobljenom hrvatskom državljaninu te u suradnji s ukrajinskim vlastima nastavlja raditi na rješavanju slučaja. Zbog osjetljivosti situacije, u ovom trenutku ne možemo otkrivati detaljnije informacije”, kažu iz ministarstva.









Podsjetimo, ruska državna televizija RT objavila je da je njezin novinar Roman Kosarev razgovarao s vojnikom, za kojeg navode da je hrvatski državljanin koji se, kako tvrde, borio u redovima ukrajinske vojske.

Hrvat im je, kažu, rekao da je bio vojnik u ukrajinskoj brigadi marinaca koja se skrivala u Mariupolju te tvrdi da su njega i još nekoliko drugih boraca Rusi zarobili tijekom pokušaja bijega iz opkoljenoga grada.